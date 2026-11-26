Warum ist die ArcelorMittal-Aktie CAC40 Gewinner? Industrie- und Rohstoffwerte waren gefragt. Eine eigene Meldung gab es nicht. Die Aktie stieg um 2,97 Prozent.

Welche Zahlen meldete ArcelorMittal zuletzt? Im dritten Quartal standen ein Nettoverlust von 391 Millionen US-Dollar und ein bereinigter Gewinn von 868 Millionen US-Dollar.