Die Arista-Aktie (Arista Networks, ISIN US0404131064, Handelssymbol ANET) gehört am Freitag zu den S&P 500 Gewinnern. Laut Indikation von Societe Generale um 15:35 Uhr MEZ, kurz nach dem US-Handelsstart, notiert der Titel bei 168,88 US-Dollar. Das sind 4,89 US-Dollar oder 2,98 Prozent mehr als zum Mittwochsschluss; am Donnerstag blieb die US-Börse wegen Thanksgiving geschlossen.
Arista-Aktie: S&P 500 Gewinner im Netzwerk-Rebound
Die Arista-Networks-Aktie gehört am Freitag mit rund 3 Prozent Plus zu den S&P 500 Gewinnern. Netzwerk- und KI-Infrastrukturwerte erholen sich.
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Die Gründe für den Kursgewinn
Warum die Arista-Aktie steigt
Erholung bei Netzwerkwerten
Netzwerk-, Optik- und Chipwerte legen nach dem Feiertag zu. Arista, Anbieter schneller Rechenzentrums-Netzwerke, profitiert.
Gleichlauf mit Ciena und HPE
Auch Ciena und HPE steigen. Das deutet auf eine Branchenbewegung hin.
Kein eigener Auslöser erkennbar
Zu Arista liegt am Freitag keine spezifische Unternehmensmeldung vor.
Einordnung
Was der Kurssprung bedeutet
Arista Networks liefert Netzwerklösungen für Cloud- und KI-Rechenzentren. Die Aktie schwankt im Gleichlauf mit der KI-Stimmung. Die Indikation ist eine Momentaufnahme.
Häufige Fragen zur Arista-Aktie
Warum steigt die Arista-Aktie am Freitag?
Vor allem wegen der Erholung bei Netzwerk- und KI-Infrastrukturwerten; ein eigener Auslöser ist nicht erkennbar.
Wie stark steigt die Arista-Aktie?
Laut Indikation um 15:35 Uhr MEZ 2,98 Prozent auf 168,88 US-Dollar.
Ist das ein Schlusskurs?
Nein, es ist eine frühe Indikation kurz nach dem US-Handelsstart.
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