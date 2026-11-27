Kolumbiens größter börsennotierter Goldförderer nutzt den Rückenwind: Die Aris Mining Aktie (ISIN: CA04040Y1097, WKN: A3DTTG, Handelssymbol Toronto: ARIS, US-Handelssymbol: ARIS, Frankfurt: ZP1) stieg kurz nach Handelsbeginn in Toronto um 2,63 Prozent auf 19,15 kanadische Dollar. Aris Mining gehört damit zu den S&P/TSX Gewinnern des Morgens.
Aris Mining Aktie: S&P/TSX Gewinner vor dem ersten Goldguss – Marmato startet im Dezember
Die Aris Mining Aktie gewinnt am Freitagmorgen 2,63 Prozent auf 19,15 kanadische Dollar und zählt zu den S&P/TSX Gewinnern. Der Goldpreis erholt sich. Der kolumbianische Produzent steht kurz davor, in seiner ausgebauten Mine Marmato das erste Gold aus der neuen Anlage zu gießen.
Die Gründe für den Kursgewinn
Gold erholt sich – und Aris verkauft zu über 4.000 Dollar
Der Goldpreis stieg am Freitagmorgen in New York um rund 2 Prozent auf etwa 3.637 Dollar je Unze. Für die Aris Mining Aktie ist das Niveau des Goldpreises doppelt wichtig: Er bestimmt den Gewinn der laufenden Mine Segovia und zugleich, wie schnell sich die Investitionen in den Ausbau zurückzahlen.
Goldpreis dreht
Zwei Tage nach dem Mehrmonatstief legt Gold rund 2 Prozent zu.
Meilenstein voraus
Die neue Aufbereitungsanlage in Marmato soll im Dezember das erste Gold liefern.
Ausbau aus eigener Kraft
Das bereinigte operative Ergebnis (EBITDA) von 144 Millionen Dollar deckte im dritten Quartal die gesamten Investitionen.
Volle Kasse
Trotz hoher Ausgaben stiegen die Barmittel auf 419 Millionen Dollar.
Hintergrund
Von 300.000 auf 500.000 Unzen
Aris Mining produzierte im dritten Quartal 69.300 Unzen Gold, seit Jahresbeginn 217.300 Unzen und damit 16 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Der bereinigte Gewinn lag bei 73 Millionen Dollar oder 0,35 Dollar je Aktie. Der Großteil stammt aus Segovia, einer der hochgradigsten Goldminen Südamerikas. In Marmato entsteht eine Anlage für 5.000 Tonnen Erz pro Tag, die bis Ende 2027 voll ausgelastet sein soll. Zusammen sollen beide Minen rund 500.000 Unzen pro Jahr liefern. Dahinter warten zwei weitere Projekte: Toroparu in Guyana und Soto Norte in Kolumbien.
Häufige Fragen zur Aris Mining Aktie
Warum ist die Aris Mining Aktie heute S&P/TSX Gewinner?
Die Aktie stieg am 27. November 2026 um 2,63 Prozent auf 19,15 kanadische Dollar, weil sich der Goldpreis kräftig erholte.
Wann liefert die neue Anlage in Marmato das erste Gold?
Aris Mining erwartet es im Dezember 2026.
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