Warum ist die ArcelorMittal-Aktie heute ein IBEX 35 Gewinner?

Die ArcelorMittal-Aktie stieg um 4,69 Prozent und war damit der stärkste Wert im IBEX 35. Eine eigene Meldung gab es nicht. Rückenwind kam von neuen Hilfen für den Kapitalmarkt in China und der Rückkehr der Anleger zu Konjunkturwerten.

Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der ArcelorMittal-Aktie?

Die ISIN lautet LU1598757687, die WKN A2DRTZ. In Deutschland wird die Aktie unter dem Kürzel ARRD gehandelt, in den USA unter MT (NYSE).

Wie stark ist die ArcelorMittal-Aktie am Freitag gestiegen?

Die ArcelorMittal-Aktie schloss bei 54,42 Euro und damit 4,69 Prozent über dem Schlusskurs vom Donnerstag (51,98 Euro).

An welchen Börsen wird ArcelorMittal gehandelt?

ArcelorMittal ist unter anderem in Amsterdam, Paris, Luxemburg, an den spanischen Börsen und an der NYSE notiert. Im IBEX 35 trägt die Aktie das Kürzel MTS.