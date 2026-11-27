Die Analog Devices Aktie (US-Handelssymbol: ADI) ist am Freitag, 27. November 2026, der größte Nasdaq100 Gewinner. Im frühen Handel steht sie bei 339,44 Dollar, die Kursanzeige nennt plus 8,46 Prozent. Zum Mittwochsschluss von 333,11 Dollar beträgt das Plus knapp 2 Prozent.
Analog Devices Aktie: Nasdaq100 Gewinner am Freitag – Erholung nach dem Einbruch
Die Analog Devices Aktie steht am Freitag im frühen US-Handel bei 339,44 Dollar und führt mit plus 8,46 Prozent laut Kursanzeige die Nasdaq100 Gewinner an. Warum der Chiphersteller nach dem Kurssturz zurückkehrt.
Kursgrund
Warum die Analog Devices Aktie steigt
Ein eigener Auslöser für Freitag ist nicht bekannt. Die Analog Devices Aktie war nach den Quartalszahlen am Dienstag stark gefallen, Medienberichten zufolge um rund 17 Prozent. Der Konzern meldete für das vierte Quartal 4,37 Milliarden Dollar Umsatz und einen Gewinn je Aktie von 4,06 Dollar, für das erste Quartal 4,25 bis 4,55 Milliarden Dollar Umsatz. Nun greifen Anleger offenbar wieder zu.
Hintergrund
Analogchips, Zykluserholung im Blick
Analog Devices liefert Chips für Industrie, Auto und Kommunikation. Für die Analog Devices Aktie als Nasdaq100 Gewinner zählt, ob die Erholung der Industrie anhält.
Häufige Fragen zur Analog Devices Aktie
Warum ist die Analog Devices Aktie Nasdaq100 Gewinner?
Ein eigener Auslöser ist nicht bekannt; vermutlich eine Erholung nach dem Kursrutsch.
Wie hoch ist der Kurs der Analog Devices Aktie?
Im frühen Handel am Freitag 339,44 Dollar.
Wie hat die Analog Devices Aktie am Mittwoch geschlossen?
Bei 333,11 Dollar.
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