Wie hoch war der Umsatz im vierten Geschäftsquartal?

114,5 Milliarden Dollar, ein Plus von zwölf Prozent.

Welche Bruttomarge erwartet Apple für das Weihnachtsquartal?

45 bis 46 Prozent, nach 47,9 Prozent im Vorquartal.

Warum sinkt die Marge?

Vor allem wegen höherer Speicherkosten und Ausgaben für Siri AI.