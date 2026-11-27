Im November waren nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit 2,936 Millionen Menschen arbeitslos gemeldet, 19.000 weniger als im Oktober. Die Arbeitslosenquote sank um 0,1 Punkte auf 6,2 Prozent. Die Daten wurden bis zum 12. November erhoben.

Verantwortlich ist die Herbstbelebung: Nach der Sommerpause und vor dem Weihnachtsgeschäft stellen Unternehmen üblicherweise mehr Personal ein. Der Vergleich mit dem Vorjahr relativiert die Zahl allerdings. Im November 2025 war die Arbeitslosigkeit noch um 26.000 gesunken, auf damals 2,885 Millionen. Heute sind es 51.000 Arbeitslose mehr.