Warum ist die Anheuser-Busch-InBev-Aktie heute ein Eurostoxx50 Verlierer?

Eine Unternehmensmeldung gab es nicht. An einem Tag mit kräftiger Markterholung schichteten Anleger aus defensiven Werten in stark gefallene Aktien um.

Wo schloss die Anheuser-Busch-InBev-Aktie am Donnerstag?

Bei 71,46 Euro in Brüssel, ein Minus von 1,65 Prozent.

Wie lauten ISIN und WKN der Anheuser-Busch-InBev-Aktie?

Die ISIN lautet BE0974293251, die WKN A2ASUV.

Wie lief das dritte Quartal bei AB InBev?

Der Umsatz stieg organisch um 4,9 Prozent auf 16,5 Milliarden US-Dollar, die abgesetzte Menge nur um 0,4 Prozent.