Die ArcelorMittal-Aktie (ISIN: LU1598757687, WKN: A2DRTZ, deutsches Handelssymbol: ARRD, US-Handelssymbol: MT (NYSE)) gehört am Freitagmorgen zu den IBEX 35 Gewinnern. Gegen 9:19 Uhr notierte sie bei 53,26 Euro und damit 2,46 Prozent über dem Schlusskurs vom Donnerstag. Im Ranking des spanischen Leitindex belegt ArcelorMittal damit Platz zwei. Kurz nach Handelsbeginn lag die Aktie laut Marktberichten zeitweise an der Spitze der IBEX 35 Gewinner.
ArcelorMittal-Aktie IBEX 35 Gewinner: Stahlkonzern im Aufwind – China-Hilfen beflügeln Rohstoffwerte
Die ArcelorMittal-Aktie gehört am Freitagmorgen zu den IBEX 35 Gewinnern: Mit einem Plus von 2,46 Prozent auf 53,26 Euro setzt der Stahlkonzern seine Erholung fort. Rückenwind kommt aus China. Wir zeigen die Gründe für den Kursgewinn.
IBEX 35 am Morgen
Zweiter Tag der Erholung: Inflation sinkt, Asien zieht an
Zyklische Werte sind am Freitagmorgen gefragt. Die ArcelorMittal-Aktie gehört zu den stärksten Werten im IBEX 35.
Der IBEX 35 knüpft am Freitag an die Erholung vom Vortag an. Am Donnerstag hatte der spanische Leitindex 2,26 Prozent auf 19.057,90 Punkte zugelegt, alle 35 Werte schlossen im Plus. Am Freitag eröffnete der Index laut der Nachrichtenagentur EFE 0,61 Prozent höher bei rund 19.198 Punkten, um 9:34 Uhr lag er 0,88 Prozent im Plus bei 19.225,20 Punkten. Rückenwind kommt aus Asien: In China zogen Technologiewerte kräftig an, nachdem Peking weitere Maßnahmen zur Stützung des Kapitalmarkts angekündigt hatte. Auch die US-Terminkontrakte legten nach dem Thanksgiving-Feiertag zu. Dazu kamen Inflationsdaten aus Spanien: Laut vorläufiger Schätzung des Statistikamts INE sank die Teuerung im November von 4,9 auf 4,1 Prozent, den niedrigsten Stand seit Juli. Hauptgrund waren günstigere Kraftstoffe. Die Kerninflation ging auf 2,6 Prozent zurück.
Die Gründe für den Kursgewinn
Warum die ArcelorMittal-Aktie heute zulegt
Eine eigene Unternehmensmeldung gab es am Freitagmorgen nicht. In Asien zogen die Börsen kräftig an, nachdem Peking weitere Maßnahmen zur Stützung des Kapitalmarkts angekündigt hatte. Nach unserer Einschätzung hilft das Stahl- und Rohstoffwerten, weil China der weltweit größte Stahlmarkt ist. Zudem setzt die Aktie die Erholung vom Donnerstag fort.
China-Impuls
Peking kündigte weitere Hilfen für den Kapitalmarkt an.
Zyklische Werte gefragt
Bei steigender Risikofreude greifen Anleger zu Konjunkturwerten.
Starker Start
Zur Eröffnung gehörte ArcelorMittal zu den stärksten Werten.
Das Unternehmen
ArcelorMittal: einer der größten Stahlkonzerne der Welt
ArcelorMittal mit Sitz in Luxemburg zählt zu den größten Stahlherstellern der Welt und betreibt auch Werke in Spanien. Das Unternehmen produziert Stahl für Autos, Gebäude, Verpackungen und Maschinen und fördert zudem Eisenerz. 2025 erzielte der Konzern einen Umsatz von rund 61 Milliarden US-Dollar.
Die Wall Street handelt am Freitag wegen des Black Friday nur verkürzt. Am Sonntag, 29. November, wählt Spanien ein neues Parlament. Analysten haben vor allem Banken, Versorger, erneuerbare Energien und Immobiliengesellschaften im Blick, weil ein Regierungswechsel Steuern und Regulierung verändern könnte. Für den 9. Dezember erwarten Anleger zudem eine Zinserhöhung der US-Notenbank um 0,25 Prozentpunkte.
Häufige Fragen zur ArcelorMittal-Aktie
Warum ist die ArcelorMittal-Aktie heute ein IBEX 35 Gewinner?
Die ArcelorMittal-Aktie steigt um 2,46 Prozent. Eine eigene Meldung gab es nicht. Rückenwind kommt von neuen Hilfen für den Kapitalmarkt in China und der allgemeinen Erholung.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der ArcelorMittal-Aktie?
Die ISIN lautet LU1598757687, die WKN A2DRTZ. In Deutschland wird die Aktie unter dem Kürzel ARRD gehandelt, in den USA unter MT (NYSE).
Wie stark steigt die ArcelorMittal-Aktie am Freitagmorgen?
Gegen 9:19 Uhr notierte die ArcelorMittal-Aktie bei 53,26 Euro und damit 2,46 Prozent über dem Schlusskurs vom Donnerstag (51,98 Euro).
An welchen Börsen wird ArcelorMittal gehandelt?
ArcelorMittal ist unter anderem in Amsterdam, Paris, Luxemburg, an den spanischen Börsen und an der NYSE notiert. Im IBEX 35 trägt die Aktie das Kürzel MTS.
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