Amorepacific-Aktie KOSPI Composite Index Verlierer: Minus 2,46 Prozent – K-Beauty-Schwergewicht gibt Wochengewinne ab

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 10:22 2 Min.

Die Amorepacific-Aktie gehört am Freitag zu den KOSPI Composite Index Verlierern: Der Kosmetikkonzern fällt um 2,46 Prozent auf 142.500 Won. Nach einer starken Woche für Kosmetikwerte nehmen Anleger Gewinne mit.

Die Amorepacific-Aktie (ISIN: KR7090430000, KRX-Kürzel: 090430) zählt am Freitag, 27. November 2026, zu den KOSPI Composite Index Verlierern. Das Papier des größten koreanischen Kosmetikkonzerns schloss in Seoul bei 142.500 Won und damit 2,46 Prozent unter dem Vortag. 090430 090430 — 1T 5T 1M 3M 6M YTD 1J 5J 20J 5T · — Chart wird geladen Wertpapier 1 Monat 6 Monate 1 Jahr 090430 — — — Tagesminus der Amorepacific-Aktie -2,46 % Schlusskurs in Seoul 142.500 KRW Kosmetik-Branchenindex vom 23. bis 25. November +12 % Quelle : Korea Exchange laut TradingView, Schluss 27.11.2026; Branchenwert laut Meritz Securities Die Gründe für den Kursverlust Warum der KOSPI Composite Index Verlierer Amorepacific gegen den Markt fällt Kosmetikwerte waren in dieser Woche das Gegenprogramm zum Ausverkauf. Während der KOSPI vom 23. bis 25. November 3,5 Prozent verlor, stieg der Branchenindex um 12 Prozent. Auslöser waren die Einigung über Folgeverhandlungen zum Freihandelsabkommen mit China, die für Amorepacific mit seinem großen Chinageschäft besonders wichtig ist, starke Exportzahlen und der Black Friday in den USA. Am Freitag drehte der Markt: Anleger nahmen bei den Gewinnern der Woche Kasse und kauften Chip-, Batterie- und Brokerwerte zurück. Cosmax verlor 6,39 Prozent, Amorepacific kam vergleichsweise glimpflich davon. Was den KOSPI Composite Index Verlierer weiter belasten kann Black Friday als Test: Die US-Verkaufszahlen entscheiden über die Erwartungen an das Quartal.

Starker Won: Eine festere Währung drückt die Exporterlöse.

Bewertung: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt bei rund 36. Häufige Fragen zur Amorepacific-Aktie Warum ist die Amorepacific-Aktie heute ein KOSPI Composite Index Verlierer?

Die Amorepacific-Aktie fiel um 2,46 Prozent auf 142.500 Won, weil Anleger nach der starken Woche für Kosmetikwerte Gewinne mitnahmen. Fazit: Atempause nach starker Woche Die Amorepacific-Aktie gehört zu den KOSPI Composite Index Verlierern des Tages. Der Rückgang ist eine Reaktion auf die Gewinne zur Wochenmitte. Am Geschäft hat sich nichts geändert.

War dieser Artikel hilfreich?

Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.