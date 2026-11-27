Die Analog Devices Aktie (ISIN: US0326541051, WKN: 862485, US-Handelssymbol: ADI) ist am Mittwoch, 25. November 2026, einer der größten Nasdaq100 Gewinner. Der Analogchip-Hersteller gewinnt 20,16 Dollar oder 6,44 Prozent auf 333,11 Dollar. Die Analog Devices Aktie erholt sich damit von dem Einbruch des Vortags.
Analog Devices Aktie: Nasdaq100 Gewinner mit plus 6,4 Prozent – Erholung nach dem 17-Prozent-Absturz
Die Analog Devices Aktie steigt am Mittwoch um 6,44 Prozent auf 333,11 Dollar und zählt zu den größten Nasdaq100 Gewinnern. Sie holt damit einen Teil des Kurssturzes nach den Quartalszahlen zurück.
Kursgrund
Warum die Analog Devices Aktie heute steigt
Für den Mittwoch gibt es keine neue Unternehmensnachricht. Die Gewinne sind eine Gegenbewegung: Am Dienstag, 24. November, hatte die Analog Devices Aktie nach den Quartalszahlen um rund 17 Prozent nachgegeben, nachdem sie am Montag bei der Erholung der Chipwerte fast 10 Prozent gewonnen hatte. Am Mittwoch bildeten Aktien außerhalb des KI-Lagers den Gegenpol zum Ausverkauf bei Speicher- und Nvidia-Aktien.
Hintergrund
Rekordzahlen, aber ein flacher Ausblick
Analog Devices legte am 24. November Rekordzahlen vor. Der Umsatz im vierten Geschäftsquartal stieg um 42 Prozent auf 4,37 Milliarden Dollar, der bereinigte Gewinn je Aktie um 80 Prozent auf 4,06 Dollar. Für das Geschäftsjahr 2026 meldet das Unternehmen 15,2 Milliarden Dollar Umsatz, ein Plus von 38 Prozent, und einen freien Cashflow von 5,5 Milliarden Dollar. Das Industriegeschäft wuchs um 55 Prozent auf 2,19 Milliarden Dollar.
Die Börse reagierte dennoch mit Abschlägen. Das Wachstum gegenüber dem Vorquartal verlangsamte sich bereits das dritte Mal in Folge, und der Ausblick für das erste Quartal liegt mit 4,25 bis 4,55 Milliarden Dollar kaum über dem aktuellen Niveau. Bei so hohen Erwartungen reicht ein Rekord offenbar nicht aus.
Trotz des Aufschlags am Mittwoch liegt die Analog Devices Aktie noch rund 12 Prozent unter dem Montagsschluss von 378,75 Dollar.
Häufige Fragen zur Analog Devices Aktie
Warum ist die Analog Devices Aktie heute Nasdaq100 Gewinner?
Sie erholt sich nach dem Kurssturz von rund 17 Prozent am Dienstag; eine neue Nachricht gibt es nicht.
Wie lauteten die Quartalszahlen?
4,37 Milliarden Dollar Umsatz und 4,06 Dollar bereinigter Gewinn je Aktie.
Wie hat die Analog Devices Aktie geschlossen?
Bei 333,11 Dollar, ein Plus von 6,44 Prozent.
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