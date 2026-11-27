Warum ist die ArcelorMittal-Aktie CAC40 Gewinner? Chinas Stützungsmaßnahmen für Aktien trieben die Rohstoffwerte. Die Aktie stieg um 2,35 Prozent.

Welche Zahlen meldete ArcelorMittal zuletzt? Im dritten Quartal standen ein Nettoverlust von 391 Millionen US-Dollar und ein bereinigter Gewinn von 868 Millionen US-Dollar.