Die Analog Devices Aktie (ISIN US0326541051, Ticker ADI) schloss am 25. November 2026 bei 333,11 Dollar an der Nasdaq – ein Plus von 6,4 Prozent, nachdem sie am Tag zuvor um 17,4 Prozent auf 312,95 Dollar eingebrochen war. Die Analog Devices Aktienprognose der Analysten bleibt trotz des Schocks positiv: Rund 94 Prozent der Analysten raten laut einer Erhebung zum Kauf, das durchschnittliche Kursziel liegt bei rund 470 bis 480 Dollar.
Analog Devices Aktie Prognose: Kurssturz um 17 Prozent, Kursziele bei rund 470 Dollar – übertreibt der Markt?
Nach starken Zahlen, aber schwachem Ausblick brach die Analog Devices Aktie am 24. November um 17 Prozent ein und erholte sich danach. Die Analog Devices Aktienprognose: Guidance, Kursziele von Morgan Stanley, Wells Fargo und Co., Bewertung und Szenarien.
Analog Devices Aktienprognose
Analog Devices Aktie: Rekordquartal, aber der Ausblick enttäuscht
Hinweis: Das Tagesplus von 6,4 Prozent bezieht sich auf Mittwoch, 25. November; am Donnerstag blieben die US-Börsen wegen Thanksgiving geschlossen. Alle Kursziele stammen von Dritten – aktiencheck.de gibt weder eine eigene Kursprognose noch ein eigenes Kursziel ab.
Rekordzahlen, schwache Guidance
Der Umsatz im vierten Quartal stieg um 42 Prozent auf 4,373 Mrd. Dollar, doch die Prognose für das erste Quartal von rund 4,4 Mrd. Dollar bedeutet kaum Wachstum.
Margen sollen sinken
Die bereinigte operative Marge soll von 52,3 auf rund 50,5 Prozent zurückgehen.
Kursziele gesenkt
Morgan Stanley (458 auf 403 Dollar), Wells Fargo (500 auf 420 Dollar), Needham und KeyBanc nahmen ihre Ziele zurück; Cantor Fitzgerald hob an.
Sektor unter Druck
Auch Texas Instruments verlor am 24. November rund 11 Prozent.
Was ist bei der Analog Devices Aktie passiert?
Analog Devices meldete am 24. November 2026 die Zahlen zum vierten Quartal: Umsatz 4,373 Mrd. Dollar (+42 Prozent), bereinigtes Ergebnis je Aktie 4,06 Dollar (+80 Prozent), nach GAAP 3,40 Dollar. Die bereinigte Bruttomarge lag bei 74,5 Prozent, die bereinigte operative Marge bei 52,3 Prozent. Dennoch brach die Analog Devices Aktie ein: Die Umsatzprognose für das erste Quartal liegt bei 4,4 Mrd. Dollar (plus/minus 150 Mio. Dollar), praktisch auf Vorquartalsniveau. Das bereinigte Ergebnis je Aktie soll bei rund 3,82 Dollar liegen – unter dem Konsens von 3,87 Dollar.
Hinzu kommen höhere Investitionen: Für das Geschäftsjahr 2027 plant das Unternehmen Capex von 1,6 bis 1,9 Mrd. Dollar nach 0,7 Mrd. Dollar. Laut Telefonkonferenz sieht das Management bei Kunden noch kein Wiederauffüllen der Lager; am Markt wuchs die Sorge, der Industriezyklus – rund die Hälfte des Umsatzes – könne seinen Höhepunkt erreicht haben. Am 25. November erholte sich die Aktie; mehrere Häuser nannten den Ausverkauf „übertrieben“.
Analog Devices Aktie: Das Geschäftsmodell in Kürze
Analog Devices entwickelt analoge, Mixed-Signal- und Leistungs-Chips, die reale Signale (Strom, Temperatur, Druck, Funk) in digitale Daten wandeln. Wichtige Märkte sind Industrie, Automobil, Kommunikation und Verbraucher. Die Marktkapitalisierung beträgt bei 333 Dollar rechnerisch rund 160 Mrd. Dollar. Die Quartalsdividende liegt bei 1,10 Dollar (Stichtag 7. Dezember, Zahlung 21. Dezember 2026), was rund 1,3 Prozent Rendite entspricht.
Analog Devices Aktie 2026/2027: Zahlen und Unternehmensprognose
|Kennzahl
|Q4 2026
|Geschäftsjahr 2026
|Ausblick Q1 2027
|Umsatz
|4,373 Mrd. $ (+42 %)
|15,18 Mrd. $ (+38 %)
|4,4 Mrd. $ (±150 Mio. $)
|Ergebnis je Aktie (bereinigt)
|4,06 $ (+80 %)
|13,05 $
|rund 3,82 $
|Bereinigte operative Marge
|52,3 %
|–
|rund 50,5 %
|Free Cashflow
|–
|5,45 Mrd. $
|–
Bereinigte Werte, soweit nicht anders angegeben. Prognosen sind Unternehmensziele, keine Garantie.
Quelle: Unternehmensmitteilung vom 24.11.2026
Konsensschätzungen für Umsatz und Ergebnis 2027 konnten wir nicht belastbar belegen. Morgan Stanley rechnet für das Kalenderjahr 2027 mit rund 19,2 Mrd. Dollar Umsatz und 17,51 Dollar Ergebnis je Aktie – das ist eine Einzelschätzung, kein Konsens. Das trailing-KGV schwankt je nach Datenanbieter stark; wir nennen deshalb das erwartete KGV.
