Die ArcelorMittal Aktie ist am Freitag, 27. November 2026, einer der großen CAC40 Gewinner am Mittag. Der weltweit tätige Stahl- und Bergbaukonzern notiert zur Mittagszeit bei 53,80 Euro und damit 3,46% im Plus. Im Pariser Leitindex liegt nur STMicroelectronics noch weiter vorn, der CAC40 selbst kommt lediglich auf ein Plus von rund 0,4%.
ArcelorMittal Aktie: CAC40 Gewinner am Mittag - Stahlriese federt an wichtiger Unterstützung ab
Die ArcelorMittal Aktie zählt am Freitagmittag zu den stärksten CAC40 Gewinnern. Nach einer Verlustwoche und einem schwachen Quartal kaufen Anleger den Stahlkonzern an einer entscheidenden Chartmarke zurück. Die Hintergründe, die Fundamentaldaten und die Risiken.
Die Gründe für den Kursanstieg
Rebound an der 50-Euro-Marke
Eine kursbewegende Unternehmensmeldung liegt am Freitag nicht vor. Der Anstieg der ArcelorMittal Aktie ist vor allem eine technische Gegenbewegung nach einem schwierigen Herbst, eingebettet in ein freundliches Umfeld für zyklische Werte.
Die ArcelorMittal Aktie hatte in den vergangenen Tagen mehrfach die Unterstützung bei 50,26 Euro getestet. Am 24. November war sie mit einem Minus von fast 4% noch Schlusslicht im CAC40, an den beiden folgenden Tagen prallte der Kurs jeweils an dieser Marke nach oben ab. Am Freitag folgt nun der kräftigste Schub. Schon am Vormittag lag das Plus zeitweise bei über 3,4%.
Rückenwind kommt aus Asien: Die chinesischen Börsen haben nach einer neuen Unterstützungsmaßnahme aus Peking deutlich zugelegt. Für Stahl- und Rohstoffwerte ist die Konjunktur in China, dem mit Abstand größten Stahlmarkt der Welt, traditionell ein wichtiger Stimmungsfaktor. Zugleich zeigten sich die europäischen Börsen insgesamt freundlich, der DAX gewann am Vormittag fast 1%.
Ob die China-Impulse tatsächlich der Auslöser sind oder vor allem Schnäppchenjäger zugreifen, lässt sich am Freitag nicht eindeutig trennen. Klar ist: Die ArcelorMittal Aktie war nach dem Rückgang von fast 17% in drei Monaten technisch reif für eine Erholung.
Fundamentaldaten
Management sieht Besserung im Schlussquartal
Mit den Zahlen zu den ersten neun Monaten hatte ArcelorMittal am 5. November ein gemischtes Bild gezeichnet. Der Umsatz stieg um 5% auf 48,68 Mrd. US-Dollar, das EBITDA erreichte 5,77 Mrd. US-Dollar bei einer Marge von 11,8%. Unter dem Strich blieb ein Nettogewinn von 867 Mio. US-Dollar, der freie Cashflow war mit minus 1,94 Mrd. US-Dollar jedoch klar negativ.
Höhere Auslieferungen
Das Management erwartet im zweiten Halbjahr höhere Auslieferungen als im ersten, mit einer Beschleunigung im vierten Quartal.
EU-Schutzmaßnahmen wirken
Die neuen Handelsmaßnahmen der EU beginnen laut Konzern, den europäischen Stahlmarkt wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Alle europäischen Hochöfen sind wieder in Betrieb.
Wachstumsprojekte
Bis 2029 sollen in Europa 3,9 Mio. Tonnen zusätzliche Elektrolichtbogenofen-Kapazität entstehen, dazu kommt der Hochlauf in Liberia.
Working Capital
Eine vorübergehende Bindung von 2,5 Mrd. US-Dollar im Umlaufvermögen soll sich im vierten Quartal wieder auflösen und den Cashflow entlasten.
Die Analysten bleiben überwiegend zuversichtlich. Das mediane Kursziel liegt nach Daten von Idéal Investisseur bei 70 Euro, JPMorgan hatte sein Ziel zuletzt leicht von 70 auf 69 Euro gesenkt, die Einstufung "Overweight" aber bestätigt.
|Marke
|Niveau
|Einordnung
|Unterstützung
|50,26 €
|mehrfach getestet
|Gleitender 20-Tage-Durchschnitt
|54,91 €
|Kurs rund 2% darunter
|Gleitender 200-Tage-Durchschnitt
|56,01 €
|Kurs gut 4% darunter
|Gleitender 50-Tage-Durchschnitt
|56,34 €
|nächste Hürde
Quelle: Idéal Investisseur, Stand 27.11.2026 mittags
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