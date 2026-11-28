Kein Chip, kein Rechenzentrum, keine Schlagzeilen – und trotzdem eine der stärksten Aktien im Dow Jones. Amgen hat nach Angaben von Marktbeobachtern bis Mitte November rund 45 Prozent seit Jahresbeginn zugelegt. Die Amgen Aktie schloss am Freitag, 27. November 2026, an der Nasdaq bei 474,08 US-Dollar, ein Plus von 1,03 Prozent. Damit notiert sie knapp unter dem Anfang November gemeldeten Hoch von 478,48 US-Dollar.
Amgen Aktie: Sechs Wachstumstreiber, plus 27 Prozent – der stille Rekordjäger im Dow Jones
Während alle auf Tech schauen, klettert ein Biotech-Schwergewicht in Richtung Rekord. Amgen wächst mit neuen Medikamenten kräftig. Warum die Amgen Aktie so gefragt ist und wo Analysten bremsen.
Amgen Inc. · ISIN: US0311621009 · WKN: 867900 · Handelssymbol: AMG · US-Handelssymbol: AMGN
Die Zahlen
Neue Medikamente überholen die alten
Amgen steigerte den Umsatz im dritten Quartal um gut acht Prozent auf 10,4 Milliarden US-Dollar und übertraf damit die Erwartungen der Wall Street. Der bereinigte Gewinn je Aktie stieg um 14 Prozent auf 6,45 US-Dollar. Die Jahresprognose wurde angehoben.
Spannender als die Gesamtzahl ist die Zusammensetzung. Der Cholesterinsenker Repatha erlöste 1,09 Milliarden US-Dollar, 37 Prozent mehr als im Vorjahr; in den USA betrug das Plus 51 Prozent. Die sechs Produkte, die das Management als zentrale Wachstumstreiber benennt, legten zusammen um 27 Prozent zu. Im Mai 2025 hatte Amgen noch von vier solchen Treibern gesprochen.
Amgen gelingt, woran viele Pharmakonzerne scheitern: Die neuen Produkte wachsen schneller, als die alten wegbrechen. Genau dafür zahlt der Markt gerade einen hohen Preis.
Die Kehrseite
Patentabläufe und skeptische Analysten
Die Lücke ist real. Die Patente für die Knochenmedikamente Prolia und Xgeva sind in den USA seit Februar 2025 abgelaufen; die Erlöse mit dem Wirkstoff Denosumab gingen im dritten Quartal um 45 Prozent zurück. Bei Repatha rechnet Amgen 2026 zudem mit einem Rückgang des Nettopreises im mittleren einstelligen Prozentbereich.
Auffällig ist die Distanz der Analysten. Nach Daten von stockanalysis.com stufen 34 Analysten die Amgen Aktie im Schnitt mit „Hold“ ein, das durchschnittliche Kursziel liegt mit 396,70 US-Dollar unter dem aktuellen Kurs. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Aus der Pipeline kamen im November Phase-3-Daten zum Wirkstoff Dazodalibep beim Sjögren-Syndrom, die Amgen als klinisch bedeutsame Verbesserung beschreibt.
Häufige Fragen zur Amgen Aktie
Wo steht die Amgen Aktie?
Am 27. November 2026 schloss sie bei 474,08 US-Dollar (plus 1,03 Prozent).
Was treibt das Wachstum von Amgen?
Sechs jüngere Produkte, darunter der Cholesterinsenker Repatha, wuchsen im dritten Quartal zusammen um 27 Prozent.
Wann kommen die nächsten Zahlen?
Die Zahlen zum vierten Quartal werden für den 2. Februar 2027 erwartet.
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