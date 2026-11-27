Auf den ersten Blick ist es eine gute Nachricht aus Nürnberg: Weniger Arbeitslose, niedrigere Quote, die Drei-Millionen-Marke bleibt auf Abstand. Auf den zweiten Blick fällt die Bilanz ernüchternd aus. Der Rückgang ist saisonüblich, schwächer als vor einem Jahr – und die erhoffte Trendwende lässt weiter auf sich warten.
Arbeitslosenzahlen November: 2,936 Millionen ohne Job – warum der Rückgang kein Aufschwung ist
Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland sinkt im November um 19.000, die Quote fällt auf 6,2 Prozent. Doch im Jahresvergleich sind es 51.000 Arbeitslose mehr, und die Bundesagentur sieht keine Belebung. Was das für Konsum, Konjunktur und den DAX bedeutet.
Die Zahlen aus Nürnberg
Weniger Arbeitslose – aber nur wegen der Jahreszeit
Im November waren nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit 2,936 Millionen Menschen arbeitslos gemeldet, 19.000 weniger als im Oktober. Die Arbeitslosenquote sank um 0,1 Punkte auf 6,2 Prozent. Die Daten wurden bis zum 12. November erhoben.
Verantwortlich ist die Herbstbelebung: Nach der Sommerpause und vor dem Weihnachtsgeschäft stellen Unternehmen üblicherweise mehr Personal ein. Der Vergleich mit dem Vorjahr relativiert die Zahl allerdings. Im November 2025 war die Arbeitslosigkeit noch um 26.000 gesunken, auf damals 2,885 Millionen. Heute sind es 51.000 Arbeitslose mehr.
Für die Börse zählt vor allem die saisonbereinigte Zahl, weil sie die Jahreszeit herausrechnet. Volkswirte hatten hier laut Wirtschaftskalender mit einem leichten Anstieg um 4.000 gerechnet. Dass die Bundesagentur selbst von fehlender Belebung spricht, passt zu diesem Bild: Die Konjunktur erholt sich leicht, am Arbeitsmarkt kommt davon bislang nichts an.
Unter der Oberfläche
Drei Signale, die Anleger kennen sollten
Die Nachfrage nach Arbeitskräften bleibt verhalten
Bei den Arbeitsagenturen waren im November 646.000 offene Stellen gemeldet. Im Oktober waren es 654.000. Unternehmen halten sich mit Neueinstellungen weiter zurück.
Mehr als eine Million Menschen beziehen Arbeitslosengeld
1,068 Millionen Menschen erhielten im November Arbeitslosengeld. Das belastet die Kassen der Arbeitslosenversicherung und drückt auf die verfügbaren Einkommen.
Der Aufschwung kommt mit Verzögerung
Eine konjunkturelle Belebung zeigt sich nach Einschätzung der Bundesagentur üblicherweise erst nach einem halben bis dreiviertel Jahr am Arbeitsmarkt. Geduld bleibt also gefragt.
Das große Bild
Schwacher Jobmarkt trifft auf Konsumklima im Keller
Die Arbeitsmarktdaten fügen sich in eine Reihe ernüchternder Stimmungsmeldungen. Das GfK-Konsumklima war am Donnerstag auf minus 30,2 Punkte gefallen. Am Freitag meldete die EU-Kommission einen Rückgang der Wirtschaftsstimmung im Euroraum auf 95,8 Punkte, den tiefsten Stand seit Juni. Auch die Beschäftigungserwartungen der Unternehmen im Euroraum gaben nach, um 1,3 auf 96,8 Punkte.
Wer um seinen Arbeitsplatz fürchtet, gibt weniger aus. Für die deutsche Wirtschaft, die auf eine Erholung des privaten Konsums setzt, ist das die eigentliche Botschaft dieses Novembers.
Auswirkungen
Was die Zahlen bedeuten – für den DAX und einzelne Branchen
Häufige Fragen zum deutschen Arbeitsmarkt
Wie viele Arbeitslose gibt es in Deutschland im November 2026?
2,936 Millionen. Das sind 19.000 weniger als im Oktober, aber 51.000 mehr als im November 2025.
Wie hoch ist die Arbeitslosenquote?
Sie liegt bei 6,2 Prozent und damit 0,1 Punkte unter dem Wert vom Oktober.
Warum sinkt die Arbeitslosigkeit im Herbst?
Wegen der sogenannten Herbstbelebung: Nach der Sommerpause und vor dem Weihnachtsgeschäft suchen Unternehmen üblicherweise mehr Personal.
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