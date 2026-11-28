Aroundtown Aktie: Fast 14 Prozent in einer Woche – der Immobilienkonzern ist MDAX Gewinner der Woche, der LEG-Coup zahlt sich aus

aktiencheck.de Redaktion 28.11.2026, 08:39 2 Min.

Die Aroundtown Aktie steigt in der Woche bis zum 27. November um 13,75 Prozent auf 1,779 Euro und gehört zu den größten MDAX Gewinnern der Woche. Die angehobene Prognose dank der LEG-Beteiligung der Tochter Grand City Properties treibt die Aktie auf den höchsten Stand seit September.

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Die Aroundtown Aktie hat eine starke Woche hinter sich. Vom 23. bis 27. November stieg das Papier des Gewerbeimmobilienkonzerns um 13,75 Prozent und schloss am Freitag bei 1,779 Euro. Damit gehört Aroundtown zu den größten MDAX Gewinnern der Woche. Schlusskurs der Aroundtown Aktie am Freitag 1,779 EUR Wochengewinn als MDAX Gewinner der Woche +13,75 % angehobene FFO-I-Prognose 2026 285–305 Mio. EUR Anteil von Grand City Properties an LEG 20,04 % Quelle : Kursliste 27.11.2026; Aroundtown; Grand City Properties Die Woche Warum die Aroundtown Aktie MDAX Gewinner der Woche ist Den entscheidenden Schub gab die Prognose: Am Mittwoch hob Aroundtown die Erwartung für den FFO I 2026 auf 285 bis 305 Millionen Euro an. Am Donnerstag stieg die Aktie laut dpa-AFX zeitweise um bis zu acht Prozent auf rund 1,80 Euro und erreichte den höchsten Stand seit September. Zweimal in Folge war Aroundtown der größte Tagesgewinner im MDAX. Hinter der Prognose steckt die Beteiligung der Tochter Grand City Properties an LEG Immobilien. GCP hält 20,04 Prozent und ist damit größter Aktionär des Düsseldorfer Wohnungskonzerns. Auf den Anteil entfällt ein Buchwert des Eigenkapitals von rund 1,8 Milliarden Euro, eine Aufstockung auf bis zu 29,9 Prozent ist möglich. Was für die Aroundtown Aktie sprechen könnte Prognose dank LEG-Beteiligung angehoben

Höchster Stand seit September

Neue Doppelspitze ab Jahresende Was Anleger bedenken sollten Hohe Verschuldung

Starke Schwankungen

Auf Jahressicht 40 Prozent im Minus Einordnung der Redaktion: Die Aroundtown Aktie ist MDAX Gewinner der Woche, weil der LEG-Einstieg nun in der Prognose ankommt. Die hohe Verschuldung bleibt der Prüfstein. FAQ Häufige Fragen zur Aroundtown Aktie Warum war die Aroundtown Aktie MDAX Gewinner der Woche?

Aroundtown hob die Prognose an, getragen von der LEG-Beteiligung der Tochter Grand City Properties. Wie viel hält Grand City Properties an LEG?

20,04 Prozent, eine Aufstockung auf bis zu 29,9 Prozent ist möglich. Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Aroundtown Aktie?

ISIN LU1673108939, WKN A2DW8Z. Handelssymbol an deutschen Börsen: AT1. Das US-Handelssymbol wird nachgetragen. LEG Immobilien: ISIN DE000LEG1110, Kürzel LEG. Fazit zur Aroundtown Aktie Die Aroundtown Aktie ist einer der größten MDAX Gewinner der Woche. Der LEG-Coup der Tochter treibt den Immobilienkonzern.

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