Die ArcelorMittal-Aktie (ISIN: LU1598757687, WKN: A2DRTZ, deutsches Handelssymbol: ARRD, US-Handelssymbol: MT (NYSE)) gehört zu den IBEX 35 Gewinnern des Tages. Sie schloss am Freitag bei 54,42 Euro und damit 4,69 Prozent über dem Vortag. Im Ranking des spanischen Leitindex belegt ArcelorMittal damit Platz eins. Laut Estrategias de Inversión trieben ArcelorMittal und Santander den Index am Freitag gemeinsam an.
ArcelorMittal-Aktie IBEX 35 Gewinner: Stahlkonzern ist der Tagessieger – China-Hilfen treiben Zykliker an
Die ArcelorMittal-Aktie ist der größte IBEX 35 Gewinner des Tages: Mit einem Plus von 4,69 Prozent auf 54,42 Euro führt der Stahlkonzern den spanischen Leitindex an. Rückenwind kommt aus China und von der Rückkehr der Anleger zu Konjunkturwerten. Wir zeigen die Gründe für den Kursgewinn.
IBEX 35 am Abend
Starker Wochenausklang: IBEX 35 nur knapp unter 19.400 Punkten
Zyklische Werte führten den IBEX 35 am Freitag an. An der Spitze stand die ArcelorMittal-Aktie.
Der IBEX 35 hat die Woche mit kräftigen Gewinnen beendet. Am Freitag stieg der spanische Leitindex um 1,72 Prozent auf 19.386,60 Punkte, ein Plus von 328,70 Punkten und der höchste Schlussstand der Woche. Auf Wochensicht gewann der Index rund 2,7 Prozent, nachdem er in der Vorwoche 5,73 Prozent verloren hatte. Getragen wurde die Erholung vor allem von zyklischen Werten und Banken. Rückenwind kam von der niedrigeren Inflation in Spanien: Laut vorläufiger Schätzung des Statistikamts INE sank die Teuerung im November auf 4,1 Prozent, vor allem wegen günstigerer Kraftstoffe. Auch die US-Börsen legten am Freitag nach dem Thanksgiving-Feiertag zu. Mit Ausnahme von Acciona und Rovi schlossen alle Werte im IBEX 35 im Plus.
Die Gründe für den Kursgewinn
Warum die ArcelorMittal-Aktie am stärksten zulegt
Eine eigene Unternehmensmeldung gab es am Freitag nicht. In Asien zogen die Börsen kräftig an, nachdem Peking weitere Maßnahmen zur Stützung des Kapitalmarkts angekündigt hatte. Nach unserer Einschätzung hilft das Stahl- und Rohstoffwerten, weil China der weltweit größte Stahlmarkt ist. Dazu kam die Rückkehr der Anleger zu Konjunkturwerten, die laut El Español die Erholung der Woche trug. Schon am Morgen gehörte ArcelorMittal zu den stärksten Werten, bis zum Handelsschluss baute die Aktie ihr Plus weiter aus.
China-Impuls
Peking kündigte weitere Hilfen für den Kapitalmarkt an.
Zykliker gefragt
Konjunkturwerte trugen die Erholung der Woche.
Zweiter Gewinntag
Bereits am Donnerstag hatte ArcelorMittal 2,93 Prozent zugelegt.
Das Unternehmen
ArcelorMittal: einer der größten Stahlkonzerne der Welt
ArcelorMittal mit Sitz in Luxemburg zählt zu den größten Stahlherstellern der Welt und betreibt auch Werke in Spanien. Das Unternehmen produziert Stahl für Autos, Gebäude, Verpackungen und Maschinen und fördert zudem Eisenerz. 2025 erzielte der Konzern einen Umsatz von rund 61 Milliarden US-Dollar.
Am Sonntag, 29. November, wählt Spanien ein neues Parlament. Laut einer Auswertung von El Español fiel der IBEX 35 in zehn der letzten elf Wahlen am ersten Handelstag danach. Analysten haben vor allem Banken, Versorger, erneuerbare Energien und Immobiliengesellschaften im Blick, weil ein Regierungswechsel Steuern und Regulierung verändern könnte. Von der US-Notenbank erwarten Marktbeobachter am 9. Dezember eine Zinserhöhung.
Häufige Fragen zur ArcelorMittal-Aktie
Warum ist die ArcelorMittal-Aktie heute ein IBEX 35 Gewinner?
Die ArcelorMittal-Aktie stieg um 4,69 Prozent und war damit der stärkste Wert im IBEX 35. Eine eigene Meldung gab es nicht. Rückenwind kam von neuen Hilfen für den Kapitalmarkt in China und der Rückkehr der Anleger zu Konjunkturwerten.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der ArcelorMittal-Aktie?
Die ISIN lautet LU1598757687, die WKN A2DRTZ. In Deutschland wird die Aktie unter dem Kürzel ARRD gehandelt, in den USA unter MT (NYSE).
Wie stark ist die ArcelorMittal-Aktie am Freitag gestiegen?
Die ArcelorMittal-Aktie schloss bei 54,42 Euro und damit 4,69 Prozent über dem Schlusskurs vom Donnerstag (51,98 Euro).
An welchen Börsen wird ArcelorMittal gehandelt?
ArcelorMittal ist unter anderem in Amsterdam, Paris, Luxemburg, an den spanischen Börsen und an der NYSE notiert. Im IBEX 35 trägt die Aktie das Kürzel MTS.
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