Die ArcelorMittal-Aktie setzt ihren Aufwärtstrend fort. Um 09:17 Uhr notierte der Stahlkonzern an der Euronext Paris 2,35 Prozent höher bei 53,22 Euro, ein Plus von 1,22 Euro gegenüber dem Vortagesschluss von 52,00 Euro. Als CAC40 Gewinner liegt ArcelorMittal auf Platz zwei.
ArcelorMittal-Aktie als CAC40 Gewinner: Pekings Stützungsplan beflügelt den Stahlriesen
Die ArcelorMittal-Aktie legt am Freitagmorgen um 2,35 % auf 53,22 Euro zu und gehört zu den CAC40 Gewinnern. Chinas Stützungsmaßnahmen für Aktien treiben die Rohstoffwerte.
CAC40 Gewinner
Warum die ArcelorMittal-Aktie heute steigt
Der wahrscheinlichste Treiber ist China. Nach der Ankündigung neuer Maßnahmen zur Stützung des Aktienmarktes legte der Shanghai-Index laut Reuters um 3,73 Prozent zu, der CSI 300 um 4,17 Prozent. Für ArcelorMittal, dessen Geschäft an Stahlnachfrage und Rohstoffpreisen hängt, sind Impulse aus China ein wichtiger Faktor. Auch der Nikkei stieg um 2,11 Prozent.
Der Hintergrund: Zahlen und Kokerei
Am 5. November hatte ArcelorMittal für das dritte Quartal einen Nettoverlust von 391 Millionen US-Dollar gemeldet, ausgelöst durch die Stilllegung des ukrainischen Standorts Kryvyi Rih. Der bereinigte Nettogewinn stieg zugleich von 474 auf 868 Millionen US-Dollar.
Steckbrief
- Unternehmen
- ArcelorMittal S.A.
- ISIN
- LU1598757687
- WKN
- A2DRTZ
- Handelssymbol
- MT (Euronext Paris)
- US-Symbol
- MT (NYSE)
- Kurs
- 53,22 €
Stand: 27.11.2026, Kurs: comdirect, 09:17 Uhr, Euronext Paris
FAQ
Häufige Fragen zur ArcelorMittal-Aktie
Warum ist die ArcelorMittal-Aktie CAC40 Gewinner? Chinas Stützungsmaßnahmen für Aktien trieben die Rohstoffwerte. Die Aktie stieg um 2,35 Prozent.
Welche Zahlen meldete ArcelorMittal zuletzt? Im dritten Quartal standen ein Nettoverlust von 391 Millionen US-Dollar und ein bereinigter Gewinn von 868 Millionen US-Dollar.
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