Die ArcelorMittal-Aktie (ISIN: LU1598757687, WKN: A2DRTZ, Handelssymbol Amsterdam: MT, US-Handelssymbol: MT) steigt am Freitagmorgen 2,23 Prozent auf 53,16 Euro. ArcelorMittal ist damit AEX Gewinner und liegt auf Platz fünf. Am Donnerstag war die Aktie bereits 2,97 Prozent auf 52,00 Euro gestiegen.
ArcelorMittal-Aktie ist AEX Gewinner: Plus 2,2 Prozent auf 53,16 Euro – Stahlwert in Aufwärtslaune
Die ArcelorMittal-Aktie steigt am Freitagmorgen 2,23 Prozent auf 53,16 Euro und ist AEX Gewinner. Ein Firmenereignis gibt es nicht, laut IEX läuft der Stahlkonzern mit dem Markt.
Die Gründe
Kein Firmenereignis, aber ein freundlicher Markt
Laut IEX stieg ArcelorMittal am Morgen, ein Grund wird nicht genannt. Der AEX liegt 1,24 Prozent im Plus, getragen von den Chipwerten. Als konjunkturabhängiger Titel profitiert der Stahlkonzern von der besseren Stimmung.
Zweiter Gewinntag
Nach 2,97 Prozent am Donnerstag setzt sich der Anstieg fort.
Zahlen im Rücken
Am 5. November meldete der Konzern ein EBITDA von 2,02 Milliarden Dollar, mehr als erwartet.
Zölle
Die neuen US-Vorschläge zu Stahl sind noch nicht beschlossen.
Häufige Fragen zur ArcelorMittal-Aktie
Warum ist die ArcelorMittal-Aktie heute AEX Gewinner?
Die Aktie stieg um 2,23 Prozent auf 53,16 Euro. Eine Unternehmensmeldung gab es nicht, der Konzern folgt dem freundlichen Markt.
Wie lauten ISIN und WKN der ArcelorMittal-Aktie?
ISIN LU1598757687, WKN A2DRTZ. In Amsterdam und New York lautet das Symbol MT.
Wie stand der AEX?
Er lag am Morgen 1,24 Prozent höher bei 1.096,66 Punkten.
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