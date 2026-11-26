Kaum eine Londoner Aktie bildet den Kupferpreis so direkt ab: Die Antofagasta-Aktie (ISIN: GB0000456144, WKN: 867578, Symbol London: ANTO, Symbol Deutschland: FG1, US-Symbol: ANFGF) steigt im Tradegate-Handel um 2,21 Prozent auf 31,40 Euro und gehört zu den CBOE UK 100 Gewinnern des Tages. In London schließt sie 4,08 Prozent höher bei 2.606,5 Pence.
Antofagasta-Aktie CBOE UK 100 Gewinner: Der Kupferspezialist dreht nach oben – eine Woche nach dem Absturz an die Spitze der Verlierer
Die Antofagasta-Aktie gewinnt im Tradegate-Handel 2,21 Prozent auf 31,40 Euro und zählt zu den CBOE UK 100 Gewinnern des Tages. In London steigt sie um 4,1 Prozent auf 2.606,5 Pence. Kupfer und andere Metalle erholen sich. Für den chilenischen Förderer, der fast ganz am roten Metall hängt, ist das die erste Entlastung nach einem harten November.
CBOE UK 100 Gewinner Antofagasta
Warum die Antofagasta-Aktie steigt: Kupfer holt Luft
Das Unternehmen meldete nichts. Entscheidend war, was an den Metallbörsen geschah.
Kupfer, Silber und Gold legten am Donnerstag zu, und die Minenwerte führten den Londoner Markt von der Eröffnung an. Anleger werten die neuen US-Zollpläne als weniger hart als befürchtet. Neben dem CBOE UK 100 Gewinner Antofagasta stiegen Anglo American, Glencore und Rio Tinto.
Die Erholung folgt auf einen Ausverkauf. Am 18. November war die Antofagasta-Aktie mit einem Minus von 220 Pence der größte Verlierer im FTSE 100, als der Kupferpreis an der Londoner Metallbörse binnen eines Tages von rund 13.227 auf 12.471 Dollar je Tonne fiel. Für 2026 liegt die Aktie inzwischen im Minus. Auch nach dem Plus vom Donnerstag notiert sie unter dem Stand von damals.
Reiner Kupferwert
Antofagasta betreibt Kupferminen in Chile, darunter Los Pelambres. Anders als die großen Mischkonzerne hat das Unternehmen kaum andere Standbeine.
Auslöser des Absturzes
Mitte November lösten Anleger Wetten auf den KI-Boom und auf Zölle auf; beides hatte Kupfer zuvor getrieben.
Zinsen
Eine mögliche US-Zinserhöhung im Dezember bremst die Fantasie für Industriemetalle.
Steckbrief
- Unternehmen
- Antofagasta plc
- Geschäft
- Kupferbergbau in Chile
- ISIN / WKN
- GB0000456144 / 867578
- Symbol London / Deutschland / USA
- ANTO / FG1 / ANFGF
- Kurs Tradegate
- 31,40 Euro (+2,21 %)
- Kurs London
- 2.606,5 Pence (+4,08 %)
Stand: 26.11.2026, Tradegate laut Kursliste der Redaktion, 15:47 Uhr; London laut Hargreaves Lansdown
Häufige Fragen zur Antofagasta-Aktie
Warum ist die Antofagasta-Aktie heute CBOE UK 100 Gewinner?
Weil sich Kupfer und andere Metalle erholen und die Zollsorgen nachlassen.
Warum war die Aktie zuvor so stark gefallen?
Mitte November brach der Kupferpreis ein. Am 18. November war Antofagasta der größte Verlierer im FTSE 100.
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