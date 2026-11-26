An einem Tag, an dem der Nasdaq 100 zeitweise fast 5 Prozent verlor, gehörte ein Schwergewicht zu den Gewinnern. Die Apple Aktie schloss am Mittwoch 0,4 Prozent höher bei 355,58 Dollar, nachdem sie schon am Dienstag um 1,4 Prozent gestiegen war. Damit fehlt ihr weniger als 1 Prozent bis zum Hoch der vergangenen zwölf Monate. Während Anleger bei Nvidia, Amazon und Alphabet Kasse machten, schichteten sie in den iPhone-Konzern um.
Apple Aktie: Der sichere Hafen im KI-Sturm – fast am Jahreshoch, während Nvidia und Co. abstürzen
Der Nasdaq 100 verliert zeitweise fast 5 Prozent, Chipwerte brechen ein, und die Apple Aktie steigt. Zwei Tage in Folge, bis auf weniger als 1 Prozent an das Jahreshoch. Die große Analyse: warum Anleger in den iPhone-Konzern flüchten, was JPMorgan an den Lieferzeiten abliest und wo der Haken bei der Bewertung liegt.
Die Stammdaten: Die Apple Aktie trägt die ISIN US0378331005 und die WKN 865985. In Deutschland lautet das Handelssymbol APC, in den USA das US-Handelssymbol AAPL an der Nasdaq.
Die Flucht
Warum Anleger zu Apple wechseln
Der Grund für die Stärke liegt in dem, was Apple nicht tut. Der Konzern baut keine gigantischen KI-Rechenzentren auf Pump und hängt nicht von wenigen Großkunden ab, die ihre Bestellungen kürzen könnten. Apple verkauft Geräte und Dienste an Hunderte Millionen Verbraucher. In einer Woche, in der die Märkte an der Finanzierung des KI-Booms zweifeln, macht genau das die Apple Aktie zum Ruhepol.
Im KI-Rausch galt Apple als Nachzügler. Im KI-Kater ist genau das ein Vorteil.
Das iPhone
Kürzere Lieferzeiten, starke Nachfrage
Rückenwind kommt vom Geschäft. JPMorgan-Analyst Samik Chatterjee bestätigte am 23. November die Einstufung Overweight mit einem Kursziel von 355 Dollar. Er verweist auf deutlich kürzere Lieferzeiten für das neue iPhone Duo in der elften Woche nach dem Marktstart. Kürzere Wartezeiten können bedeuten, dass Apple mehr Geräte ausliefern kann. Das ist eine Einschätzung des Hauses, keine Prognose der Redaktion. Bemerkenswert: Die Aktie hat dieses Kursziel bereits erreicht.
Der Kontrast zu Nvidia (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Handelssymbol: NVD, US-Handelssymbol: NVDA) ist auffällig: Während der Chipkonzern seit Oktober rund 39 Prozent verloren hat, steht Apple fast am Hoch. Der Haken ist die Bewertung. Im Geschäftsjahr 2026 verdiente Apple 132,2 Milliarden Dollar, das Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt laut Depot-Navigator um 41. Für einen Konzern, dessen Umsatz nur moderat wächst, ist das viel. Wer die Apple Aktie jetzt kauft, bezahlt vor allem für Sicherheit.
Häufige Fragen zur Apple Aktie
Warum steigt die Apple Aktie, während KI-Werte fallen?
Apple ist kaum von den Zweifeln an der Finanzierung von KI-Rechenzentren betroffen. Anleger schichten deshalb in den iPhone-Konzern um.
Wo schloss die Apple Aktie zuletzt?
Am 25. November bei 355,58 Dollar, knapp unter dem Hoch der vergangenen zwölf Monate.
Was sagt JPMorgan?
Die Bank bestätigte Overweight mit einem Kursziel von 355 Dollar und verweist auf kürzere Lieferzeiten beim iPhone Duo. Das ist eine Einschätzung des Hauses, keine Prognose der Redaktion.
Welche ISIN und WKN hat die Apple Aktie?
ISIN US0378331005, WKN 865985, Handelssymbol APC, US-Handelssymbol AAPL.
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