Rocco Altobelli von Fidelity International sagt, das höhere Renditeniveau mache Anleihen wieder zu einer attraktiven Ertragsquelle. Nach den außergewöhnlich starken Sommermonaten normalisierten sich zudem die ETF-Flows insgesamt, und die Gewichte verschieben sich hin zu Anleihen. Aktuell besonders gefragt seien Strategien mit kürzerer Duration. Die Duration misst, wie stark der Kurs einer Anleihe auf Zinsänderungen reagiert: Je länger sie ist, desto größer die Schwankung. Kurze Laufzeiten bieten laufende Erträge bei begrenzter Zinssensitivität. Das ist die Einschätzung von Fidelity, nicht von aktiencheck.de.

Die Zinslage erklärt, warum Renditen als Argument taugen: Die zehnjährige Bundesanleihe rentierte am 26. November um 17:03 Uhr mit 3,26 Prozent (dpa-AFX). Die zehnjährige US-Treasury lag nach Trading Economics am 27. November bei 4,92 Prozent. Hinzu kommt die Unsicherheit am Aktienmarkt: Zweifel an den KI-Investitionen belasteten zuletzt Technologiewerte und stützten Staatsanleihen.

Zwei Einordnungen gehören dazu. Erstens sind die Zuflüsse Momentaufnahmen aus einem einzelnen Monat; sie sagen nichts über die künftige Wertentwicklung. Zweitens fließt viel Geld in Unternehmens- und Hochzinsanleihen, die bei Konjunkturschwäche stärker unter Druck geraten können als Bundesanleihen. Dass sich die Spreads, also die Risikoaufschläge gegenüber Staatsanleihen, in den vergangenen Monaten verengt haben, hat die EZB laut Berichten von aktiencheck.de bereits als Risiko benannt.