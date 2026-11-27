Black Friday, Weihnachtsgeschäft, ein neues faltbares iPhone – für Apple beginnt die wichtigste Zeit des Jahres. Die Apple Aktie gehört heute zu den meistgesuchten Werten, und das aus gutem Grund: Die Nachfrage ist stark, das Angebot knapp. Doch ausgerechnet im Rekordquartal drücken steigende Speicherpreise auf die Profitabilität.
Apple Aktie: Rekordumsatz, faltbares iPhone, teure Speicherchips – das Weihnachtsquartal wird zur Margenprobe
114,5 Milliarden Dollar Umsatz, das iPhone Duo knapp und begehrt – doch die Bruttomarge soll auf 45 bis 46 Prozent fallen. Was Speicherpreise und Siri AI für die Apple Aktie bedeuten.
Apple Inc. · ISIN: US0378331005 · WKN: 865985 · Handelssymbol: APC · US-Handelssymbol: AAPL
Die Zahlen
Starkes iPhone, noch stärkerer Mac
Im vierten Geschäftsquartal 2026 steigerte Apple den Umsatz um zwölf Prozent auf 114,5 Milliarden Dollar, der verwässerte Gewinn je Aktie stieg um 14 Prozent auf 2,10 Dollar. Dank hoher Nachfrage nach dem iPhone 18 Pro und dem iPhone 18 Pro Max erreichte der Smartphone-Umsatz 57,58 Milliarden Dollar, rund eine Milliarde mehr als erwartet. Der Mac-Umsatz wuchs um 24 Prozent. Die Bruttomarge lag bei 47,9 Prozent, darin enthalten ein positiver Effekt von rund einem Prozentpunkt aus Zollrückerstattungen.
Bei der Apple Aktie geht es im Weihnachtsquartal weniger um die Nachfrage als um die Frage, wie viel davon bei steigenden Speicherkosten als Gewinn übrig bleibt.
Der Ausblick
Speicherchips und Siri AI drücken die Marge
Für das Dezemberquartal stellt Apple ein Umsatzplus von sieben bis zehn Prozent in Aussicht, die Bruttomarge soll aber auf 45 bis 46 Prozent sinken. Als Gründe nennt der Konzern höhere Speicherkosten und Ausgaben für die neue Siri AI. Beim Mac und iPad rechnet Apple mit Lieferengpässen, weil Speicherchips knapp und teuer sind. Das faltbare iPhone Duo ist ebenfalls knapp; in Deutschland soll es erst Ende Januar ausgeliefert werden. Für das Dienstleistungsgeschäft erwartet Apple acht bis neun Prozent Wachstum.
Analysten bleiben überwiegend zuversichtlich: China Renaissance stufte die Apple Aktie im November von „Halten“ auf „Kaufen“ hoch und setzte das Kursziel auf 425 Dollar. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Häufige Fragen zur Apple Aktie
Wie hoch war der Umsatz im vierten Geschäftsquartal?
114,5 Milliarden Dollar, ein Plus von zwölf Prozent.
Welche Bruttomarge erwartet Apple für das Weihnachtsquartal?
45 bis 46 Prozent, nach 47,9 Prozent im Vorquartal.
Warum sinkt die Marge?
Vor allem wegen höherer Speicherkosten und Ausgaben für Siri AI.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.