Die Antofagasta-Aktie springt am Freitagmorgen bei Tradegate um 4,44 Prozent auf 32,70 Euro und zählt zu den CBOE UK 100 Gewinnern. Für den Kupferkonzern ist es eine Atempause: Am 18. November war die Aktie mit minus 7,64 Prozent auf 2.782 Pence der größte Verlierer im FTSE 100.
Antofagasta-Aktie CBOE UK 100 Gewinner: Kupferminer legt 4,4 Prozent zu – Comeback nach dem Absturz
Die Antofagasta-Aktie gehört am Freitagmorgen zu den CBOE UK 100 Gewinnern. Ein erholter Kupferpreis hilft dem Chile-Konzern nach den heftigen Verlusten der Vorwochen.
Die Hintergründe
Kupfer erholt sich, Anleger kehren zurück
Am Donnerstag zogen laut Sharecast Kupfer-, Silber- und Goldpreise an, Antofagasta stieg gemeinsam mit Anglo American, Glencore, Fresnillo und Rio Tinto. Der FTSE 100 gewann 1,75 Prozent und schloss bei 10.609,30 Punkten. Am Freitag zog die Stimmung nach einer starken Asien-Sitzung weiter an; gegen 9:17 Uhr MEZ stand der Index bei 10.676,39 Punkten, plus 0,63 Prozent.
Das Antofagasta-Plus spiegelt vor allem den Kupferpreis wider: Die Gesellschaft fördert Kupfer in Chile, das Metall steht für fast das gesamte Ergebnis. Nach den Abschlägen vom 18. November fällt die Gegenbewegung deshalb entsprechend deutlich aus.
Steckbrief
- Unternehmen
- Antofagasta plc
- ISIN
- GB0000456144
- Symbol London
- ANTO
- Symbol Deutschland
- FG1
- US-Symbol
- ANFGY (OTC)
- Kurs
- 32,70 Euro
- Veränderung
- +4,44 %
Stand: 27.11.2026, Kurs Tradegate, 09:19 Uhr
Warum steigt die Antofagasta-Aktie?
Kupfer erholt sich, und die gesamte Branche profitiert von der Risikostimmung.
Was war am 18. November los?
Fallende Kupferpreise ließen die Aktie in London um 7,64 Prozent einbrechen.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.