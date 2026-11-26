Warum steigt die Apple Aktie, während KI-Werte fallen?

Apple ist kaum von den Zweifeln an der Finanzierung von KI-Rechenzentren betroffen. Anleger schichten deshalb in den iPhone-Konzern um.

Wo schloss die Apple Aktie zuletzt?

Am 25. November bei 355,58 Dollar, knapp unter dem Hoch der vergangenen zwölf Monate.

Was sagt JPMorgan?

Die Bank bestätigte Overweight mit einem Kursziel von 355 Dollar und verweist auf kürzere Lieferzeiten beim iPhone Duo. Das ist eine Einschätzung des Hauses, keine Prognose der Redaktion.

Welche ISIN und WKN hat die Apple Aktie?

ISIN US0378331005, WKN 865985, Handelssymbol APC, US-Handelssymbol AAPL.