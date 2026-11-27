Amrize Aktie: SMI-Gewinner am Abend – fünfter Gewinntag krönt die beste Woche seit Langem

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 18:10 2 Min.

Die Amrize Aktie schließt am Freitag 1,29 Prozent höher bei 36,78 Franken und zählt zu den SMI-Gewinnern. Der Baustoffkonzern hat an allen fünf Handelstagen der Woche zugelegt und gut 8 Prozent gewonnen.

Bild: Amrize

Die Amrize Aktie zählt am Freitagabend zu den SMI-Gewinnern: Das Papier des nordamerikanischen Baustoffkonzerns schließt 1,29 Prozent höher bei 36,78 Franken. Es ist der fünfte Gewinntag in Folge. Der SMI gewinnt 0,42 Prozent auf 14.879,97 Punkte. SMI-Gewinner am Abend Warum die Amrize Aktie weiter steigt Am Morgen sah es nach einer Pause aus. Am Nachmittag kamen die Käufer zurück. Kurz nach Handelsbeginn lag die Amrize Aktie nur 0,08 Prozent im Plus. Im Tagesverlauf zog der Kurs an und schloss nahe dem Tageshoch. Laut cash.ch haben Schnäppchenjäger den Schweizer Aktienmarkt am Freitag ins Plus gehoben. Eine Begründung für das Plus bei Amrize nennt der Börsen-Ticker nicht. Die Aktie profitierte in dieser Woche von der Nachfrage nach zyklischen und baunahen Titeln. Amrize Aktie am Freitag +1,29 % Schlusskurs der Amrize Aktie 36,78 CHF Kursgewinn seit dem Montagsschluss +8,3 % 52-Wochen-Hoch 51,34 CHF Quelle : comdirect (27.11.2026, 17.31 Uhr), cash.ch Amrize Aktie: Fünf Tage, fünf Gewinne Die Woche begann unscheinbar mit plus 0,18 Prozent am Montag und plus 0,24 Prozent am Dienstag. Dann nahm die Erholung Fahrt auf: plus 2,41 Prozent am Mittwoch, plus 4,16 Prozent am Donnerstag, plus 1,29 Prozent am Freitag. Seit dem Schlusskurs vom Montag bei 33,96 Franken hat die Amrize Aktie 8,3 Prozent gewonnen. Den Anstoß gaben gute Nachrichten aus der Baubranche. Amrize, das frühere Nordamerika-Geschäft von Holcim, erzielt seine Umsätze in den USA und Kanada. Was bei der Amrize Aktie zu beachten ist Weiter Weg: Bis zum 52-Wochen-Hoch bei 51,34 Franken fehlen noch knapp 40 Prozent.

Gesenkte Prognose: Amrize hat die Ziele für 2026 im Herbst zurückgenommen.

Gewinnmitnahmen: Nach fünf Gewinntagen in Folge steigt die Wahrscheinlichkeit einer Verschnaufpause. Ausblick: Wie geht es mit der Amrize Aktie weiter? Der SMI-Gewinner Amrize hat in einer Woche einen Teil dessen aufgeholt, was in Monaten verloren ging. Ob daraus eine Trendwende wird, hängt an der Baunachfrage in Nordamerika und an den US-Zinsen. Stammdaten der genannten Unternehmen Amrize AG: ISIN CH1430134226, WKN A414LY, Handelssymbol AMRZ (SIX Swiss Exchange), US-Handelssymbol AMRZ (NYSE)

Holcim Ltd: ISIN CH0012214059, WKN 869898, Handelssymbol HOLN (SIX Swiss Exchange), US-Handelssymbol HCMLY (OTC-ADR)

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