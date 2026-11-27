Die Amorepacific-Aktie (ISIN: KR7090430000, KRX-Kürzel: 090430) zählt am Freitag, 27. November 2026, zu den KOSPI Composite Index Verlierern. Das Papier des größten koreanischen Kosmetikkonzerns schloss in Seoul bei 142.500 Won und damit 2,46 Prozent unter dem Vortag.
Amorepacific-Aktie KOSPI Composite Index Verlierer: Minus 2,46 Prozent – K-Beauty-Schwergewicht gibt Wochengewinne ab
Die Amorepacific-Aktie gehört am Freitag zu den KOSPI Composite Index Verlierern: Der Kosmetikkonzern fällt um 2,46 Prozent auf 142.500 Won. Nach einer starken Woche für Kosmetikwerte nehmen Anleger Gewinne mit.
090430090430
|Wertpapier
|1 Monat
|6 Monate
|1 Jahr
|090430
|—
|—
|—
Die Gründe für den Kursverlust
Warum der KOSPI Composite Index Verlierer Amorepacific gegen den Markt fällt
Kosmetikwerte waren in dieser Woche das Gegenprogramm zum Ausverkauf. Während der KOSPI vom 23. bis 25. November 3,5 Prozent verlor, stieg der Branchenindex um 12 Prozent. Auslöser waren die Einigung über Folgeverhandlungen zum Freihandelsabkommen mit China, die für Amorepacific mit seinem großen Chinageschäft besonders wichtig ist, starke Exportzahlen und der Black Friday in den USA. Am Freitag drehte der Markt: Anleger nahmen bei den Gewinnern der Woche Kasse und kauften Chip-, Batterie- und Brokerwerte zurück. Cosmax verlor 6,39 Prozent, Amorepacific kam vergleichsweise glimpflich davon.
Häufige Fragen zur Amorepacific-Aktie
Warum ist die Amorepacific-Aktie heute ein KOSPI Composite Index Verlierer?
Die Amorepacific-Aktie fiel um 2,46 Prozent auf 142.500 Won, weil Anleger nach der starken Woche für Kosmetikwerte Gewinne mitnahmen.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.