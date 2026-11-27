Jeden Dienstag dasselbe Bild: Jennifer Newstead, Senior Vice President, Chefjuristin und zuständig für Regierungsangelegenheiten bei Apple, verkauft rund 2.400 Apple-Aktien. Am 24. November waren es 2.398 Aktien zu 347,56 Dollar, zusammen rund 833.000 Dollar. Seit Ende September summieren sich die Verkäufe auf knapp 24.000 Aktien. Für die Apple Aktie ist das kein Kursfaktor, aber ein Lehrstück, wie Insider ihre Verkäufe automatisieren.
Apple Aktie: Chefjuristin verkauft jeden Dienstag – die Hälfte ihrer Aktien in neun Wochen
Apples Chefjuristin Jennifer Newstead verkauft laut SEC-Meldungen seit September Woche für Woche rund 2.400 Aktien. Am 24. November waren es erneut 2.398 Stück für rund 833.000 Dollar. Ihr Direktbestand hat sich seitdem etwa halbiert. Was hinter dem Verkaufsrhythmus steckt.
AAPLAAPL
|Wertpapier
|1 Monat
|6 Monate
|1 Jahr
|AAPL
|—
|—
|—
Steckbrief
- Unternehmen
- Apple Inc.
- Sitz
- Cupertino, Kalifornien
- ISIN
- US0378331005
- WKN
- 865985
- Handelssymbol
- APC
- US-Handelssymbol
- AAPL (Nasdaq)
Stand: 27.11.2026, Transaktionen laut SEC-Meldungen
Die Stammdaten für Anleger: Die Apple-Aktie trägt die ISIN US0378331005 und die WKN 865985. In Deutschland wird sie unter dem Handelssymbol APC gehandelt, in den USA unter AAPL an der Nasdaq.
Das Muster
Ein Plan, ein fester Wochentag
Alle Verkäufe laufen über einen Handelsplan nach Rule 10b5-1, den Newstead am 5. Mai 2026 abgeschlossen hat. Der Plan arbeitet wie ein Uhrwerk: Am 22. September, am 6., 13., 20. und 27. Oktober sowie am 3., 10., 17. und 24. November meldete sie jeweils 2.398 oder 2.399 verkaufte Aktien. Die Kurse lagen dabei zwischen 325,75 und 352,77 Dollar.
Vor dem ersten Verkauf am 22. September hielt Newstead direkt rund 46.800 Aktien, jetzt sind es 22.802. Ihr frei verfügbarer Bestand hat sich damit etwa halbiert. Bei Kursen um 340 Dollar dürfte sie seit September rund 8 Millionen Dollar erlöst haben.
Die Einordnung
Viel Verkauf, viel Nachschub
Neue Zusagen
Am 27. September erhielt Newstead neue Aktienzusagen über 47.645 Aktien, die schrittweise bis 2030 fällig werden.
Kein Timing
Der Plan stammt vom Mai. Den Kurs des jeweiligen Dienstags hat sie nicht in der Hand.
Kleiner Betrag
Rund 833.000 Dollar sind bei einem Börsenwert von mehreren Billionen Dollar bedeutungslos für den Kurs.
Häufige Fragen zum Insiderverkauf bei Apple
Wer ist Jennifer Newstead?
Senior Vice President, Chefjuristin und zuständig für Regierungsangelegenheiten bei Apple.
Wie viel hat sie verkauft?
Am 24. November 2.398 Aktien für rund 833.000 Dollar, seit September rund 24.000 Aktien.
Verkauft sie nach Plan?
Ja. Alle Verkäufe laufen über einen 10b5-1-Plan vom 5. Mai 2026.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.