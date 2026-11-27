Amgen-Aktie ist Dow Jones Gewinner Nr. 14: Biotechwert dreht ins Plus

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 19:17 2 Min.

Die Amgen-Aktie steigt nach dem Ende der verkürzten Wall-Street-Sitzung um 1,18 % auf 474,76 US-Dollar. Zum US-Start hatte der Biotechwert noch im Minus gelegen, nach einem Plus von rund 38 % seit Jahresbeginn setzt er seinen Lauf fort.

Bild: Amgen Inc.

Die Amgen-Aktie (ISIN US0311621009, WKN 867900, Symbol AMG, US-Symbol AMGN) gehört am Black Friday zu den Dow Jones Gewinnern. Laut Kursliste (Stand 27.11.2026, 19:11 Uhr, nach dem vorzeitigen Handelsschluss an der Wall Street) steigt der Biotechkonzern um 5,54 US-Dollar beziehungsweise 1,18 % auf 474,76 US-Dollar. Am Mittwoch hatte die Aktie nach Berechnung der Redaktion bei rund 469,22 US-Dollar geschlossen. Amgen-Aktie, Dow Jones Gewinner Nr. 14 +1,18 % Kurs nach Handelsschluss 474,76 USD Umsatz im dritten Quartal (+8,5 %) 10,37 Mrd. USD Gewinnziel je Aktie 2026 22,90–23,70 USD Quelle : Kursliste Dow Jones, 27.11.2026, 19:11 Uhr; Amgen; StockAnalysis Dow Jones Gewinner Nr. 14 Warum die Amgen-Aktie zulegt Eine neue Meldung von Amgen gibt es nicht. Die Amgen-Aktie dreht im Lauf des Tages ins Plus: 27 von 30 Dow-Werten schließen im Plus. 01 Drehung im Tagesverlauf Zum US-Start lag die Aktie noch 0,36 % im Minus, am Ende der Sitzung steht ein Plus von 1,18 %. 02 Solide Zahlen Im dritten Quartal stieg der Umsatz laut Amgen um 8,5 % auf 10,37 Milliarden US-Dollar, der bereinigte Gewinn je Aktie um 14 % auf 6,45 US-Dollar. Die Prognose für 2026 wurde auf 38,9 bis 39,7 Milliarden Dollar Umsatz und 22,90 bis 23,70 Dollar Gewinn je Aktie angehoben. 03 Pipeline Der Abnehmwirkstoff MariTide wird in zehn globalen Phase-III-Studien geprüft. Seit Jahresbeginn hat die Aktie rund 38 % zugelegt. Wichtig für die Einordnung: Am Black Friday endete der Handel in den USA bereits um 19 Uhr MEZ, das Volumen war dünn. Einordnung Starkes Jahr, hohe Erwartungen Amgen liefert Wachstum und hat die Prognose angehoben. Die Studien zu MariTide sind die große Wette für die kommenden Jahre; Erfolge sind bereits eingepreist, Rückschläge wären schmerzhaft. Was für die Amgen-Aktie spricht Wachsender Umsatz und angehobene Prognose.

Aussichtsreiche Pipeline mit MariTide.

Rund 38 % Kursplus seit Jahresbeginn. Was gegen die Amgen-Aktie spricht Hohe Erwartungen an MariTide.

Starker Lauf, Gewinnmitnahmen möglich.

Preisdruck im Gesundheitssektor. FAQ Häufige Fragen zur Amgen-Aktie Warum ist die Amgen-Aktie Dow Jones Gewinner? Der Markt steigt breit, Gesundheitswerte holen auf. Eine neue Nachricht von Amgen gibt es nicht.

Wie hoch steht die Amgen-Aktie? Laut Kursliste bei 474,76 US-Dollar, 1,18 % über dem Vortagesschluss.

Welche ISIN und WKN hat die Amgen-Aktie? ISIN US0311621009, WKN 867900. Handelssymbol in Deutschland AMG, in den USA AMGN (Nasdaq). Steckbrief Unternehmen Amgen Inc. ISIN US0311621009 WKN 867900 Handelssymbol AMG US-Handelssymbol AMGN (Nasdaq) Kurs 474,76 US-Dollar (+1,18 %) Rang im Dow Jones Gewinner Nr. 14 am 27.11.2026 (19:11 Uhr) Stand: 27.11.2026, Kursliste, Stand 19:11 Uhr Fazit: Amgen-Aktie als Dow Jones Gewinner nach Drehung Die Amgen-Aktie dreht ins Plus und setzt ihren starken Jahreslauf fort. Der Kurs hängt an der MariTide-Pipeline.

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