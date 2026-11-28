Manchmal ist die beste Nachricht, dass sich nichts ändert. Der britische Chipdesigner Arm hat seinen Vorstandschef Rene Haas mit einem neuen Vertrag bis 2033 an sich gebunden. Die Arm Aktie schloss am Freitag, 27. November 2026, bei 171,55 US-Dollar, ein Plus von 6,22 Prozent. Am Montag, als die Vereinbarung bekannt wurde, war sie um fast 15 Prozent gesprungen.
Arm Aktie: Der Chef bleibt bis 2033 – und die Börse atmet auf: plus 15 Prozent am Montag, plus 6 am Freitag
Arm bindet Konzernchef Rene Haas langfristig und beendet Spekulationen über einen Abgang. Die Arm Aktie erholt sich kräftig, liegt aber mehr als 60 Prozent unter ihrem Juni-Hoch.
Arm Holdings plc · ISIN: US0420682058 · WKN: A3EUCD · Handelssymbol: O9T · US-Handelssymbol: ARM
SoftBank Group Corp. · ISIN: JP3436100006 · WKN: 891624 · Handelssymbol: SFT · US-Handelssymbol: SFTBY
Die Personalie
Ein Vertrag gegen die Unsicherheit
In den vergangenen Wochen hatten Anleger über einen möglichen Wechsel des Arm-Chefs zu einem anderen großen Chipkonzern spekuliert. Mit der neuen Vereinbarung ist das Thema erledigt: Haas bleibt bis 2033 und bekräftigte sein langfristiges Bekenntnis zum Unternehmen. Zusätzlich wird er zum 1. Dezember stellvertretender Verwaltungsratschef des Mehrheitseigners SoftBank.
Die Erleichterung zeigt, wie sehr die Bewertung von KI-Chipfirmen an einzelnen Personen hängt. Arm entwirft die Grundarchitektur, auf der fast alle Smartphone-Prozessoren und immer mehr Rechenzentrumschips beruhen, und verdient an Lizenzen und Stückgebühren.
Arm steckt mitten im größten Umbau seiner Geschichte: vom Lizenzgeber zum Hersteller eigener Chips. Mitten in einer solchen Wende den Kapitän zu wechseln, wäre das größere Risiko gewesen.
Die Wende
Vom Bauplan zum eigenen Chip
Arm bereitet die Auslieferung eigener Prozessoren für Rechenzentren vor. Das Management rechnet über die Geschäftsjahre 2027 und 2028 mit bis zu zwei Milliarden US-Dollar Umsatz aus diesem neuen Geschäft. Die Lizenzerlöse stiegen auf Zwölfmonatssicht um 32 Prozent auf 2,7 Milliarden US-Dollar, die Stückgebühren dagegen nur um acht Prozent. Im jüngsten Quartal lag der Gewinn je Aktie mit 0,52 US-Dollar über den erwarteten 0,48 US-Dollar.
Der Kurs hat einen weiten Weg hinter sich. Vom Hoch bei 452,70 US-Dollar im Juni ist die Aktie um mehr als 60 Prozent gefallen und notiert weit unter ihren Durchschnittslinien. Anleger sorgen sich um die Finanzlage des Mehrheitseigners, die Abhängigkeit von wenigen Kunden und die immer noch hohe Bewertung. Offen ist auch, ob Arm genügend Fertigungskapazität für die eigenen Chips bekommt.
Häufige Fragen zur Arm Aktie
Wo steht die Arm Aktie?
Am 27. November 2026 schloss sie bei 171,55 US-Dollar (plus 6,22 Prozent).
Was wurde vereinbart?
Konzernchef Rene Haas bleibt bis 2033 und wird zusätzlich stellvertretender Verwaltungsratschef von SoftBank.
Wie weit ist die Aktie vom Hoch entfernt?
Mehr als 60 Prozent; das 52-Wochen-Hoch lag im Juni bei 452,70 US-Dollar.
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