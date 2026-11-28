Wer Chips bauen will, braucht die Maschinen von Applied Materials. Die Nachfrage ist so hoch wie nie – und die Aktie fällt. Die Applied Materials Aktie schloss am Freitag, 27. November 2026, bei 322,04 US-Dollar, ein Plus von 3,49 Prozent. In den vier Wochen zuvor hatte sie rund 17 Prozent verloren.
Applied Materials Aktie: Rekordumsatz, Rekordgewinn – und 17 Prozent Minus in einem Monat. Was übersieht der Markt?
Der größte Ausrüster der Chipindustrie meldet das beste Quartal seiner Geschichte. Die Applied Materials Aktie fällt trotzdem. Am Freitag gelang eine Erholung um 3,5 Prozent.
Applied Materials, Inc. · ISIN: US0382221051 · WKN: 865177 · Handelssymbol: AP2 · US-Handelssymbol: AMAT
UBS Group AG · ISIN: CH0244767585 · WKN: A12DFH · Handelssymbol: 0UB · US-Handelssymbol: UBS
Die Zahlen
Besser ging es nie
Im vierten Geschäftsquartal erzielte Applied Materials einen Umsatz von 10,41 Milliarden US-Dollar und einen Gewinn je Aktie von 4,16 US-Dollar – beides Höchstwerte. Für das laufende Quartal stellt das Management rund 11,1 Milliarden US-Dollar Umsatz in Aussicht. Im Gesamtjahr kamen 34,45 Milliarden US-Dollar Umsatz und gut zehn Milliarden US-Dollar Gewinn zusammen.
Der Kurs hat das nicht honoriert. Die Verkäufe begannen schon vor den Zahlen und setzten sich danach fort. Erst am Freitag drehte die Aktie mit dem gesamten Chipsektor nach oben.
Bei Ausrüstern handelt die Börse nicht das laufende Jahr, sondern das übernächste. Rekordzahlen heute beantworten nicht die Frage, ob die Chiphersteller 2028 noch genauso viel bestellen.
Die Sorgen
China, Kapazität, Konkurrenz um Budgets
Drei Themen belasten. Erstens die Exportkontrollen: China ist ein wichtiger Absatzmarkt, und die Regeln für Lieferungen dorthin werden strenger. Zweitens die eigenen Kapazitäten – der Konzern kann nicht beliebig viel liefern. Drittens die Verteilung der Budgets: Chiphersteller könnten einen größeren Teil ihrer Investitionen in Belichtungsmaschinen stecken, ein Feld, das Applied Materials nicht bedient.
Die UBS senkte am 25. November 2026 ihr Kursziel von 640 auf 575 US-Dollar und blieb bei „Buy“. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion. Befürworter verweisen darauf, dass die Nachfrage nach Fertigungsanlagen 2027 weiter steigen dürfte, getrieben vom Ausbau der KI-Chipfertigung.
Häufige Fragen zur Applied Materials Aktie
Wo steht die Applied Materials Aktie?
Am 27. November 2026 schloss sie bei 322,04 US-Dollar (plus 3,49 Prozent).
Wie waren die Quartalszahlen?
Rekordumsatz von 10,41 Milliarden US-Dollar und ein Gewinn je Aktie von 4,16 US-Dollar.
Warum fiel die Aktie trotzdem?
Wegen Sorgen um Exportkontrollen, Kapazitätsgrenzen und die künftige Verteilung der Investitionen der Chiphersteller.
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