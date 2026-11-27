Die Arm Aktie (US-Handelssymbol: ARM) zählt am Freitag, 27. November 2026, zu den Nasdaq100 Gewinnern. Um 15:45 Uhr steht sie bei 163,55, die Kursliste nennt plus 1,26 Prozent. Arm entwirft Prozessorarchitekturen, die in Smartphones und Rechenzentren laufen.
Arm Aktie: Nasdaq100 Gewinner am Freitag – Chipdesigner leicht im Plus
Die Arm Aktie steht am Freitag im US-Handel bei 163,55 Dollar und zählt mit plus 1,26 Prozent laut Kursliste zu den Nasdaq100 Gewinnern. Was über den Anstieg des Chipdesigners bekannt ist.
Kursgrund
Warum die Arm Aktie steigt
Ein konkreter Auslöser ist nicht bekannt. Die Arm Aktie folgt offenbar der Erholung im Chipsektor. Als Nasdaq100 Gewinner steht sie am unteren Ende der Gewinnerliste.
Häufige Fragen zur Arm Aktie
Warum ist die Arm Aktie Nasdaq100 Gewinner?
Ein eigener Auslöser ist nicht bekannt.
Wie hoch ist der Kurs der Arm Aktie?
Um 15:45 Uhr 163,55.
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