Wie lautet die Analog Devices Aktienprognose der Analysten?
Nach dem Kurssturz bleibt der Analysten-Konsens positiv: Rund 94 Prozent der 34 bis 36 Analysten raten laut zwei Erhebungen zum Kauf, rund 6 Prozent zum Halten, keiner zum Verkauf. Das durchschnittliche Kursziel liegt je nach Datenstand bei 471,91 bis 480,24 Dollar und damit rund 41 bis 44 Prozent über dem Schlusskurs von 333,11 Dollar. Es ist eine Erwartung Dritter und keine Garantie.
Welches Kursziel trauen Analysten der Analog Devices Aktie zu?
|Haus
|Rating
|Kursziel (alt → neu)
|Datum
|Morgan Stanley
|Overweight
|458 → 403 $
|25.11.2026
|Wells Fargo
|Overweight
|500 → 420 $
|ca. 25.11.2026
|KeyBanc
|Overweight
|525 → 450 $
|24./25.11.2026
|Needham
|Buy
|450 → 400 $
|ca. 25.11.2026
|Cantor Fitzgerald
|–
|550 → 575 $
|24./25.11.2026
Kursziele in US-Dollar; Datumsangaben teils ca. Einschätzungen Dritter, keine Empfehlung von aktiencheck.de.
Quelle: Analystenstudien der genannten Häuser
Morgan Stanley senkte das Bewertungsmultiple auf das Ergebnis 2027 von 27 auf 23 und nennt als Szenarien 526 Dollar (Bull), 403 Dollar (Base) und 292 Dollar (Bear).
Analog Devices Aktie im Branchenvergleich: Wie teuer ist die Aktie?
Laut Morgan Stanley (25. November) wird ADI mit rund 18-fachem Ergebnis 2027 und 16-fachem 2028 bewertet; Texas Instruments kommt auf rund 22 und 20. Das entspricht einem Abschlag von rund 20 Prozent gegenüber dem Rivalen. Vergleichswerte für andere Wettbewerber konnten wir nicht belastbar belegen.
Analog Devices Aktie: Was sagt die Charttechnik?
Beschreibend: Die Aktie fiel am 24. November unter ihren 200-Tage-Durchschnitt und erholte sich am Folgetag um 6,4 Prozent. Als Marke gilt das Schlusstief von 312,95 Dollar; eine Unterstützung wird je nach Beobachter bei rund 308 Dollar gesehen (nicht verifiziert). Das 52-Wochen-Hoch liegt bei rund 446 Dollar (Juni). Das ist keine Handlungsempfehlung.
Bull-Case, Base-Case, Bear-Case: Was bedeutet das für die Analog Devices Aktie 2027?
|Szenario
|Argument
|Genannte Kursziele
|Bull
|Industriezyklus erholt sich, Ausverkauf „übertrieben“
|526 $ (Morgan Stanley), 575 $ (Cantor)
|Base
|Wachstum flacht ab, Margen bleiben hoch
|400–450 $ (Needham, Morgan Stanley, Wells Fargo, KeyBanc)
|Bear
|Zyklushoch erreicht, Marge sinkt
|292 $ (Morgan-Stanley-Szenario)
Keine eigene Prognose von aktiencheck.de.
Quelle: Analystenmeinungen der genannten Häuser
Was Anleger bei der Analog Devices Aktie jetzt beobachten
Die Reaktion der Analysten und Anleger nach dem Feiertag (US-Handel am Black Friday verkürzt, bis 19:00 Uhr MEZ).
Die Dividendentermine am 7. und 21. Dezember 2026.
Die Q1-Zahlen, voraussichtlich im Februar 2027 (Termin nicht bestätigt).
FAQ: Analog Devices Aktie Prognose
Wie lautet die Analog Devices Aktienprognose des Unternehmens? Für das erste Quartal 2027 rund 4,4 Mrd. Dollar Umsatz und 3,82 Dollar bereinigtes Ergebnis je Aktie.
Welches Kursziel haben Analysten für die Analog Devices Aktie? Der Durchschnitt liegt je nach Erhebung bei rund 472 bis 480 Dollar; einzelne Häuser nennen 400 bis 575 Dollar.
Warum ist die Analog Devices Aktie eingebrochen? Wegen schwacher Guidance, sinkender Marge und der Zyklussorgen trotz Rekordzahlen.
Was ist die Analog Devices Aktie 2026/2027 wert? Das erwartete KGV 2027 liegt laut Morgan Stanley bei rund 18; eine Bewertung durch aktiencheck.de erfolgt nicht.
Wann kommen die nächsten Zahlen? Voraussichtlich im Februar 2027.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Beitrag gibt Einschätzungen externer Analystenhäuser wieder (Morgan Stanley, Wells Fargo, KeyBanc, Needham, Cantor Fitzgerald). Offenlegungen: Morgan Stanley, Wells Fargo, KeyBanc, Cantor Fitzgerald. aktiencheck.de gibt keine eigene Anlageempfehlung ab.
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- Empfehlung
Analog Devices, Inc. (ADI): Für diesen Beitrag ist noch kein Urteil hinterlegt..
- Quelle
- Empfehlung von Analystenhäuser: Morgan Stanley, Wells Fargo, KeyBanc, Needham, Cantor Fitzgerald vom 25.11.2026, 18:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- Noch nicht veröffentlicht
- Interessenkonflikte
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Analystenhäuser: Morgan Stanley, Wells Fargo, KeyBanc, Needham, Cantor Fitzgerald.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
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