Für das neue Geschäftsjahr peilt das Management ein bereinigtes EBITDA von etwa 49 Mio. Pfund an, ein Plus von rund 13%, bei einem Umsatz von rund 205 Mio. Pfund. Das entspricht der Markterwartung und liegt deutlich unter dem Tempo des Vorjahres. Eine weitere Dividende vor dem Geschäftsjahr 2028 schloss das Unternehmen aus, das Geld fließt in Kapazitäten, Effizienz und mögliche Zukäufe.