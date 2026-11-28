Wenn der operative Chef von Apple Aktien verkaufen will, schauen Anleger genau hin. Sabih Khan, seit 1995 bei Apple und heute Chief Operating Officer, hat bei der US-Börsenaufsicht SEC eine Verkaufsabsicht für 55.000 Aktien angemeldet. Der Wert: rund 19,2 Millionen Dollar. Die Apple Aktie schloss am selben Tag nur 0,19 Prozent unter ihrem Rekordhoch.
Apple Aktie: COO Sabih Khan will für 19 Millionen Dollar verkaufen – knapp unter dem Rekordhoch, ohne Plan
Apples operativer Chef Sabih Khan hat laut einer SEC-Mitteilung vom 25. November angekündigt, über einen Familientrust 55.000 Apple-Aktien im Wert von rund 19,2 Millionen Dollar zu verkaufen. Anders als bei vielen Kollegen ist kein Handelsplan genannt. Was die Verkaufsabsicht für die Apple Aktie bedeutet.
Steckbrief
- Unternehmen
- Apple Inc.
- Sitz
- Cupertino, Kalifornien
- ISIN
- US0378331005
- WKN
- 865985
- Handelssymbol
- APC
- US-Handelssymbol
- AAPL (Nasdaq)
Stand: 28.11.2026, Angaben laut Form 144
Die Stammdaten für Anleger: Die Apple-Aktie trägt die ISIN US0378331005 und die WKN 865985. In Deutschland wird sie unter dem Handelssymbol APC gehandelt, in den USA unter AAPL an der Nasdaq.
Die Meldung
Form 144: Ankündigung statt Abschluss
Anders als die üblichen Form-4-Meldungen ist ein Form 144 eine Vorankündigung: Wer als Insider mehr als eine bestimmte Menge verkaufen will, muss das vorher anzeigen. Verkäufer ist der Sabih and Andeleeb Khan 2012 Trust, Khan hat das Formular selbst unterschrieben. Die Aktien stammen aus Aktienzusagen, die im April 2024 und April 2025 fällig wurden. Die SEC nahm die Mitteilung am 25. November um 16.03 Uhr Ortszeit an.
Bemerkenswert ist, was fehlt: Das Feld für das Datum eines Handelsplans nach Rule 10b5-1 ist leer. Khan hat den Zeitpunkt also offenbar selbst gewählt. Eine Form-4-Meldung über den tatsächlichen Verkauf lag zunächst noch nicht vor. Sie muss innerhalb von zwei Geschäftstagen nach dem Geschäft folgen.
Die Einordnung
Wenig Menge, viel Symbolik
Kleiner Anteil
Khan hält direkt gut 1,12 Millionen Aktien und über einen Familientrust weitere 31.632. Der geplante Verkauf entspricht rund 4,8 Prozent.
Erster Verkauf seit Langem
Bei der letzten Zuteilung im Oktober ließ er nur Aktien zur Steuerzahlung einbehalten und verkaufte keine.
Starkes Jahr
Die Apple-Aktie legte 2026 um gut 31 Prozent zu, der Börsenwert liegt bei rund 5,2 Billionen Dollar.
Häufige Fragen zur Verkaufsabsicht bei Apple
Wer ist Sabih Khan?
Apples Chief Operating Officer, seit 1995 im Unternehmen.
Was ist ein Form 144?
Eine Pflichtmitteilung an die SEC, mit der Insider einen geplanten Aktienverkauf vorab anzeigen.
Lief der Verkauf über einen Plan?
Nein. Ein 10b5-1-Plan ist in der Mitteilung nicht genannt.
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