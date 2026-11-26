Kupfer, Silber und Gold legten zu, die Londoner Minenwerte führten den Markt schon zur Eröffnung an: Neben dem CBOE UK 100 Gewinner Anglo American stiegen auch Antofagasta, Glencore, Rio Tinto und Fresnillo. Anleger kamen zu dem Schluss, dass die neuen US-Zollpläne gegen Länder mit industriellen Überkapazitäten weniger hart ausfallen als befürchtet. Schon in der Nacht hatten Minenwerte in Australien kräftig gewonnen.

Die Fallhöhe war groß. Mitte November war der Kupferpreis an der Londoner Metallbörse an einem Tag von rund 13.227 auf 12.471 Dollar je Tonne gefallen, weil Anleger Wetten auf den KI-Boom und auf Zölle auflösten. Die Anglo-American-Aktie hatte binnen eines Monats rund 20 Prozent verloren.