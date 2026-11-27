Anleihe-ETFs haben im Oktober Anlegergeld angezogen, während sich die Zuflüsse in Aktien-ETFs abschwächten. Laut einer Auswertung von Fidelity International flossen europäischen Anleihe-ETFs 15,2 Milliarden US-Dollar netto zu, rund 47 Prozent mehr als im Durchschnitt der vergangenen Monate. Allein Unternehmensanleihe-ETFs kamen auf 4,2 Milliarden Dollar, ein Plus von 163 Prozent gegenüber dem Dreimonatsdurchschnitt (finews.ch, 10. November 2026).
Anleihe-ETFs: 15,2 Milliarden Dollar Zuflüsse im Oktober, Firmenanleihen mit plus 163 Prozent – wohin drehen die Anlegergelder?
Europäische Anleihe-ETFs sammelten im Oktober laut Fidelity International 15,2 Milliarden Dollar ein, Unternehmensanleihen-ETFs 4,2 Milliarden. Aktien-ETFs verloren an Schwung. Was die Zahlen bedeuten und welche Risiken bleiben.
Ein Anleihe-ETF ist ein börsengehandelter Indexfonds, der einen Korb aus Staats- oder Unternehmensanleihen abbildet. Anleger kaufen damit viele Anleihen auf einmal, ohne selbst einzelne Papiere auszuwählen. Die Kurse solcher ETFs schwanken: Steigen die Renditen (die jährliche Verzinsung zum aktuellen Kurs), fallen die Kurse der enthaltenen Anleihen. Der Kupon der einzelnen Anleihe, also ihr fester Zins, bleibt dabei gleich.
Die Zahlen
Wie viel Geld floss in Anleihe-ETFs, und wohin genau?
Fidelity International wertet die Nettozuflüsse in europäisch aufgelegte UCITS-ETFs aus. Im Oktober 2026 entfielen auf Unternehmensanleihen 4,2 Milliarden Dollar, auf Staatsanleihen knapp 5 Milliarden, rund 24 Prozent mehr als im Dreimonatsdurchschnitt. Hochzinsanleihe-ETFs verzeichneten 1,3 Milliarden Dollar, nachdem es im Dreimonatsdurchschnitt nur 211 Millionen gewesen waren. Das ist nach eigener Rechnung etwa das Sechsfache. Aktien-ETFs insgesamt erhielten 24,2 Milliarden Dollar, 37 Prozent weniger als im Dreimonatsdurchschnitt.
|Segment
|Zufluss Oktober
|Veränderung
|Anleihe-ETFs gesamt
|15,2 Mrd. USD
|+47 %
|Unternehmensanleihen
|4,2 Mrd. USD
|+163 %
|Staatsanleihen
|knapp 5 Mrd. USD
|+24 %
|Hochzinsanleihen
|1,3 Mrd. USD
|Dreimonatsschnitt 211 Mio.
|Aktien-ETFs gesamt
|24,2 Mrd. USD
|−37 %
Nettozuflüsse in Milliarden US-Dollar; Veränderung gegenüber dem Dreimonatsdurchschnitt laut Fidelity. Beim Gesamtwert der Anleihe-ETFs nennt der Artikel drei und zwölf Monate als Bezug.
Quelle: Fidelity International, ausgewertet von finews.ch (10.11.2026)
Aktien-ETFs Nordamerika: Oktober gegenüber Dreimonatsschnitt
Mrd. USD
Nettozuflüsse in europäische UCITS-ETFs, Zahlen laut Fidelity International.
Quelle: Fidelity International über finews.ch, 10.11.2026
Daten als Tabelle
|Zeitraum
|Zufluss
|Oktober 2026
|0,3
|Dreimonatsschnitt
|9,7
Besonders auffällig ist der Bruch bei Nordamerika-Aktien-ETFs: Sie sammelten im Oktober nur 322 Millionen Dollar ein, im Dreimonatsdurchschnitt waren es 9,7 Milliarden. Europa-Aktien kamen auf 2,6 Milliarden, Schwellenländer auf 1,5 Milliarden Dollar.
