Mit seiner ams-OSRAM-Aktienanalyse vom 25. November 2026 liefert Jefferies überzeugende Argumente für eine optimistische langfristige Betrachtung des Sensoren- und Halbleiterkonzerns. Analyst Janardan Menon bestätigt das Rating "buy" und das Kursziel 25,50 CHF. Die Zusammenarbeit mit Samsung Display könnte der MicroLED-Technologie neue kommerzielle Perspektiven eröffnen, während intelligente Datenbrillen und KI-Photonik zusätzliche Wachstumschancen bieten. Beim aktuellen Kurs von 16,00 CHF (+9,3%) beträgt das rechnerische Aufwärtspotenzial 59,4 Prozent. Dennoch muss ams-OSRAM erst beweisen, dass aus technologischen Möglichkeiten nachhaltig steigende Gewinne und positive freie Cashflows entstehen können. Genau darin liegt die große Bewährungsprobe für das Management. Sollte die Transformation gelingen, könnte sich ams-OSRAM vom Sanierungsfall zu einer der interessantesten technologischen Comeback-Geschichten Europas entwickeln. Für risikobewusste Anleger bleibt die ams-OSRAM-Aktie damit ein spannender Titel auf der Beobachtungsliste. Teilen Sie diesen Artikel mit Ihren Freunden! Denn wenn bei ams-OSRAM tatsächlich die nächste große Kursrally angeht, möchten Sie doch nicht der Einzige sein, dem rechtzeitig ein Licht aufgegangen ist. Und das Beste: Fürs Teilen brauchen Sie weder eine KI-Smartbrille noch einen Samsung-Bildschirm! Autor: Redaktion, aktiencheck.de Veröffentlicht am: 27. November 2026 Disclaimer Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.