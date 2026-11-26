Die zehnjährige Bundesanleihe rentierte am Donnerstag laut dpa-AFX um 17:02 Uhr mit 3,26 Prozent, nach 3,21 am Mittwoch. Wenn am Montag um 14:00 Uhr die deutsche Inflationsrate und am Dienstag um 11:00 Uhr die Rate im Euroraum erscheinen, prüft der Markt, ob die Teuerung die Erwartung weiterer EZB-Zinsschritte stützt. Dekabank-Chefvolkswirt Ulrich Kater erwartet laut dpa-AFX zwei weitere Leitzinserhöhungen; das ist die Einschätzung eines Hauses, keine Prognose von aktiencheck.de. Dazu kommt das Angebot: Die Finanzagentur bietet zwischen dem 30. November und dem 8. Dezember Bubills, eine Bundesobligation und einen Schatz im Gesamtvolumen von 15,5 Milliarden Euro an.

Als Faustregel gilt: Höhere Inflation und höhere Zinserwartungen drücken die Kurse von Anleihen und erhöhen die Rendite; schwächere Daten wirken umgekehrt. Die Rendite ist nicht der Kupon, sondern ergibt sich aus Kurs, Kupon und Restlaufzeit.