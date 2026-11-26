Die ArcelorMittal-Aktie (ISIN: LU1598757687, WKN: A2DRTZ, deutsches Handelssymbol: ARRD, US-Handelssymbol: MT (NYSE)) gehört zu den IBEX 35 Gewinnern des Tages. Sie schloss am Donnerstag bei 51,98 Euro und damit 2,93 Prozent über dem Vortag. Im Ranking des spanischen Leitindex belegt ArcelorMittal damit Platz neun. Der Stahlkonzern erholte sich vom Zollschreck des Vortags.
ArcelorMittal-Aktie IBEX 35 Gewinner: Stahlkonzern erholt sich – Zollangst lässt nach
Die ArcelorMittal-Aktie gehört zu den IBEX 35 Gewinnern des Tages: Mit einem Plus von 2,93 Prozent auf 51,98 Euro erholt sich der Stahlkonzern vom Zollschreck des Vortags. Aussagen aus den USA deuteten auf geringere Folgen der geplanten Zölle hin. Wir zeigen die Gründe für den Kursgewinn.
IBEX 35 am Abend
Starker Erholungstag: alle 35 Werte im Plus
Konjunkturabhängige Werte wie Stahlaktien profitierten am Donnerstag besonders von der nachlassenden Zollangst.
Der spanische Leitindex hat den Kurssturz vom Mittwoch mehr als wettgemacht. Der IBEX 35 schloss am Donnerstag 2,27 Prozent höher bei 19.057,90 Punkten, ein Plus von 422,10 Punkten. Alle 35 Werte beendeten den Handel im Plus. Am Vortag war der Index noch um 2 Prozent auf 18.635,80 Punkte gefallen und hatte ein Dreimonatstief markiert. Rückenwind kam von Aussagen aus den USA, wonach die geplanten Zölle weniger stark wirken könnten als befürchtet. Die Banken, die am Mittwoch besonders gelitten hatten, trugen die Erholung maßgeblich mit. Auch europaweit ging es aufwärts: Der Euro Stoxx 50 gewann knapp 2 Prozent und eroberte die Marke von 6.000 Punkten zurück. Die Wall Street blieb wegen Thanksgiving geschlossen.
Die Gründe für den Kursgewinn
Warum die ArcelorMittal-Aktie heute zulegt
Eine eigene Unternehmensmeldung gab es am Donnerstag nicht. ArcelorMittal wird in Marktberichten aber ausdrücklich unter den deutlichen Gewinnern genannt. Am Mittwoch hatten die vorgeschlagenen US-Zölle nach Section 301 gegen 14 Volkswirtschaften, darunter die EU, zyklische Werte belastet. Am Donnerstag deuteten Aussagen aus den USA darauf hin, dass die Wirkung geringer ausfallen könnte als befürchtet. Davon profitierte der Stahlkonzern, dessen Kunden aus Auto-, Bau- und Maschinenbau stark von der Konjunktur abhängen.
Weniger Zollangst
Die US-Zölle könnten laut jüngsten Aussagen geringere Folgen haben als befürchtet.
Zyklisches Profil
Die Aktie reagiert stark auf Konjunkturerwartungen.
Breite Erholung
Der IBEX 35 stieg um 2,27 Prozent, alle 35 Werte lagen im Plus.
Das Unternehmen
ArcelorMittal: einer der größten Stahlkonzerne der Welt
ArcelorMittal mit Sitz in Luxemburg zählt zu den größten Stahlherstellern der Welt und betreibt auch Werke in Spanien. Das Unternehmen produziert Stahl für Autos, Gebäude, Verpackungen und Maschinen und fördert zudem Eisenerz. 2025 erzielte der Konzern einen Umsatz von rund 61 Milliarden US-Dollar.
Ganz ausgestanden ist die Unsicherheit nicht. Der Zollstreit mit den USA ist nicht beendet, und Anleger rechnen mit einer möglichen Zinserhöhung der US-Notenbank im Dezember. In Spanien findet am 29. November die Parlamentswahl statt. Die Wall Street öffnet am Freitag nur verkürzt.
Häufige Fragen zur ArcelorMittal-Aktie
Warum ist die ArcelorMittal-Aktie heute ein IBEX 35 Gewinner?
Die ArcelorMittal-Aktie stieg um 2,93 Prozent. Eine eigene Meldung gab es nicht. Der Stahlkonzern profitierte von der nachlassenden Sorge vor den US-Zöllen und der breiten Erholung.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der ArcelorMittal-Aktie?
Die ISIN lautet LU1598757687, die WKN A2DRTZ. In Deutschland wird die Aktie unter dem Kürzel ARRD gehandelt, in den USA unter MT (NYSE).
Wie stark ist die ArcelorMittal-Aktie am Donnerstag gestiegen?
Die ArcelorMittal-Aktie schloss bei 51,98 Euro und damit 2,93 Prozent über dem Schlusskurs vom Mittwoch (50,50 Euro).
Sind die US-Zölle gegen die EU beschlossen?
Nein. Es handelt sich um einen Vorschlag der US-Handelsbehörde. Jüngste Aussagen aus den USA deuten zudem auf geringere Folgen hin als befürchtet.
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