Die AppLovin Aktie (US-Handelssymbol: APP) zählt mit plus 14,62 Prozent zu den größten Nasdaq100 Gewinnern der Woche. Am Freitag legte sie um 5,35 Prozent zu. Auf Monatssicht steht ein Plus von 51,89 Prozent, auf Jahressicht ein Minus von 31,92 Prozent.
AppLovin Aktie: Nasdaq100 Gewinner der Woche – Monatsplus von über 50 Prozent
Die AppLovin Aktie steigt in der Woche bis Freitag, 27. November, um 14,62 Prozent und liegt auf Monatssicht 51,89 Prozent im Plus. Was hinter der Rally steckt.
Kursgrund
Warum die AppLovin Aktie in der Woche steigt
Ein eigener Auslöser für die Woche ist nicht bekannt. Die AppLovin Aktie profitiert vom Schwung nach den Quartalszahlen: Anfang November sprang der Kurs nach einem Umsatzplus von 55 Prozent von rund 228 auf 391 Dollar. Als Nasdaq100 Gewinner der Woche setzt sie die Erholung fort, liegt auf Jahressicht aber noch im Minus.
Häufige Fragen zur AppLovin Aktie
Warum ist die AppLovin Aktie Nasdaq100 Gewinner der Woche?
Ein eigener Auslöser ist nicht bekannt; die Aktie setzt den Schwung nach den Zahlen fort.
Wie hat sich die AppLovin Aktie in der Woche entwickelt?
Plus 14,62 Prozent bis Freitagabend.
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