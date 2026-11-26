Für Anleihe-Anleger beginnt eine Woche, in der Zahlen die Renditen stärker bewegen können als Feiertage. Der US-Anleihemarkt, am Donnerstag wegen Thanksgiving geschlossen, handelt am Freitag laut Empfehlung des Branchenverbands SIFMA bis 14:00 Uhr New Yorker Zeit, also bis 20:00 Uhr MEZ. In der Woche darauf stehen die deutsche und die Euro-Inflation, eine Bobl-Auktion über 4,5 Milliarden Euro und der US-Arbeitsmarktbericht an. Die Termine laut den Wochenvorschauen von dpa-AFX und Dow Jones vom 20. November sind unten gelistet; Änderungen sind möglich.
Anleihen-Termine bis 8. Dezember: Inflationsdaten am 30. November und 1. Dezember, US-Arbeitsmarkt am 4. Dezember, Lagarde im Parlament – welche Zahlen bewegen die Renditen?
Nach dem Thanksgiving-Feiertag geht es im Anleihemarkt Schlag auf Schlag: verkürzte US-Sitzung am Freitag, deutsche und Euro-Inflation am Montag und Dienstag, Bobl-Auktion am 1. Dezember, US-Arbeitsmarktbericht am 4. Dezember. Die wichtigsten Termine für Bundesanleihen und Treasuries im Überblick.
Anleihe-Termine
Welche Termine bewegen Bundesanleihen und Treasuries?
|Datum, Uhrzeit
|Termin
|Bedeutung
|Fr 27.11., 09:55
|Arbeitslosenzahlen Deutschland (November)
|Arbeitsmarkt Bund
|Fr 27.11., bis 20:00
|Verkürzter US-Anleihehandel (SIFMA: 14:00 Uhr New Yorker Zeit)
|dünnere Liquidität
|Mo 30.11., 14:00
|Deutsche Inflation, vorläufig
|Bundrendite
|Mo 30.11., 15:30
|Lagarde im EP-Wirtschaftsausschuss (nur Dow Jones)
|EZB-Signale
|Di 1.12., 11:00
|Euro-Inflation, vorläufig
|EZB-Erwartungen
|Di 1.12.
|Auktion Bobl 2,90 % 2031, 4,5 Mrd. €
|Angebot
|Mi 2.12., 14:15
|ADP-Beschäftigung (USA)
|Treasuries
|Do 3.12., 14:30
|US-Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe
|Treasuries
|Fr 4.12., 14:30
|US-Arbeitsmarktbericht (Non-Farm Payrolls)
|Fed-Erwartungen
|Di 8.12.
|Auktion Schatz 3,00 % 2028, 4,0 Mrd. €
|Angebot
Alle Zeiten MEZ. Die Termine stammen aus den Wochenvorschauen von dpa-AFX und Dow Jones vom 20.11.2026 und der Finanzagentur; Änderungen vorbehalten. Der Termin der Fed-Sitzung stammt aus Marktberichten.
Quelle: dpa-AFX/onvista, Dow Jones/finanzen.at, Deutsche Finanzagentur, SIFMA
Der Termin mit der größten Hebelwirkung dürfte der US-Arbeitsmarktbericht am 4. Dezember sein: Die Märkte rechnen laut Marktberichten fest mit einer Zinserhöhung der US-Notenbank Fed um 25 Basispunkte auf der Sitzung am 8. und 9. Dezember. Ein Basispunkt ist ein Hundertstel Prozentpunkt. Zwischen den Daten und der Fed-Sitzung liegen nur wenige Handelstage, sodass jede Überraschung bei Beschäftigung und Löhnen direkt in die Renditen der zweijährigen Treasury einfließen kann, die am empfindlichsten auf Zinserwartungen reagiert.
Wie wichtig sind die Inflationsdaten für die Rendite der Bundesanleihe?
Die zehnjährige Bundesanleihe rentierte am Donnerstag laut dpa-AFX um 17:02 Uhr mit 3,26 Prozent, nach 3,21 am Mittwoch. Wenn am Montag um 14:00 Uhr die deutsche Inflationsrate und am Dienstag um 11:00 Uhr die Rate im Euroraum erscheinen, prüft der Markt, ob die Teuerung die Erwartung weiterer EZB-Zinsschritte stützt. Dekabank-Chefvolkswirt Ulrich Kater erwartet laut dpa-AFX zwei weitere Leitzinserhöhungen; das ist die Einschätzung eines Hauses, keine Prognose von aktiencheck.de. Dazu kommt das Angebot: Die Finanzagentur bietet zwischen dem 30. November und dem 8. Dezember Bubills, eine Bundesobligation und einen Schatz im Gesamtvolumen von 15,5 Milliarden Euro an.
Als Faustregel gilt: Höhere Inflation und höhere Zinserwartungen drücken die Kurse von Anleihen und erhöhen die Rendite; schwächere Daten wirken umgekehrt. Die Rendite ist nicht der Kupon, sondern ergibt sich aus Kurs, Kupon und Restlaufzeit.
Was Anleger jetzt beobachten
Freitag, 27. November 2026: dünner Handel, in den USA nur bis 14:00 Uhr New Yorker Zeit.
Montag und Dienstag, 30. November und 1. Dezember: Inflation in Deutschland und im Euroraum, dazu Bubill- und Bobl-Auktionen.
Freitag, 4. Dezember 2026: US-Arbeitsmarktbericht, danach die Fed-Sitzung am 8. und 9. Dezember.
FAQ: Fragen zu den Anleihe-Terminen
Wann ist der US-Anleihemarkt am Freitag, 27. November 2026, geöffnet? Laut SIFMA-Empfehlung bis 14:00 Uhr New Yorker Zeit, das entspricht 20:00 Uhr MEZ; am Donnerstag war er geschlossen.
Wann kommt die Euro-Inflation für November? Die vorläufige Rate ist für Dienstag, 1. Dezember 2026, 11:00 Uhr angesetzt; die deutsche am Montag um 14:00 Uhr.
Welche Bundeswertpapiere bietet die Finanzagentur in der Woche an? Bubills am 30. November, die Bundesobligation 2,90 % 2031 über 4,5 Milliarden Euro am 1. Dezember.
Wann gibt es den US-Arbeitsmarktbericht? Am Freitag, 4. Dezember 2026, um 14:30 Uhr MEZ.
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