Amrize Aktie: Größter SMI-Gewinner am Abend – vierter Gewinntag in Folge

aktiencheck.de Redaktion 26.11.2026, 17:59 2 Min.

Die Amrize Aktie schließt am Donnerstag 4,16 Prozent höher bei 36,31 Franken und ist mit Abstand der stärkste SMI-Gewinner. Zyklische und baunahe Titel sind gesucht, der Baustoffkonzern setzt seine Aufholjagd fort.

Bild: Amrize

Die Amrize Aktie ist am Donnerstagabend der größte SMI-Gewinner: Das Papier des nordamerikanischen Baustoffkonzerns schließt 4,16 Prozent höher bei 36,31 Franken. Kein anderer Titel im Leitindex legt auch nur annähernd so stark zu. Der SMI gewinnt 1,04 Prozent auf 14.817,68 Punkte. SMI-Gewinner am Abend Warum die Amrize Aktie den SMI anführt Anleger greifen wieder zu konjunkturabhängigen Titeln. Amrize steht dabei ganz oben auf der Kaufliste. Nach der Wende an der Wall Street vom Mittwochabend kehrte am Donnerstag die Risikofreude an den Schweizer Markt zurück. Laut cash.ch waren zyklische und baunahe Titel gesucht, neben Amrize auch Sika, Holcim und Geberit. Defensive Werte fielen dagegen zurück. Eine Unternehmensmeldung zu Amrize nennen die Agenturen nicht. Die Aktie hatte schon vorbörslich 3,7 Prozent im Plus gelegen und baute den Gewinn bis zum Handelsschluss aus. Amrize Aktie am Donnerstag, stärkster SMI-Wert +4,16 % Schlusskurs der Amrize Aktie 36,31 CHF Tagesgewinn je Aktie +1,45 CHF 52-Wochen-Hoch 51,34 CHF Quelle : comdirect (26.11.2026, 17.30 Uhr), cash.ch, finanzen.ch Amrize Aktie: Knapp 7 Prozent in vier Tagen Es ist der vierte Gewinntag in Folge. Auf kleine Aufschläge am Montag und Dienstag folgten plus 2,41 Prozent am Mittwoch und nun plus 4,16 Prozent. Seit dem Schlusskurs vom Montag bei 33,96 Franken hat die Amrize Aktie knapp 7 Prozent gewonnen. Den Anstoß gab zur Wochenmitte eine Branchenmeldung, wonach die Schweizer Bauindustrie im dritten Quartal schneller gewachsen ist. Amrize, das frühere Nordamerika-Geschäft von Holcim, erzielt seine Umsätze allerdings in den USA und Kanada. Was bei der Amrize Aktie zu beachten ist Weiter Weg: Bis zum 52-Wochen-Hoch bei 51,34 Franken fehlen noch gut 40 Prozent.

Gesenkte Prognose: Amrize hat die Ziele für 2026 im Herbst zurückgenommen.

Kein eigener Auslöser: Der Anstieg beruht auf der Marktstimmung. Dreht sie, fehlt der Aktie die Stütze. Ausblick: Wie geht es mit der Amrize Aktie weiter? Der SMI-Gewinner Amrize ist im bisherigen Jahresverlauf einer der schwächsten Titel im Leitindex. Entsprechend groß ist das Aufholpotenzial, wenn Anleger wieder auf Zykliker setzen. Am Freitag kehrt die Wall Street mit einer verkürzten Sitzung aus der Feiertagspause zurück. Dann zeigt sich, ob die Erholung trägt. Stammdaten der genannten Unternehmen Amrize AG: ISIN CH1430134226, WKN A414LY, Handelssymbol AMRZ (SIX Swiss Exchange), US-Handelssymbol AMRZ (NYSE)

Holcim Ltd: ISIN CH0012214059, WKN 869898, Handelssymbol HOLN (SIX Swiss Exchange), US-Handelssymbol HCMLY (OTC-ADR)

Sika AG: ISIN CH0418792922, WKN A2JNV8, Handelssymbol SIKA (SIX Swiss Exchange), US-Handelssymbol SXYAY (OTC-ADR)

Geberit AG: ISIN CH0030170408, WKN A0MQWG, Handelssymbol GEBN (SIX Swiss Exchange), US-Handelssymbol GBERF (OTC)

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