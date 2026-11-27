Analog Devices meldete am 24. November 2026 die Zahlen zum vierten Quartal: Umsatz 4,373 Mrd. Dollar (+42 Prozent), bereinigtes Ergebnis je Aktie 4,06 Dollar (+80 Prozent), nach GAAP 3,40 Dollar. Die bereinigte Bruttomarge lag bei 74,5 Prozent, die bereinigte operative Marge bei 52,3 Prozent. Dennoch brach die Analog Devices Aktie ein: Die Umsatzprognose für das erste Quartal liegt bei 4,4 Mrd. Dollar (plus/minus 150 Mio. Dollar), praktisch auf Vorquartalsniveau. Das bereinigte Ergebnis je Aktie soll bei rund 3,82 Dollar liegen – unter dem Konsens von 3,87 Dollar.

Hinzu kommen höhere Investitionen: Für das Geschäftsjahr 2027 plant das Unternehmen Capex von 1,6 bis 1,9 Mrd. Dollar nach 0,7 Mrd. Dollar. Laut Telefonkonferenz sieht das Management bei Kunden noch kein Wiederauffüllen der Lager; am Markt wuchs die Sorge, der Industriezyklus – rund die Hälfte des Umsatzes – könne seinen Höhepunkt erreicht haben. Am 25. November erholte sich die Aktie; mehrere Häuser nannten den Ausverkauf „übertrieben“.