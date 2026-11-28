Wer ist Sabih Khan?

Apples Chief Operating Officer, seit 1995 im Unternehmen.

Was ist ein Form 144?

Eine Pflichtmitteilung an die SEC, mit der Insider einen geplanten Aktienverkauf vorab anzeigen.

Lief der Verkauf über einen Plan?

Nein. Ein 10b5-1-Plan ist in der Mitteilung nicht genannt.