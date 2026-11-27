Die AppLovin-Aktie (ISIN US03831W1080, WKN A2QR0K, Handelssymbol APP, deutsches Kürzel 6RV) gehört am Freitag zu den S&P 500 Gewinnern. Laut Indikation von Societe Generale um 15:35 Uhr MEZ, kurz nach dem US-Handelsstart, notiert der Titel bei 394,7505 US-Dollar. Das sind 15,80 US-Dollar oder 4,17 Prozent mehr als zum Mittwochsschluss; am Donnerstag war die US-Börse wegen Thanksgiving geschlossen.
AppLovin-Aktie: S&P 500 Gewinner mit Rückenwind
Die AppLovin-Aktie gehört am Freitag mit rund 4,2 Prozent Plus zu den S&P 500 Gewinnern, ohne dass ein eigener Auslöser erkennbar ist.
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Die Gründe für den Kursgewinn
Warum die AppLovin-Aktie steigt
Erholung bei Technologiewerten
Technologie- und Wachstumsaktien sind nach dem Feiertag gefragt. Die AppLovin-Aktie, die zuletzt stark geschwankt hat, profitiert von dieser Stimmung.
Gleichlauf mit Werbetechnologie
Auch The Trade Desk steigt. Das spricht für Rückenwind bei Anbietern von Werbetechnologie.
Kein eigener Auslöser erkennbar
Zu AppLovin liegt am Freitag keine spezifische Unternehmensmeldung vor.
Einordnung
Was der Kurssprung bedeutet
AppLovin betreibt eine Plattform für mobile Werbung und Apps. Der Titel gilt als hoch bewertet und volatil. Die Indikation ist eine Momentaufnahme.
Häufige Fragen zur AppLovin-Aktie
Warum steigt die AppLovin-Aktie am Freitag?
Ein eigener Auslöser ist nicht erkennbar; die Erholung bei Technologiewerten stützt.
Wie stark steigt die AppLovin-Aktie?
Laut Indikation um 15:35 Uhr MEZ 4,17 Prozent auf 394,75 US-Dollar.
Ist das ein Schlusskurs?
Nein, es ist eine frühe Indikation kurz nach dem US-Handelsstart.
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