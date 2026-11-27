Warum ist die ArcelorMittal-Aktie heute AEX Gewinner?

Die Aktie stieg um 2,23 Prozent auf 53,16 Euro. Eine Unternehmensmeldung gab es nicht, der Konzern folgt dem freundlichen Markt.

Wie lauten ISIN und WKN der ArcelorMittal-Aktie?

ISIN LU1598757687, WKN A2DRTZ. In Amsterdam und New York lautet das Symbol MT.

Wie stand der AEX?

Er lag am Morgen 1,24 Prozent höher bei 1.096,66 Punkten.