Es war der größte Kurssprung seit Langem. Die ams-OSRAM Aktie stieg am Mittwoch im Tagesverlauf um bis zu 27 Prozent und schloss an der Schweizer Börse SIX 15 Prozent höher bei 13,92 Franken. Am Donnerstag ging es um weitere rund 10 Prozent auf 14,20 Franken nach oben. Der Grund: Der koreanische Bildschirmhersteller Samsung Display steigt bei dem österreichischen Chip- und Lichtspezialisten ein.
ams-OSRAM Aktie: Samsung steigt mit 210 Millionen ein – zündet jetzt die microLED-Rakete?
Bis zu 27 Prozent Plus an einem Tag, am Donnerstag weitere 10 Prozent: Samsung Display übernimmt rund 9 Prozent an ams-OSRAM und wird Partner bei microLED. Die große Analyse: was der Deal bringt, warum die Schulden sinken, was Vontobel sagt und warum die Aktie trotz Rally noch unter dem Niveau von vor einem Monat liegt.
Die Stammdaten: Die ams-OSRAM Aktie trägt die ISIN AT0000A3EPA4. In Deutschland lautet das Handelssymbol DQW, an der SIX in Zürich AMS. In den USA wird ein Hinterlegungsschein außerbörslich unter dem US-Handelssymbol AUKUY gehandelt.
Der Deal
Samsung zahlt einen Aufschlag
Samsung Display zeichnet rund 9,98 Millionen neue Aktien zum Preis von 21 Euro je Stück, insgesamt 210 Millionen Euro. Damit hält der Konzern rund 9,1 Prozent. Der Preis liegt deutlich über dem Kurs vor der Meldung. Teil des Pakets ist eine Partnerschaft bei microLED, einer Bildschirmtechnik, die hellere und sparsamere Displays ermöglicht. Samsung finanziert die Entwicklung über mehrere Jahre mit und soll das Werk in Kulim in Malaysia auslasten.
Ein Partner, der einen Aufschlag zahlt, ist das stärkste Vertrauenssignal, das ams-OSRAM seit Jahren bekommen hat.
Die Folgen
Weniger Schulden, mehr Umsatzfantasie
Das Unternehmen rechnet mit einem möglichen Jahresumsatz im dreistelligen Millionenbereich aus der Zusammenarbeit. Das frische Geld senkt zudem die Verschuldung, bisher eine der größten Sorgen der Anleger. Die Bank Vontobel wertete den Deal als klar positiv. Das ist eine Einschätzung des Hauses, keine Prognose der Redaktion.
Trotz der Rally ist die ams-OSRAM Aktie noch nicht über den Berg. Über 30 Tage betrachtet liegt sie weiter rund 25 Prozent im Minus. Der Deal hat einen Teil der Verluste aufgeholt, aber noch keinen neuen Aufwärtstrend begründet. Entscheidend wird, wie schnell die Partnerschaft zu Aufträgen führt.
Häufige Fragen zur ams-OSRAM Aktie
Warum steigt die ams-OSRAM Aktie?
Samsung Display beteiligt sich mit 210 Millionen Euro und rund 9,1 Prozent und wird Partner bei microLED.
Was ist microLED?
Eine Bildschirmtechnik mit winzigen Leuchtdioden, die hellere und sparsamere Displays ermöglicht.
Was sagen Analysten?
Vontobel bewertet den Deal als klar positiv. Das ist eine Einschätzung des Hauses, keine Prognose der Redaktion.
Welche ISIN hat die ams-OSRAM Aktie?
ISIN AT0000A3EPA4, Handelssymbol DQW, US-Handelssymbol AUKUY.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.