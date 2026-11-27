Die Nacht nach Thanksgiving gehört der Anthropic-Aktie. Im außerbörslichen US-Nachthandel kletterte das Papier des Claude-Entwicklers bis 2:29 Uhr New Yorker Zeit um 6,28 Prozent auf 87,99 Dollar, zeitweise ging es bis auf glatte 90 Dollar. Damit notiert die Aktie wieder klar über dem Ausgabepreis von 83 Dollar – zwei Tage, nachdem sie mit einem Tagestief von 73,85 Dollar zeitweise unter die Marke von einer Billion Dollar Börsenwert gerutscht war. Ist das der Wendepunkt nach dem verpatzten Börsenstart? Diese Anthropic Aktienanalyse ordnet die Erholung ein, prüft Bewertung, Termine und Risiken und zeigt, was die Anthropic Aktienprognose jetzt bestimmt.
Anthropic Aktie: Plus 6 Prozent in der Nacht, zurück über dem Ausgabepreis – startet jetzt die Aufholjagd?
Erst der Rekord-Börsengang, dann der Absturz bis auf 73,85 Dollar – und jetzt das Comeback im Nachthandel: Die Anthropic-Aktie springt nach Thanksgiving um mehr als 6 Prozent auf rund 88 Dollar. Unsere Anthropic Aktienanalyse zeigt, was hinter der Erholung steckt, welche Index-Termine jetzt zählen, wo die Risiken lauern und welche Wege die Anthropic Aktienprognose nehmen kann.
Steckbrief
- Unternehmen
- Anthropic, PBC
- Sitz
- San Francisco, Kalifornien
- ISIN
- US03703U1079
- WKN
- A42SXH
- Handelssymbol
- 1ANT
- US-Handelssymbol
- ANT (Nasdaq)
- Kurs
- 87,99 Dollar (Nachthandel)
- Ausgabepreis
- 83 Dollar
- Börsenwert
- rund 1,18 Billionen Dollar
- Vorstandschef
- Dario Amodei
Stand: 27.11.2026, Kurs: US-Nachthandel 27.11.2026, 2:29 Uhr ET; Börsenwert eigene Überschlagsrechnung
Die Stammdaten für Anleger: Die Anthropic-Aktie trägt die ISIN US03703U1079 und die WKN A42SXH. An deutschen Börsenplätzen wird sie unter dem Handelssymbol 1ANT gehandelt, in den USA unter dem Kürzel ANT an der Nasdaq.
Die Nacht
Comeback nach Thanksgiving: was die Anthropic-Aktie antreibt
Für die Anthropic Aktie kommt der Rückenwind diesmal von mehreren Seiten zugleich.
Erstens der Gesamtmarkt: Nach Wochen des Ausverkaufs bei Technologiewerten greifen Anleger nach dem Feiertag wieder zu. Die Futures auf den Nasdaq 100 legten in der Nacht nach Marktberichten um rund 2,4 Prozent zu, gestützt auch von einem kräftigen Wachstum der US-Wirtschaft im dritten Quartal. Anthropic profitiert als reinste KI-Wette an der Börse überdurchschnittlich. Zu beachten ist: Am Freitag nach Thanksgiving schließt die Wall Street bereits um 13 Uhr New Yorker Zeit, also um 19 Uhr deutscher Zeit. Der Handel dürfte entsprechend dünn sein – und dünne Märkte verstärken Kursausschläge in beide Richtungen.
Zweitens die Indizes: MSCI nimmt die Anthropic-Aktie zum Handelsschluss am Montag, 30. November, in das Large-Cap-Segment seiner globalen Standardindizes auf. Fonds, die diese weit verbreiteten Indizes nachbilden, müssen die Aktie dann kaufen. Wie groß das Interesse professioneller Anleger schon jetzt ist, zeigt eine Auswertung von Morningstar: Bereits zum 20. November hielten 75 aktiv gemanagte US-ETFs Anthropic-Aktien im Wert von rund 2,1 Milliarden Dollar. Die größten Käufer im Börsengang waren die aktiven ETFs von Capital Group und BlackRock.
Wir gehen davon aus, dass unsere Umsatzwachstumsrate im Laufe der Zeit sinken wird.
Die Achterbahn
Von 115 auf 74 Dollar: die erste Woche der Anthropic-Aktie
Der Absturz kam schneller als bei fast jedem anderen Mega-Börsengang. Am 19. November eröffnete die Anthropic-Aktie bei 111,50 Dollar, stieg bis 115,10 Dollar und schloss bei 97,17 Dollar. Danach ging es vier Handelstage in Folge abwärts. Am Dienstag fiel die Aktie um 6,5 Prozent auf 81,91 Dollar – der erste Schlusskurs unter dem Ausgabepreis, schon am vierten Handelstag. Am Mittwoch rutschte sie im Tief bis auf 73,85 Dollar, rund 36 Prozent unter dem Rekordhoch. Dann setzte die Gegenbewegung ein: Zum Schluss stand ein Plus von 1,1 Prozent auf 82,79 Dollar, knapp unter dem Ausgabepreis. Der Nachthandel setzt diese Erholung nun fort.
