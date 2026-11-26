Warum ist die ArcelorMittal-Aktie heute ein IBEX 35 Gewinner?

Die ArcelorMittal-Aktie stieg um 2,93 Prozent. Eine eigene Meldung gab es nicht. Der Stahlkonzern profitierte von der nachlassenden Sorge vor den US-Zöllen und der breiten Erholung.

Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der ArcelorMittal-Aktie?

Die ISIN lautet LU1598757687, die WKN A2DRTZ. In Deutschland wird die Aktie unter dem Kürzel ARRD gehandelt, in den USA unter MT (NYSE).

Wie stark ist die ArcelorMittal-Aktie am Donnerstag gestiegen?

Die ArcelorMittal-Aktie schloss bei 51,98 Euro und damit 2,93 Prozent über dem Schlusskurs vom Mittwoch (50,50 Euro).

Sind die US-Zölle gegen die EU beschlossen?

Nein. Es handelt sich um einen Vorschlag der US-Handelsbehörde. Jüngste Aussagen aus den USA deuten zudem auf geringere Folgen hin als befürchtet.