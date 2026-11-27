Die Applied Nutrition Aktie verliert am Freitagmittag 1,71% auf 287,5 Pence und gehört damit zu den FTSE 350 Verlierern am Mittag. Der Hersteller von Sportnahrung und Nahrungsergänzung hat keine neue Meldung veröffentlicht. Der Kursrückgang steht in einer Reihe mit der Schwäche nach den Jahreszahlen vom 16. November.
Applied Nutrition Aktie unter Druck: Warum der FTSE 350 Verlierer am Mittag nachgibt
Die Applied Nutrition Aktie rutscht am Freitagmittag unter die Marke von 290 Pence. Nach starken Jahreszahlen und der Margenwarnung bleibt der Sportnahrungs-Wert ein Kandidat für Gewinnmitnahmen.
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Applied Nutrition Aktie: Starke Zahlen, aber Margendruck
Applied Nutrition hatte für das Geschäftsjahr bis Ende Juli 2026 ein Rekordwachstum gemeldet. Die Anleger reagierten dennoch verhalten, denn das Unternehmen warnte vor sinkenden Margen und kündigte höheren Kapitalbedarf an.
Das Wachstum kam aus allen Regionen. In Großbritannien legten die Umsätze um 45,2% zu, getragen von Drogerie- und Gesundheitsketten (+65%) und Supermärkten (+180%). Die Marge sank ohne den Effekt einer Übernahme um 210 Basispunkte, hauptsächlich wegen höherer Personalkosten. Der Cashflow-Umsatz fiel schwächer aus als zuvor.
Ausblick und Dividende: Was die Applied Nutrition Aktie bremst
Für das neue Geschäftsjahr peilt das Management ein bereinigtes EBITDA von etwa 49 Mio. Pfund an, ein Plus von rund 13%, bei einem Umsatz von rund 205 Mio. Pfund. Das entspricht der Markterwartung und liegt deutlich unter dem Tempo des Vorjahres. Eine weitere Dividende vor dem Geschäftsjahr 2028 schloss das Unternehmen aus, das Geld fließt in Kapazitäten, Effizienz und mögliche Zukäufe.
Der Aktienkurs war vor den Zahlen kräftig gelaufen: Am 13. November schloss die Applied Nutrition Aktie bei 315,5 Pence, rund 9% über dem Stand des Vormonats. Am Ergebnistag gaben die Papiere nach mehreren Berichten um etwa 3,5% bis 4% nach. Seitdem ist der Kurs weiter gesunken.
Für den Freitag liefert keine Quelle einen konkreten Anlass. Das Marktbild spricht für eine breite Rotation: Metallwerte steigen kräftig, während Konsumwerte wie Diageo und Associated British Foods nachgeben. Wachstumsorientierte Konsumtitel wie die Applied Nutrition Aktie geraten dabei zusätzlich unter Gewinnmitnahmen.
Warnsignal Nahost: Der Kurssturz vom März
Wie schnell die Stimmung kippen kann, zeigte sich im März. Damals brach die Applied Nutrition Aktie um mehr als 16% ein, nachdem das Unternehmen geringere Lieferungen in den Nahen Osten wegen des Iran-Konflikts angekündigt hatte, obwohl es die Umsatzprognose beibehielt.
|Kennzahl
|Wert
|Kurs am Mittag
|287,5 Pence
|Tagesveränderung
|-1,71%
|Schlusskurs 13.11.2026
|315,5 Pence
|52-Wochen-Hoch
|355 Pence
|52-Wochen-Tief
|162 Pence
|Marktwert (250 Mio. Aktien)
|rund 719 Mio. Pfund
Quelle: LSE, Investing.com, Sharecast; Stand 27.11.2026 Mittag
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