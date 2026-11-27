Die Amrize Aktie zählt am Freitagabend zu den SMI-Gewinnern: Das Papier des nordamerikanischen Baustoffkonzerns schließt 1,29 Prozent höher bei 36,78 Franken. Es ist der fünfte Gewinntag in Folge. Der SMI gewinnt 0,42 Prozent auf 14.879,97 Punkte.
Amrize Aktie: SMI-Gewinner am Abend – fünfter Gewinntag krönt die beste Woche seit Langem
Die Amrize Aktie schließt am Freitag 1,29 Prozent höher bei 36,78 Franken und zählt zu den SMI-Gewinnern. Der Baustoffkonzern hat an allen fünf Handelstagen der Woche zugelegt und gut 8 Prozent gewonnen.
SMI-Gewinner am Abend
Warum die Amrize Aktie weiter steigt
Am Morgen sah es nach einer Pause aus. Am Nachmittag kamen die Käufer zurück.
Kurz nach Handelsbeginn lag die Amrize Aktie nur 0,08 Prozent im Plus. Im Tagesverlauf zog der Kurs an und schloss nahe dem Tageshoch. Laut cash.ch haben Schnäppchenjäger den Schweizer Aktienmarkt am Freitag ins Plus gehoben. Eine Begründung für das Plus bei Amrize nennt der Börsen-Ticker nicht. Die Aktie profitierte in dieser Woche von der Nachfrage nach zyklischen und baunahen Titeln.
Amrize Aktie: Fünf Tage, fünf Gewinne
Die Woche begann unscheinbar mit plus 0,18 Prozent am Montag und plus 0,24 Prozent am Dienstag. Dann nahm die Erholung Fahrt auf: plus 2,41 Prozent am Mittwoch, plus 4,16 Prozent am Donnerstag, plus 1,29 Prozent am Freitag. Seit dem Schlusskurs vom Montag bei 33,96 Franken hat die Amrize Aktie 8,3 Prozent gewonnen. Den Anstoß gaben gute Nachrichten aus der Baubranche. Amrize, das frühere Nordamerika-Geschäft von Holcim, erzielt seine Umsätze in den USA und Kanada.
Ausblick: Wie geht es mit der Amrize Aktie weiter?
Der SMI-Gewinner Amrize hat in einer Woche einen Teil dessen aufgeholt, was in Monaten verloren ging. Ob daraus eine Trendwende wird, hängt an der Baunachfrage in Nordamerika und an den US-Zinsen.
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