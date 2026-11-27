Die AppLovin Aktie (US-Handelssymbol: APP) zählt am Freitag, 27. November 2026, zu den Nasdaq100 Gewinnern. Laut Kursliste steigt sie um 5,25 Prozent auf 398,86 Dollar. Am Morgen hatte sie noch leicht im Minus gelegen.
AppLovin Aktie: Nasdaq100 Gewinner am Abend – Werbetechnik-Wert dreht ins Plus
Die AppLovin Aktie steht am Freitag bei 398,86 Dollar und zählt mit plus 5,25 Prozent laut Kursliste zu den größten Nasdaq100 Gewinnern. Was den Werbetechnik-Konzern antreibt.
Kursgrund
Warum die AppLovin Aktie steigt
Ein konkreter Auslöser ist nicht bekannt. Die AppLovin Aktie profitiert möglicherweise von Black Friday, an dem Werbebudgets für Apps und Onlinehandel steigen, und von der Tech-Rally. Als Nasdaq100 Gewinner hat sie im Tagesverlauf klar gedreht.
Häufige Fragen zur AppLovin Aktie
Warum ist die AppLovin Aktie Nasdaq100 Gewinner?
Ein eigener Auslöser ist nicht bekannt.
Wie hoch ist der Kurs der AppLovin Aktie?
Am Freitagabend 398,86 Dollar.
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