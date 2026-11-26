Warum ist die argenx-Aktie heute ein Eurostoxx50 Gewinner?

Die argenx-Aktie stieg mit dem Gesamtmarkt. Dazu kommt das starke Wachstum des Medikaments Vyvgart.

Wo schloss die argenx-Aktie am Donnerstag?

Bei 889,20 Euro, ein Plus von 3,01 Prozent.

Wie lauten ISIN und WKN der argenx-Aktie?

Die ISIN lautet NL0010832176, die WKN A11602.