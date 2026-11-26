Zwischen Banken, Autobauern und Chipkonzernen steht am Abend ein Biotechunternehmen auf der Gewinnerliste. Die argenx-Aktie (ISIN: NL0010832176, WKN: A11602, deutsches Handelssymbol: 1AE, US-Handelssymbol: ARGX an der Nasdaq) schließt am Donnerstag 3,01 Prozent höher bei 889,20 Euro. Das sind 26,00 Euro mehr als am Vortag und Platz elf unter den Eurostoxx50 Gewinnern. Am Vormittag hatte das Plus bei 2,50 Prozent gelegen.
argenx-Aktie Eurostoxx50 Gewinner am Abend: Plus 3 Prozent – der Biotech-Wert nähert sich der Marke von 900 Euro
Die argenx-Aktie beendet den Donnerstag als Eurostoxx50 Gewinner: Das Biotechunternehmen schließt 3,01 Prozent höher bei 889,20 Euro. Im Tagesverlauf legte der einzige Biotech-Wert im Index weiter zu. Die Gründe für den Kursgewinn und was hinter der Stärke steckt.
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Die Gründe für den Kursgewinn
Warum die argenx-Aktie mit dem Markt steigt
Der Euro Stoxx 50 schloss am Donnerstag 2,11 Prozent höher. Nach der Wende an der Wall Street vom Mittwochabend lagen fast alle Werte im Index im Plus.
Eine eigene Meldung gab es nicht. Der Hintergrund ist fundamental: argenx entwickelt Antikörper-Medikamente gegen schwere Autoimmunerkrankungen. Der Umsatz des Hauptprodukts Vyvgart wuchs im dritten Quartal um 54 Prozent. Die Nachfrage nach solchen Medikamenten hängt nicht an Konjunktur, Zöllen oder der Stimmung für künstliche Intelligenz. In unruhigen Börsenwochen suchen Anleger solche Unternehmen.
Markterholung
Der Euro Stoxx 50 gewann 2,11 Prozent.
Wachstum mit Vyvgart
Plus 54 Prozent beim Hauptprodukt im dritten Quartal.
Konjunkturunabhängig
Das Geschäft hängt nicht am Wirtschaftszyklus.
Häufige Fragen zur argenx-Aktie
Warum ist die argenx-Aktie heute ein Eurostoxx50 Gewinner?
Die argenx-Aktie stieg mit dem Gesamtmarkt. Dazu kommt das starke Wachstum des Medikaments Vyvgart.
Wo schloss die argenx-Aktie am Donnerstag?
Bei 889,20 Euro, ein Plus von 3,01 Prozent.
Wie lauten ISIN und WKN der argenx-Aktie?
Die ISIN lautet NL0010832176, die WKN A11602.
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