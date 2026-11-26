Warum steigt die ams-OSRAM Aktie?

Samsung Display beteiligt sich mit 210 Millionen Euro und rund 9,1 Prozent und wird Partner bei microLED.

Was ist microLED?

Eine Bildschirmtechnik mit winzigen Leuchtdioden, die hellere und sparsamere Displays ermöglicht.

Was sagen Analysten?

Vontobel bewertet den Deal als klar positiv. Das ist eine Einschätzung des Hauses, keine Prognose der Redaktion.

Welche ISIN hat die ams-OSRAM Aktie?

ISIN AT0000A3EPA4, Handelssymbol DQW, US-Handelssymbol AUKUY.