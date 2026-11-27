Die Antofagasta-Aktie steigt am Freitag bei Tradegate um 5,65 Prozent auf 33,08 Euro und zählt zu den stärksten CBOE UK 100 Gewinnern. Am Morgen lag das Plus bei 4,44 Prozent, im Tagesverlauf hat es sich damit ausgeweitet.
Antofagasta-Aktie CBOE UK 100 Gewinner: Kupferminer legt 5,7 Prozent zu – Kupfer erholt sich kräftig
Die Antofagasta-Aktie gehört am Freitagabend zu den stärksten CBOE UK 100 Gewinnern. Eine Metallrally trägt den Chile-Konzern nach dem Absturz vom 18. November.
Die Hintergründe
Metalle im Aufwind
Nach Berichten von Alliance News rückten am Freitag Bergbauwerte bei höheren Metallpreisen nach vorn. Auch Edelmetalle erholten sich: Gold-Futures sprangen laut Marktdaten deutlich nach oben. Antofagasta war am 18. November in London mit minus 7,64 Prozent auf 2.782 Pence der größte Verlierer im FTSE 100 gewesen.
Der Kupferproduzent hängt fast vollständig am Kupferpreis. Die Antofagasta-Aktie reagiert daher überproportional, nach oben wie nach unten.
Steckbrief
- Unternehmen
- Antofagasta plc
- ISIN
- GB0000456144
- Symbol London
- ANTO
- US-Symbol
- ANFGY (OTC)
- Kurs
- 33,08 Euro
- Veränderung
- +5,65 %
Stand: 27.11.2026, Kurs Tradegate, 17:24 Uhr
Warum steigt die Antofagasta-Aktie?
Höhere Metallpreise und eine Erholung nach den Abschlägen vom 18. November.
Wie stark war der Rückschlag am 18. November?
Minus 7,64 Prozent auf 2.782 Pence in London.
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