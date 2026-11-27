Wer ist Jennifer Newstead?

Senior Vice President, Chefjuristin und zuständig für Regierungsangelegenheiten bei Apple.

Wie viel hat sie verkauft?

Am 24. November 2.398 Aktien für rund 833.000 Dollar, seit September rund 24.000 Aktien.

Verkauft sie nach Plan?

Ja. Alle Verkäufe laufen über einen 10b5-1-Plan vom 5. Mai 2026.