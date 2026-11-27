Warum ist die ArcelorMittal-Aktie heute ein IBEX 35 Gewinner?

Die ArcelorMittal-Aktie steigt um 2,46 Prozent. Eine eigene Meldung gab es nicht. Rückenwind kommt von neuen Hilfen für den Kapitalmarkt in China und der allgemeinen Erholung.

Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der ArcelorMittal-Aktie?

Die ISIN lautet LU1598757687, die WKN A2DRTZ. In Deutschland wird die Aktie unter dem Kürzel ARRD gehandelt, in den USA unter MT (NYSE).

Wie stark steigt die ArcelorMittal-Aktie am Freitagmorgen?

Gegen 9:19 Uhr notierte die ArcelorMittal-Aktie bei 53,26 Euro und damit 2,46 Prozent über dem Schlusskurs vom Donnerstag (51,98 Euro).

An welchen Börsen wird ArcelorMittal gehandelt?

ArcelorMittal ist unter anderem in Amsterdam, Paris, Luxemburg, an den spanischen Börsen und an der NYSE notiert. Im IBEX 35 trägt die Aktie das Kürzel MTS.