Apple macht es am Black Friday anders als die Konkurrenz: keine Preisnachlässe, sondern Geschenkkarten. Das jährliche Shopping-Event läuft von Freitag bis Cyber Monday in vielen Ländern, darunter Deutschland und die USA. An der Börse stieg die Apple Aktie am Freitag um 0,83 Prozent auf 358,54 Dollar. Für das wichtigste Quartal des Jahres beginnt die heiße Phase.
Apple Aktie: Black-Friday-Aktion mit Geschenkkarten statt Rabatten – reicht das für ein starkes Weihnachtsquartal?
Vier Tage Shopping-Event, neue iPhones, aber auch Preiserhöhungen in Deutschland. Die Apple Aktie legte am Black Friday leicht zu. Was das Weihnachtsgeschäft für den Konzern bedeutet.
Apple Inc. · ISIN: US0378331005 · WKN: 865985 · Handelssymbol: APC · US-Handelssymbol: AAPL
Die Aktion
Geschenkkarten statt Rabatte
Apples Black-Friday-Event läuft vom 27. bis 30. November in zahlreichen Ländern, darunter die USA, Deutschland, Großbritannien und Frankreich. Wie in den Vorjahren gibt es beim Kauf ausgewählter Produkte Geschenkkarten statt direkter Preisnachlässe. Echte Rabatte gewähren vor allem Händler. In Deutschland hatte Apple 2026 zweimal die Preise erhöht: im Juni für Macs und iPads um 100 bis 300 Euro und im September für ältere iPhones um 150 Euro.
Apple verteidigt im Weihnachtsgeschäft lieber die Marge als den Preis. Für die Apple Aktie zählt, ob die Nachfrage nach den neuen Geräten diese Strategie trägt.
Der Ausblick
Das wichtigste Quartal des Jahres
Das Weihnachtsquartal ist für Apple traditionell das umsatzstärkste des Geschäftsjahres. Die Zahlen dazu legt der Konzern Ende Januar vor. Bis dahin dürften Daten zum Absatz der neuen iPhone-Modelle und Signale zur Nachfrage in wichtigen Märkten die Apple Aktie bewegen.
Häufige Fragen zur Apple Aktie
Wie schloss die Apple Aktie am Freitag?
Bei 358,54 Dollar, ein Plus von 0,83 Prozent.
Wie lange läuft Apples Black-Friday-Aktion?
Vom 27. bis 30. November 2026.
Gibt Apple Rabatte?
Nein, Apple bietet beim Kauf ausgewählter Produkte Geschenkkarten an.
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