An einem Tag, an dem der Euro Stoxx 50 um 2,11 Prozent steigt, muss man die Verlierer suchen. Der größte ist ein Bierbrauer. Die Anheuser-Busch-InBev-Aktie (ISIN: BE0974293251, WKN: A2ASUV, deutsches Handelssymbol: 1NBA, US-Handelssymbol: BUD an der NYSE) schließt am Donnerstag 1,65 Prozent tiefer bei 71,46 Euro. Das sind 1,20 Euro weniger als am Vortag. Damit ist der Konzern hinter Marken wie Beck's, Budweiser und Corona der Eurostoxx50 Verlierer des Tages.
Anheuser-Busch-InBev-Aktie Eurostoxx50 Verlierer am Abend: Minus 1,7 Prozent – der Brauriese fällt, während fast alles steigt
Die Anheuser-Busch-InBev-Aktie ist am Donnerstag der Eurostoxx50 Verlierer des Tages: Der weltgrößte Bierbrauer schließt 1,65 Prozent tiefer bei 71,46 Euro, während der Index um mehr als 2 Prozent steigt. Anleger kehren defensiven Werten den Rücken. Die Gründe für den Kursverlust.
Die Gründe für den Kursverlust
Warum die Anheuser-Busch-InBev-Aktie gegen den Markt fällt
Der Kursverlust hat weniger mit Bier zu tun als mit dem, was Anleger an diesem Tag stattdessen kaufen.
Am Donnerstag kehrte die Risikofreude zurück. Nach der Wende an der Wall Street kauften Anleger genau die Aktien zurück, die zuvor am stärksten gefallen waren: Chipwerte, Banken, Autobauer. Das Geld dafür kommt in solchen Phasen häufig aus defensiven Titeln, die im Ausverkauf als sicherer Hafen gedient hatten.
Eine Unternehmensmeldung, die den Rückgang erklärt, hat die Redaktion nicht gefunden. Die Aktie eines Bierbrauers gilt als klassischer defensiver Wert: Getrunken wird auch in schwachen Börsenphasen. Hinzu kommt der gute Lauf. Die in New York gehandelten Anteilsscheine hatten binnen zwölf Monaten bis Anfang November rund 34 Prozent zugelegt. Wer Gewinne mitnehmen will, um bei den Verlierern der Vorwochen einzusteigen, findet hier Spielraum.
Umschichtung
Anleger wechseln aus defensiven Werten in stark gefallene Zykliker und Technologieaktien.
Gewinnmitnahmen
Nach einem starken Jahr sichern Anleger Kursgewinne.
Schwaches Mengenwachstum
Im dritten Quartal stieg der Absatz nur um 0,4 Prozent.
Das Unternehmen
Mehr Umsatz mit teurerem Bier, aber kaum mehr Menge
AB InBev mit Sitz im belgischen Leuven ist der größte Bierbrauer der Welt. Im dritten Quartal 2026 stieg der Umsatz organisch um 4,9 Prozent auf 16,5 Milliarden US-Dollar. Das Wachstum kam fast vollständig über höhere Preise und teurere Marken. Die abgesetzte Menge legte nur um 0,4 Prozent zu, das Biervolumen sank leicht um 0,1 Prozent. Das Unternehmen verwies auf ein schwieriges Umfeld in China. Der normalisierte operative Gewinn vor Abschreibungen stieg um 3,9 Prozent auf 5,96 Milliarden US-Dollar, die Marge ging auf 36,1 Prozent zurück. Stärker wuchsen Getränke jenseits von Bier und alkoholfreie Sorten.
Häufige Fragen zur Anheuser-Busch-InBev-Aktie
Warum ist die Anheuser-Busch-InBev-Aktie heute ein Eurostoxx50 Verlierer?
Eine Unternehmensmeldung gab es nicht. An einem Tag mit kräftiger Markterholung schichteten Anleger aus defensiven Werten in stark gefallene Aktien um.
Wo schloss die Anheuser-Busch-InBev-Aktie am Donnerstag?
Bei 71,46 Euro in Brüssel, ein Minus von 1,65 Prozent.
Wie lauten ISIN und WKN der Anheuser-Busch-InBev-Aktie?
Die ISIN lautet BE0974293251, die WKN A2ASUV.
Wie lief das dritte Quartal bei AB InBev?
Der Umsatz stieg organisch um 4,9 Prozent auf 16,5 Milliarden US-Dollar, die abgesetzte Menge nur um 0,4 Prozent.
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