Die ArcelorMittal-Aktie zählt zum Handelsschluss zu den CAC40 Gewinnern. Um 17:35 Uhr notierte der Stahlkonzern 2,97 Prozent höher bei 52,00 Euro, ein Plus von 1,50 Euro gegenüber dem Vortagesschluss von 50,50 Euro. Auf Platz vier der Gewinnerliste folgt ArcelorMittal den Autowerten und den Chipherstellern.
ArcelorMittal-Aktie als CAC40 Gewinner: Stahlriese schließt im Plus
Die ArcelorMittal-Aktie schließt als CAC40 Gewinner mit +2,97 % bei 52,00 Euro. Einen eigenen Anlass gab es nicht, Industriewerte und Rohstoffaktien stützten.
CAC40 Gewinner
Warum die ArcelorMittal-Aktie heute steigt
Eine Unternehmensnachricht gab es nicht. Die ArcelorMittal-Aktie profitierte von der breiten Rally der Industrie- und Rohstoffwerte. Nach Berichten der Nachrichtenagentur AFP waren Minenwerte, Banken und Autoaktien am Donnerstag besonders gefragt, bei geringen Umsätzen wegen der Thanksgiving-Pause in den USA. Der CAC 40 schloss 1,61 Prozent höher bei 8.108,74 Punkten, nachdem die US-Zollpläne als weniger belastend eingestuft wurden.
Der Hintergrund: Zahlen und Kokerei
Am 5. November hatte ArcelorMittal für das dritte Quartal einen Nettoverlust von 391 Millionen US-Dollar gemeldet, ausgelöst durch die Stilllegung des ukrainischen Standorts Kryvyi Rih. Der bereinigte Nettogewinn stieg von 474 auf 868 Millionen US-Dollar. Später meldeten Marktbeobachter die Stilllegung einer Kokerei in Dunkerque.
Steckbrief
- Unternehmen
- ArcelorMittal S.A.
- ISIN
- LU1598757687
- WKN
- A2DRTZ
- Handelssymbol
- MT (Euronext Paris)
- US-Symbol
- MT (NYSE)
- Kurs
- 52,00 €
Stand: 26.11.2026, Kurs: comdirect, 17:35 Uhr, Euronext Paris
FAQ
Häufige Fragen zur ArcelorMittal-Aktie
Warum ist die ArcelorMittal-Aktie CAC40 Gewinner? Industrie- und Rohstoffwerte waren gefragt. Eine eigene Meldung gab es nicht. Die Aktie stieg um 2,97 Prozent.
Welche Zahlen meldete ArcelorMittal zuletzt? Im dritten Quartal standen ein Nettoverlust von 391 Millionen US-Dollar und ein bereinigter Gewinn von 868 Millionen US-Dollar.
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