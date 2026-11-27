Warum ist die Aris Mining Aktie heute S&P/TSX Gewinner?

Die Aktie stieg am 27. November 2026 um 2,63 Prozent auf 19,15 kanadische Dollar, weil sich der Goldpreis kräftig erholte.

Wann liefert die neue Anlage in Marmato das erste Gold?

Aris Mining erwartet es im Dezember 2026.