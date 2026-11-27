Der Absturz kam schneller als bei fast jedem anderen Mega-Börsengang. Am 19. November eröffnete die Anthropic-Aktie bei 111,50 Dollar, stieg bis 115,10 Dollar und schloss bei 97,17 Dollar. Danach ging es vier Handelstage in Folge abwärts. Am Dienstag fiel die Aktie um 6,5 Prozent auf 81,91 Dollar – der erste Schlusskurs unter dem Ausgabepreis, schon am vierten Handelstag. Am Mittwoch rutschte sie im Tief bis auf 73,85 Dollar, rund 36 Prozent unter dem Rekordhoch. Dann setzte die Gegenbewegung ein: Zum Schluss stand ein Plus von 1,1 Prozent auf 82,79 Dollar, knapp unter dem Ausgabepreis. Der Nachthandel setzt diese Erholung nun fort.