Kupfer, Silber und Gold legten am Donnerstag zu, und die Minenwerte führten den Londoner Markt von der Eröffnung an. Anleger werten die neuen US-Zollpläne als weniger hart als befürchtet. Neben dem CBOE UK 100 Gewinner Antofagasta stiegen Anglo American, Glencore und Rio Tinto.

Die Erholung folgt auf einen Ausverkauf. Am 18. November war die Antofagasta-Aktie mit einem Minus von 220 Pence der größte Verlierer im FTSE 100, als der Kupferpreis an der Londoner Metallbörse binnen eines Tages von rund 13.227 auf 12.471 Dollar je Tonne fiel. Für 2026 liegt die Aktie inzwischen im Minus. Auch nach dem Plus vom Donnerstag notiert sie unter dem Stand von damals.