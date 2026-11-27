Anglo-American-Aktie CBOE UK 100 Gewinner: Plus von 4,5 Prozent – Kupfer treibt den Teck-Konzern

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 09:48 1 Min.

Die Anglo-American-Aktie gehört am Freitagmorgen zu den stärksten CBOE UK 100 Gewinnern. Ein steigender Kupferpreis und die Risikorally liefern Rückenwind.

Bild: Anglo American plc (offizieller Flickr-Kanal, Album „Copper“)

Anglo-American-Aktie bei Xetra, 39,98 Euro (09:16 Uhr) +4,50 % Kursgewinn je Aktie +1,72 Euro FTSE 100 gegen 9:17 Uhr MEZ +0,63 % Die Anglo-American-Aktie klettert am Freitagmorgen bei Xetra um 4,50 Prozent auf 39,98 Euro und gehört damit klar zu den CBOE UK 100 Gewinnern. Mit einem Umsatz von gut 101.000 Euro bis 9:16 Uhr ist die Bewegung auch handelbar unterlegt. Die Hintergründe Kupfer als Taktgeber Die Bergbauwerte erholen sich: Laut Sharecast legten am Donnerstag Kupfer, Silber und Gold zu, und Anglo American stieg zusammen mit Antofagasta, Glencore, Fresnillo und Rio Tinto. Am Freitag verlängert die gute Stimmung nach der starken Asien-Sitzung den Schwung; der FTSE 100 notierte gegen 9:17 Uhr MEZ bei 10.676,39 Punkten, nach einem Schluss von 10.609,30 am Donnerstag. Für die Anglo-American-Aktie zählt vor allem der Kupferpreis. Nach der Fusion mit dem kanadischen Konzern Teck Resources ist Kupfer noch wichtiger für das Geschäft geworden. Das macht die Aktie zu einem Hebel auf die Metallmärkte. Was dagegen spricht Am 18. November fiel die Aktie bei einem Kupfer-Einbruch um mehr als sieben Prozent. Der Kurs bleibt volatil.

Die Xetra-Notiz ist kein Londoner Schlusskurs. Steckbrief Unternehmen Anglo American plc ISIN GB00B1XZS820 Symbol London AAL Symbol Deutschland NGL0 US-Symbol AAUKF (OTC) Kurs 39,98 Euro Veränderung +4,50 % Stand: 27.11.2026, Kurs Xetra, 09:16 Uhr Warum steigt die Anglo-American-Aktie?

Höhere Kupfer- und Metallpreise und eine freundliche Börse lassen Bergbauwerte steigen. Wie stark gewinnt die Anglo-American-Aktie?

Bei Xetra 4,50 Prozent auf 39,98 Euro (Stand 9:16 Uhr).

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