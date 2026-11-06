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Apple Aktie: 12% mehr iPhone-Umsatz? Neue Chips machen Hoffnung!

aktiencheck.de Redaktion 06.11.2026, 15:57 1 Min. TD Cowen

TD Cowen senkt das Apple-Kursziel auf 390 USD, bleibt aber dank erwarteten iPhone-Wachstums und robuster Mittelzuflüsse bei "buy".

Bild: unsplash

Die Analysten von TD Cowen senken ihr Kursziel für die Apple-Aktie (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker: AAPL) von 400 auf 390 USD und bestätigen ihre Einstufung mit "buy". Trotz der stärkeren Belastung der Bruttomarge durch Speicherchips sei die Schätzung eines Gewinns je Aktie von 9,75 USD für das Kalenderjahr 2027 nach Einschätzung des Analystenhauses "weiterhin erreichbar". Eine verbesserte Versorgung mit 2-Nanometer-Chips dürfte ein Wachstum des iPhone-Umsatzes um rund 12% ermöglichen und einen robusten freien Cashflow von 140 bis 150 Milliarden USD unterstützen. Damit bleibe Apple "ein defensiver Wert inmitten der KI-Volatilität". Die Analysten von TD Cowen halten somit an ihrem Rating "buy" für die Apple-Aktie fest und sehen das Kursziel bei 390. (Analyse vom 03.11.2026) Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.

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