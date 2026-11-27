Analog Devices legte am 24. November Rekordzahlen vor. Der Umsatz im vierten Geschäftsquartal stieg um 42 Prozent auf 4,37 Milliarden Dollar, der bereinigte Gewinn je Aktie um 80 Prozent auf 4,06 Dollar. Für das Geschäftsjahr 2026 meldet das Unternehmen 15,2 Milliarden Dollar Umsatz, ein Plus von 38 Prozent, und einen freien Cashflow von 5,5 Milliarden Dollar. Das Industriegeschäft wuchs um 55 Prozent auf 2,19 Milliarden Dollar.

Die Börse reagierte dennoch mit Abschlägen. Das Wachstum gegenüber dem Vorquartal verlangsamte sich bereits das dritte Mal in Folge, und der Ausblick für das erste Quartal liegt mit 4,25 bis 4,55 Milliarden Dollar kaum über dem aktuellen Niveau. Bei so hohen Erwartungen reicht ein Rekord offenbar nicht aus.