American Express Aktie: Rekordumsatz, höhere Prognose – und trotzdem zweistellig im Minus

aktiencheck.de Redaktion 28.11.2026, 14:14 3 Min.

American Express meldet Rekorderlöse und hebt das Gewinnziel an. Die Aktie liegt 2026 dennoch deutlich im Minus. Warum der Markt so streng ist – und woran sich die American Express Aktie jetzt messen lassen muss.

Bild: Vitaly Gariev / Unsplash

Die Kunden geben mehr aus, die Kreditausfälle sinken, das Management erhöht das Gewinnziel – und die Aktie hinkt hinterher. Bei American Express klaffen Geschäft und Kurs 2026 auseinander. Die American Express Aktie schloss am Freitag, 27. November 2026, an der New Yorker Börse bei 316,40 US-Dollar, ein Plus von 1,28 Prozent. Anfang November lag das Papier seit Jahresbeginn rund zwölf Prozent im Minus. American Express Company · ISIN: US0258161092 · WKN: 850226 · Handelssymbol: AEC1 · US-Handelssymbol: AXP Rekordumsatz im dritten Quartal, plus 9 Prozent 20,1 Mrd. $ bereinigter Gewinn je Aktie, plus 13 Prozent 4,68 $ Nettoabschreibungsquote (Vorjahr 1,9 %) 1,8 % Schlusskurs am 27. November 316,40 $ Quelle : American Express, Ergebnis drittes Quartal vom 23. Oktober 2026; NYSE-Schlusskurs 27.11.2026 Die Zahlen Das Geschäft läuft, nur etwas langsamer Im dritten Quartal stiegen die Erlöse um neun Prozent auf den Rekordwert von 20,1 Milliarden US-Dollar. Das abgerechnete Kartenvolumen wuchs um acht Prozent auf 454,0 Milliarden US-Dollar. Der bereinigte Gewinn je Aktie legte um 13 Prozent auf 4,68 US-Dollar zu. Ausgewiesen wurden 5,42 US-Dollar, darin steckt ein Vorsteuergewinn von 982 Millionen US-Dollar aus dem Verkauf einer Beteiligung an einem Geschäftsreiseanbieter. Das Gewinnziel für 2026 liegt nun bei 18,30 bis 18,60 US-Dollar je Aktie nach zuvor 17,30 bis 17,90 US-Dollar. Bereinigt um den Sondergewinn und eine Restrukturierungsbelastung ergibt sich eine Spanne von 17,60 bis 17,90 US-Dollar. Die Anhebung ist also kleiner, als sie auf den ersten Blick wirkt. Am Zahlentag verlor die Aktie 3,7 Prozent. Die Bewertung Vom Premium-Aufschlag zum Durchschnitt Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis der erwarteten Gewinne ist von 23,1 im Dezember 2025 auf 16,9 gefallen und liegt damit leicht unter dem Fünfjahresschnitt von 17,4. Der Grund für die Skepsis: Das Umsatzwachstum verlangsamte sich von zehn auf neun Prozent, die Ausgaben von Firmenkunden stiegen nur um drei Prozent. Zudem half eine niedrigere Steuerquote dem Ergebnis. In der Woche nach den Zahlen äußerten sich mindestens zehn Analysten; die genannten Kursziele reichen von 320 bis 425 US-Dollar. Zurückhaltend blieben unter anderem Citi (Kursziel 335 US-Dollar) und Morgan Stanley (380 US-Dollar), positiv gestimmt sind JPMorgan (365 US-Dollar), BMO Capital (380 US-Dollar) und KBW (425 US-Dollar). Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion. Was für die American Express Aktie spricht Rekorderlöse, zweistelliges Gewinnwachstum, sinkende Ausfallquote und eine zahlungskräftige Kundschaft. Die Bewertung liegt unter dem eigenen Fünfjahresschnitt. Was dagegen spricht Nachlassendes Umsatzwachstum, schwache Firmenkundenausgaben und ein Gewinn, der zuletzt von Steuer- und Sondereffekten profitierte. Häufige Fragen zur American Express Aktie Wo steht die American Express Aktie?

Am 27. November 2026 schloss sie bei 316,40 US-Dollar (plus 1,28 Prozent). Warum fällt die Aktie trotz guter Zahlen?

Vor allem, weil das Umsatzwachstum nachlässt und der Markt eine niedrigere Bewertung ansetzt. Was ist der nächste Termin?

Die Zahlen zum vierten Quartal Ende Januar, in der Regel mit dem ersten Ausblick auf das neue Jahr. Fazit: Starkes Geschäft, skeptischer Markt Die American Express Aktie leidet 2026 unter einer gesunkenen Bewertung, nicht unter schwachen Ergebnissen. Ob sich das ändert, hängt am Umsatzwachstum. Der Ausblick im Januar dürfte zeigen, welches Lager recht behält.

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