Warum ist die Analog Devices Aktie Nasdaq100 Gewinner?

Ein eigener Auslöser ist nicht bekannt; vermutlich eine Erholung nach dem Kursrutsch.

Wie hoch ist der Kurs der Analog Devices Aktie?

Im frühen Handel am Freitag 339,44 Dollar.

Wie hat die Analog Devices Aktie am Mittwoch geschlossen?

Bei 333,11 Dollar.