Die ArcelorMittal Aktie hatte in den vergangenen Tagen mehrfach die Unterstützung bei 50,26 Euro getestet. Am 24. November war sie mit einem Minus von fast 4% noch Schlusslicht im CAC40, an den beiden folgenden Tagen prallte der Kurs jeweils an dieser Marke nach oben ab. Am Freitag folgt nun der kräftigste Schub. Schon am Vormittag lag das Plus zeitweise bei über 3,4%.

Rückenwind kommt aus Asien: Die chinesischen Börsen haben nach einer neuen Unterstützungsmaßnahme aus Peking deutlich zugelegt. Für Stahl- und Rohstoffwerte ist die Konjunktur in China, dem mit Abstand größten Stahlmarkt der Welt, traditionell ein wichtiger Stimmungsfaktor. Zugleich zeigten sich die europäischen Börsen insgesamt freundlich, der DAX gewann am Vormittag fast 1%.