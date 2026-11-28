Applied Materials Aktie: Rekordumsatz, Rekordgewinn – und 17 Prozent Minus in einem Monat. Was übersieht der Markt?

aktiencheck.de Redaktion 28.11.2026, 20:13 3 Min.

Der größte Ausrüster der Chipindustrie meldet das beste Quartal seiner Geschichte. Die Applied Materials Aktie fällt trotzdem. Am Freitag gelang eine Erholung um 3,5 Prozent.

Bild: Vo Huyen / Unsplash

Wer Chips bauen will, braucht die Maschinen von Applied Materials. Die Nachfrage ist so hoch wie nie – und die Aktie fällt. Die Applied Materials Aktie schloss am Freitag, 27. November 2026, bei 322,04 US-Dollar, ein Plus von 3,49 Prozent. In den vier Wochen zuvor hatte sie rund 17 Prozent verloren. Applied Materials, Inc. · ISIN: US0382221051 · WKN: 865177 · Handelssymbol: AP2 · US-Handelssymbol: AMAT UBS Group AG · ISIN: CH0244767585 · WKN: A12DFH · Handelssymbol: 0UB · US-Handelssymbol: UBS Rekordumsatz im vierten Geschäftsquartal 10,41 Mrd. $ Schlusskurs am 27. November, plus 3,49 Prozent 322,04 $ Umsatzausblick für das laufende Quartal rund 11,1 Mrd. $ Kursentwicklung in einem Monat rund −17 % Quelle : Applied Materials, Ergebnis viertes Geschäftsquartal laut Yahoo Finance; Nasdaq-Kursdaten Die Zahlen Besser ging es nie Im vierten Geschäftsquartal erzielte Applied Materials einen Umsatz von 10,41 Milliarden US-Dollar und einen Gewinn je Aktie von 4,16 US-Dollar – beides Höchstwerte. Für das laufende Quartal stellt das Management rund 11,1 Milliarden US-Dollar Umsatz in Aussicht. Im Gesamtjahr kamen 34,45 Milliarden US-Dollar Umsatz und gut zehn Milliarden US-Dollar Gewinn zusammen. Der Kurs hat das nicht honoriert. Die Verkäufe begannen schon vor den Zahlen und setzten sich danach fort. Erst am Freitag drehte die Aktie mit dem gesamten Chipsektor nach oben. Die Sorgen China, Kapazität, Konkurrenz um Budgets Drei Themen belasten. Erstens die Exportkontrollen: China ist ein wichtiger Absatzmarkt, und die Regeln für Lieferungen dorthin werden strenger. Zweitens die eigenen Kapazitäten – der Konzern kann nicht beliebig viel liefern. Drittens die Verteilung der Budgets: Chiphersteller könnten einen größeren Teil ihrer Investitionen in Belichtungsmaschinen stecken, ein Feld, das Applied Materials nicht bedient. Die UBS senkte am 25. November 2026 ihr Kursziel von 640 auf 575 US-Dollar und blieb bei „Buy“. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion. Befürworter verweisen darauf, dass die Nachfrage nach Fertigungsanlagen 2027 weiter steigen dürfte, getrieben vom Ausbau der KI-Chipfertigung. Was für die Applied Materials Aktie spricht Rekordumsatz und Rekordgewinn, steigender Ausblick, KI-getriebene Nachfrage nach Fertigungsanlagen und eine erste Erholung. Was dagegen spricht Exportkontrollen gegenüber China, begrenzte Kapazitäten, mögliche Verschiebung der Kundenbudgets und ein schwacher Monatsverlauf. Häufige Fragen zur Applied Materials Aktie Wo steht die Applied Materials Aktie?

Am 27. November 2026 schloss sie bei 322,04 US-Dollar (plus 3,49 Prozent). Wie waren die Quartalszahlen?

Rekordumsatz von 10,41 Milliarden US-Dollar und ein Gewinn je Aktie von 4,16 US-Dollar. Warum fiel die Aktie trotzdem?

Wegen Sorgen um Exportkontrollen, Kapazitätsgrenzen und die künftige Verteilung der Investitionen der Chiphersteller. Fazit: Rekorde reichen nicht Die Applied Materials Aktie zeigt, dass gute Zahlen keinen Kurs tragen, wenn der Markt am Zyklus zweifelt. Das Geschäft läuft auf Hochtouren. Die Antwort auf die Zweifel liefern die Investitionspläne der großen Chiphersteller für 2027.

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