Das große Bild
Warum ziehen Anleihe-ETFs gerade Geld an?
Rocco Altobelli von Fidelity International sagt, das höhere Renditeniveau mache Anleihen wieder zu einer attraktiven Ertragsquelle. Nach den außergewöhnlich starken Sommermonaten normalisierten sich zudem die ETF-Flows insgesamt, und die Gewichte verschieben sich hin zu Anleihen. Aktuell besonders gefragt seien Strategien mit kürzerer Duration. Die Duration misst, wie stark der Kurs einer Anleihe auf Zinsänderungen reagiert: Je länger sie ist, desto größer die Schwankung. Kurze Laufzeiten bieten laufende Erträge bei begrenzter Zinssensitivität. Das ist die Einschätzung von Fidelity, nicht von aktiencheck.de.
Die Zinslage erklärt, warum Renditen als Argument taugen: Die zehnjährige Bundesanleihe rentierte am 26. November um 17:03 Uhr mit 3,26 Prozent (dpa-AFX). Die zehnjährige US-Treasury lag nach Trading Economics am 27. November bei 4,92 Prozent. Hinzu kommt die Unsicherheit am Aktienmarkt: Zweifel an den KI-Investitionen belasteten zuletzt Technologiewerte und stützten Staatsanleihen.
Zwei Einordnungen gehören dazu. Erstens sind die Zuflüsse Momentaufnahmen aus einem einzelnen Monat; sie sagen nichts über die künftige Wertentwicklung. Zweitens fließt viel Geld in Unternehmens- und Hochzinsanleihen, die bei Konjunkturschwäche stärker unter Druck geraten können als Bundesanleihen. Dass sich die Spreads, also die Risikoaufschläge gegenüber Staatsanleihen, in den vergangenen Monaten verengt haben, hat die EZB laut Berichten von aktiencheck.de bereits als Risiko benannt.
Was zu beobachten ist
Welche Daten bewegen Anleihe-ETFs als Nächstes?
Entscheidend sind die Zinsentscheidungen der Notenbanken: Die EZB tagt nach den Terminübersichten der Redaktion am 17. Dezember, die Fed im Dezember, die Bank of Japan am 17. und 18. Dezember. Hinzu kommen Inflationsdaten am 30. November und 1. Dezember sowie der US-Arbeitsmarktbericht am 4. Dezember. Für Unternehmensanleihe-ETFs zählen außerdem Risikoaufschläge und die Emissionen großer Technologiekonzerne, die für KI-Rechenzentren Milliarden aufnehmen. Wer die Flows verfolgen will, findet neue Daten üblicherweise zum Monatsende bei den Fondsgesellschaften. Die Zahlen für November lagen bei Redaktionsschluss noch nicht vor.
Häufige Fragen
FAQ: Anleihe-ETFs, Zuflüsse und Risiken
Was ist ein Anleihe-ETF? Ein börsengehandelter Indexfonds, der einen Index aus Staats- oder Unternehmensanleihen nachbildet. Er zahlt je nach Fonds Erträge aus oder legt sie wieder an.
Wie viel Geld floss im Oktober in Anleihe-ETFs? Laut Fidelity International 15,2 Milliarden US-Dollar netto in europäisch aufgelegte UCITS-Anleihe-ETFs.
Sind Anleihe-ETFs sicher? Nein. Sie tragen Zinsänderungs-, Kredit-, Liquiditäts- und gegebenenfalls Währungsrisiken. Bei Hochzinsanleihen sind Ausfälle möglich.
Was bedeutet kurze Duration? Anleihen mit kurzer Restlaufzeit reagieren weniger stark auf Zinsänderungen. Fidelity nennt solche Strategien aktuell besonders interessant.
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