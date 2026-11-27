Warum ist die ArcelorMittal-Aktie CAC40 Gewinner? Der Stahlwert stieg am Freitag um 4,73 Prozent auf 54,46 Euro, mehr als jeder andere Titel im Index. Eine konkrete Unternehmensnachricht gab es nicht.

Wie schloss der CAC 40? Der Index legte um 0,58 Prozent auf 8.156,09 Punkte zu, 30 Werte stiegen.