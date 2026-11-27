Die ArcelorMittal-Aktie war am Freitag der Star im CAC 40. Zum Handelsschluss um 17:35 Uhr stand der Stahlkonzern an der Euronext Paris 4,73 Prozent höher bei 54,46 Euro, ein Plus von 2,46 Euro gegenüber dem Vortagesschluss von 52,00 Euro. Damit ist ArcelorMittal der stärkste CAC40 Gewinner des Tages. Der Index schloss 0,58 Prozent höher bei 8.156,09 Punkten.
ArcelorMittal-Aktie als CAC40 Gewinner: Stahlkonzern ist der Tagessieger
Die ArcelorMittal-Aktie schließt am Freitag 4,73 % im Plus bei 54,46 Euro und ist der stärkste CAC40 Gewinner. Eine Einzelnachricht gab es nicht, das Marktumfeld half.
CAC40 Gewinner
Warum die ArcelorMittal-Aktie heute steigt
Eine eigene Meldung des Konzerns gab es nicht. Idéal Investisseur nennt in seinem Schlussbericht „Verteidigung und Stahl“ als Treiber der Sitzung, ohne einen konkreten Auslöser zu benennen. Am Morgen hatten Chinas Börsen nach neuen Stützungsmaßnahmen kräftig zugelegt: Der Shanghai-Index stieg laut Reuters um 3,73 Prozent. Für einen Stahlproduzenten sind Impulse aus China ein wichtiger Stimmungsfaktor. Zudem profitierten laut BFM Bourse KI-nahe Werte von einer Neupositionierung der Anleger.
Der Hintergrund: Zahlen, Verluste, Rebound
Am 5. November hatte ArcelorMittal für das dritte Quartal einen Nettoverlust von 391 Millionen US-Dollar gemeldet, ausgelöst durch die Stilllegung des ukrainischen Standorts Kryvyi Rih. Der bereinigte Nettogewinn stieg zugleich von 474 auf 868 Millionen US-Dollar. Die Aktie hatte danach Anfang des Monats bis über 58 Euro zugelegt und war später wieder unter 55 Euro gefallen. Das Plus vom Freitag holt einen Teil davon zurück.
Steckbrief
- Unternehmen
- ArcelorMittal S.A.
- ISIN
- LU1598757687
- WKN
- A2DRTZ
- Handelssymbol
- MT (Euronext Paris)
- US-Symbol
- MT (NYSE)
- Kurs
- 54,46 €
Stand: 27.11.2026, Kurs: comdirect, 17:35 Uhr, Euronext Paris
FAQ
Häufige Fragen zur ArcelorMittal-Aktie
Warum ist die ArcelorMittal-Aktie CAC40 Gewinner? Der Stahlwert stieg am Freitag um 4,73 Prozent auf 54,46 Euro, mehr als jeder andere Titel im Index. Eine konkrete Unternehmensnachricht gab es nicht.
Wie schloss der CAC 40? Der Index legte um 0,58 Prozent auf 8.156,09 Punkte zu, 30 Werte stiegen.
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