Der Kurs hat einen weiten Weg hinter sich. Vom Hoch bei 452,70 US-Dollar im Juni ist die Aktie um mehr als 60 Prozent gefallen und notiert weit unter ihren Durchschnittslinien. Anleger sorgen sich um die Finanzlage des Mehrheitseigners, die Abhängigkeit von wenigen Kunden und die immer noch hohe Bewertung. Offen ist auch, ob Arm genügend Fertigungskapazität für die eigenen Chips bekommt.