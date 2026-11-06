American Express begibt Anleihe über 1,5 Milliarden US-Dollar

Der Kupon betrage 5,447% pro Jahr und werde halbjährlich ausgezahlt. Der feste Zinssatz gelte nur bis zum 30. Oktober 2029. Danach werde die Anleihe bis zum Laufzeitende variabel verzinst, und zwar mit dem US-Referenzzins SOFR (Secured Overnight Financing Rate) plus 0,846 Prozentpunkten. Die Zinsen würden dann vierteljährlich gezahlt. Die erste Zinszahlung erfolge am 30. April 2027, die Laufzeit ende am 30. Oktober 2030. Die Anleihe sei ab einem Mindestbetrag von 1.000 US-Dollar erhältlich. Bei einem Kurs von 100,29% (Stand: 04.11.2026) betrage die Rendite bis zur Fälligkeit rund 5,36%. Anleger aus dem Euro-Raum würden neben dem Investmentrisiko auch ein Währungsrisiko tragen, weil die Anleihe in US-Dollar notiert sei. Moody's bewerte die Anleihe mit einem Investment-Grade-Rating von A2. (News vom 05.11.2026)