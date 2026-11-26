Die Minenwerte melden sich zurück: Die Anglo-American-Aktie (ISIN: GB00BTK05J60, Symbol London: AAL, Symbol Deutschland: NGL0, US-Symbol: NGLOY) gewinnt im Xetra-Handel 3,85 Prozent auf 38,26 Euro und gehört zu den CBOE UK 100 Gewinnern des Tages. In London schließt die Aktie 4,46 Prozent höher bei 3.233 Pence.
Anglo-American-Aktie CBOE UK 100 Gewinner: Kupfer fängt sich – der Minenriese macht einen Teil des November-Absturzes wett
Die Anglo-American-Aktie steigt im Xetra-Handel um 3,85 Prozent auf 38,26 Euro und zählt zu den CBOE UK 100 Gewinnern des Tages. In London gewinnt sie sogar 4,5 Prozent. Die Metallpreise erholen sich, die Zollsorgen lassen nach. Nach einem Monat mit rund 20 Prozent Minus ist das zunächst eine Gegenbewegung – vor dem Zusammenschluss mit Teck Resources.
CBOE UK 100 Gewinner Anglo American
Warum die Anglo-American-Aktie steigt: Metalle hoch, Zollangst runter
Eine Unternehmensmeldung gab es nicht. Der Kurs folgt den Rohstoffpreisen – und die drehten am Donnerstag nach oben.
Kupfer, Silber und Gold legten zu, die Londoner Minenwerte führten den Markt schon zur Eröffnung an: Neben dem CBOE UK 100 Gewinner Anglo American stiegen auch Antofagasta, Glencore, Rio Tinto und Fresnillo. Anleger kamen zu dem Schluss, dass die neuen US-Zollpläne gegen Länder mit industriellen Überkapazitäten weniger hart ausfallen als befürchtet. Schon in der Nacht hatten Minenwerte in Australien kräftig gewonnen.
Die Fallhöhe war groß. Mitte November war der Kupferpreis an der Londoner Metallbörse an einem Tag von rund 13.227 auf 12.471 Dollar je Tonne gefallen, weil Anleger Wetten auf den KI-Boom und auf Zölle auflösten. Die Anglo-American-Aktie hatte binnen eines Monats rund 20 Prozent verloren.
Anglo Teck
Der Zusammenschluss mit dem kanadischen Konzern Teck Resources soll bis März abgeschlossen sein. Das neue Unternehmen würde zum fünftgrößten Kupferproduzenten der Welt.
Kupfer als Kern
Mit Minen in Chile und Peru ist Kupfer das wichtigste Standbein des umgebauten Konzerns.
Zinsen
Die US-Kerninflation lag zuletzt über den Erwartungen; eine Zinserhöhung im Dezember gilt als wahrscheinlich. Das dämpft die Rohstoffnachfrage.
Steckbrief
- Unternehmen
- Anglo American plc
- Geschäft
- Bergbau: Kupfer, Eisenerz, weitere Rohstoffe
- ISIN
- GB00BTK05J60
- Symbol London / Deutschland / USA
- AAL / NGL0 / NGLOY
- Kurs Xetra
- 38,26 Euro (+3,85 %)
- Kurs London
- 3.233 Pence (+4,46 %)
Stand: 26.11.2026, Xetra laut Kursliste der Redaktion, 17:35 Uhr; London laut Hargreaves Lansdown
Häufige Fragen zur Anglo-American-Aktie
Warum ist die Anglo-American-Aktie heute CBOE UK 100 Gewinner?
Weil sich die Metallpreise erholen und die Sorge vor harten US-Zöllen nachlässt. Die Minenwerte in London stiegen geschlossen.
Wie steht es um die Fusion mit Teck Resources?
Der Zusammenschluss zu Anglo Teck soll bis März abgeschlossen werden.
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