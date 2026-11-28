Die Arm Aktie (US-Handelssymbol: ARM) zählt mit plus 12,71 Prozent zu den größten Nasdaq100 Gewinnern der Woche. Am Freitag legte sie um 6,22 Prozent zu. Auf Monatssicht steht ein Minus von 24,29 Prozent.
Arm Aktie: Nasdaq100 Gewinner der Woche – Chipdesigner holt auf
Die Arm Aktie steigt in der Woche bis Freitag, 27. November, um 12,71 Prozent. Auf Monatssicht bleibt ein Minus von 24,29 Prozent. Was hinter der Wochenerholung steckt.
Kursgrund
Warum die Arm Aktie in der Woche steigt
Eine konkrete Nachricht ist nicht bekannt. Die Arm Aktie erholt sich mit dem Chipsektor. Als Nasdaq100 Gewinner der Woche gewann sie vor allem am Freitag kräftig.
Häufige Fragen zur Arm Aktie
Warum ist die Arm Aktie Nasdaq100 Gewinner der Woche?
Ein eigener Auslöser ist nicht bekannt; Chipwerte erholen sich.
Wie hat sich die Arm Aktie in der Woche entwickelt?
Plus 12,71 Prozent bis Freitagabend.
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