Anthropic-Aktie: die erste Börsenwoche
Dollar
Schlusskurse; 25. November zusätzlich Tagestief; 27. November Kurs im Nachthandel um 2:29 Uhr New Yorker Zeit.
Quelle: Nasdaq; CNN; CNBC; Yahoo Finance; Admiral Markets; Google Finance; US-Nachthandel
Daten als Tabelle
|Marke
|Dollar
|Ausgabepreis
|83,00
|Schluss 19. November
|97,17
|Schluss 20. November
|88,91
|Schluss 23. November
|87,64
|Schluss 24. November
|81,91
|Tief 25. November
|73,85
|Schluss 25. November
|82,79
|Nachthandel 27. November
|87,99
Warum fiel die Aktie so schnell? Ein Grund liegt in der Technik des Börsengangs: Die Banken übten die Mehrzuteilungsoption über 147 Millionen Aktien sofort aus. Damit fehlte die übliche Kursstütze, mit der Konsortialbanken einen frischen Börsenwert nahe dem Ausgabepreis verteidigen. Hinzu kam der Ausverkauf bei KI-Werten, der auch Nvidia nach der Rückkehr von Jensen Huang wieder erfasste. Dass alle sieben Gründer im Börsengang je rund 3,4 Millionen Aktien verkauft hatten, sorgte zusätzlich für Schlagzeilen – auch wenn das nur rund 1,4 Prozent ihrer Bestände sind.
Das Geschäft
Wachstum ohne Vorbild: warum die Anthropic-Aktie Fans hat
An den Zahlen liegt die Schwäche der ersten Woche nicht. Im dritten Quartal setzte Anthropic laut Prospekt 16,96 Milliarden Dollar um, 1.127 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Auf das Jahr hochgerechnet lag der Umsatz im Oktober bereits bei rund 81 Milliarden Dollar. Mehr als 1.900 Unternehmenskunden zahlen jeweils über eine Million Dollar im Jahr. Die Schwachstelle ist die Profitabilität: Weil die Kosten für Rechenleistung schneller stiegen als der Umsatz, stand im dritten Quartal ein operativer Verlust von 567 Millionen Dollar.
Anthropic: Quartalsumsatz
Mrd. Dollar
Kalenderquartale.
Quelle: Anthropic, Wertpapierprospekt (S-1 und S-1/A); Q4 2025 und Q2 2026 eigene Ableitung
Daten als Tabelle
|Quartal
|Umsatz
|Q3 2025
|1,38
|Q4 2025
|2,04
|Q1 2026
|4,73
|Q2 2026
|11,56
|Q3 2026
|16,96
Die Bewertung
1,18 Billionen Dollar: was die Anthropic-Aktie jetzt kostet
Nach dem Rücksetzer stellt sich in dieser Anthropic Aktienanalyse die Frage, ob die Bewertung nun attraktiver geworden ist.
Zum Kurs aus dem Nachthandel ist Anthropic an der Börse rund 1,18 Billionen Dollar wert. Gemessen an der Umsatz-Hochrechnung von 81 Milliarden Dollar entspricht das einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von etwa 14,5. Zum ersten Schlusskurs von 97,17 Dollar fehlen der Aktie noch gut 9 Prozent, zum Rekordhoch von 115,10 Dollar knapp 24 Prozent. Ein klassisches KGV lässt sich mangels nachhaltiger Gewinne noch nicht sinnvoll bilden. Die Bewertung der Anthropic-Aktie steht und fällt damit weiter allein mit der Frage, wie lange das Wachstum in diesem Tempo anhält.
Die Analysten
Kursziele von 92 bis 155 Dollar: die Wall Street bleibt zuversichtlich
Die bislang veröffentlichten Einschätzungen liegen fast alle deutlich über dem aktuellen Kurs. Am optimistischsten ist Melius Research mit 155 Dollar, gefolgt von Needham mit 150 Dollar. Needham-Analyst Scott Berg hält im besten Fall sogar 200 Dollar für möglich. Wolfe Research nennt 135 Dollar, Citizens 125 Dollar, New Street Research 105 Dollar. Am unteren Ende steht Morningstar mit einem fairen Wert von 92 Dollar, Seaport Research ist neutral ohne Kursziel. Auch nach dem Fall unter den Ausgabepreis bekräftigten laut Berichten mehrere Häuser ihre positive Sicht, darunter Canaccord Genuity und Oppenheimer. Es handelt sich um Einschätzungen Dritter, nicht um eine Prognose der Redaktion.
