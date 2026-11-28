Wie schloss die Apple Aktie am Freitag?

Bei 358,54 Dollar, ein Plus von 0,83 Prozent.

Wie lange läuft Apples Black-Friday-Aktion?

Vom 27. bis 30. November 2026.

Gibt Apple Rabatte?

Nein, Apple bietet beim Kauf ausgewählter Produkte Geschenkkarten an.