Anthropic-Aktie: Kursziele und fairer Wert
Dollar
Kurs: US-Nachthandel am 27. November 2026, 2:29 Uhr New Yorker Zeit. Einschätzungen Dritter, keine Prognose der Redaktion.
Quelle: Investing.com; Benzinga; Morningstar; Stand 19. bis 24. November 2026
Daten als Tabelle
|Analyst
|Dollar
|Melius Research
|155
|Needham
|150
|Wolfe Research
|135
|Citizens
|125
|New Street Research
|105
|Morningstar (fairer Wert)
|92
|Kurs Nachthandel 27. November
|87,99
|Ausgabepreis
|83
Spannend wird es, wenn sich die 22 Konsortialbanken um Goldman Sachs und Morgan Stanley zu Wort melden. Sie unterliegen nach dem Börsengang einer Ruhefrist für Analysen. Wann die ersten Studien der großen Häuser erscheinen, ist offen – sie gelten aber traditionell als wichtiger Kurstreiber nach einem Börsengang.
Die Risiken
Lock-up, Schulden, Rechenzentren: was die Erholung bremsen kann
Die Erholung hat Gegenwind. Am 15. Dezember und erneut am 5. Januar können laut Prospekt jeweils bis zu 299 Millionen weitere Aktien frei werden. Dazu kommt die Finanzierungsfrage: Nach einem Bericht des Wall Street Journal rechnen große Anleihefonds damit, dass Anthropic bei einer ersten Anleihe nur ein Rating im spekulativen Bereich erhält. Hintergrund sind Zusagen für Rechenzentren und Infrastruktur von rund 900 Milliarden Dollar, von denen etwa die Hälfte ab 2030 fällig wird. Dem stehen nach dem Börsengang Mittel von rund 200 Milliarden Dollar gegenüber.
Die Szenarien
Anthropic Aktienprognose: drei Wege für die Aktie
Drei Marken prägen das Bild: der Ausgabepreis von 83 Dollar, das Tief vom Mittwoch bei 73,85 Dollar und der erste Schlusskurs von 97,17 Dollar. Daraus ergeben sich drei mögliche Wege für die Anthropic-Aktie.
Szenario 1: Die Aufholjagd trägt
Die Erholung hält auch im regulären Handel, die MSCI-Aufnahme bringt Nachfrage und die ersten Studien der Konsortialbanken fallen positiv aus. Dann könnte die Anthropic-Aktie den ersten Schlusskurs von rund 97 Dollar ins Visier nehmen.
Szenario 2: Pendeln um den Ausgabepreis
Index-Käufe und frei werdende Aktien halten sich die Waage. Die Aktie schwankt zwischen dem Tief von rund 74 Dollar und dem Bereich um 90 Dollar, bis der Lock-up-Termin am 15. Dezember Klarheit bringt.
Szenario 3: Die Nacht war nur ein Strohfeuer
Der dünne Feiertagshandel kehrt sich um, der KI-Sektor gerät erneut unter Druck. Fällt die Aktie wieder unter 83 Dollar, rückt das Tief bei 73,85 Dollar erneut in den Blick.
Häufige Fragen zur Anthropic Aktie
Welche ISIN und WKN hat die Anthropic-Aktie?
Die ISIN lautet US03703U1079, die WKN A42SXH. In Deutschland wird die Aktie unter dem Handelssymbol 1ANT geführt, in den USA unter ANT an der Nasdaq.
Warum steigt die Anthropic-Aktie im Nachthandel?
Nach Thanksgiving erholen sich Technologiewerte breit, die Nasdaq-Futures legen deutlich zu. Zudem steht die Aufnahme in die MSCI-Indizes zum 30. November bevor.
Liegt die Aktie wieder über dem Ausgabepreis?
Im Nachthandel ja: Mit 87,99 Dollar notierte sie rund 6 Prozent über dem Ausgabepreis von 83 Dollar. Entscheidend ist, ob sich das im regulären Handel bestätigt.
Wann werden weitere Aktien frei?
Laut Prospekt können am 15. Dezember 2026 und am 5. Januar 2027 jeweils bis zu 299 Millionen Aktien frei werden.
Welche Kursziele nennen Analysten?
Die veröffentlichten Ziele reichen von 105 Dollar bei New Street Research bis 155 Dollar bei Melius Research, Morningstar sieht den fairen Wert bei 92 Dollar. Das sind Einschätzungen Dritter.
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