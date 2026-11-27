American-Express-Aktie ist Dow Jones Gewinner Nr. 10: Kreditkartenriese holt auf

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 15:59 2 Min.

Die American-Express-Aktie steigt zum US-Handelsstart um 1,41 % auf 316,81 US-Dollar und gehört zu den Dow Jones Gewinnern. Nach dem Dämpfer zu den Quartalszahlen bleibt der Kurs gut 18 % unter dem Hoch.

Bild: Eigene Grafik aktiencheck.de (programmatisch erstellt, keine Fremdbilder)

Die American-Express-Aktie (ISIN US0258161092, WKN 850226, Symbol AEC1, US-Symbol AXP) zählt zum Start der verkürzten Wall-Street-Sitzung zu den Dow Jones Gewinnern. Laut Indikation Société Générale (comdirect, 27.11.2026, 15:32 Uhr) steigt der Kartenanbieter um 4,42 US-Dollar beziehungsweise 1,41 % auf 316,81 US-Dollar. Am Mittwoch hatte die Aktie nach Berechnung der Redaktion bei rund 312,39 US-Dollar geschlossen. American-Express-Aktie, Dow Jones Gewinner Nr. 10 +1,41 % Kurs um 15:32 Uhr 316,81 USD Zwölfmonatshoch 387,49 USD Gewinnziel je Aktie 2026 laut Unternehmen 17,60–17,90 USD Quelle : comdirect Indikation Société Générale, 27.11.2026, 15:32 Uhr; Zacks; StockAnalysis Dow Jones Gewinner Nr. 10 Warum die American-Express-Aktie zulegt Eine neue Meldung von American Express gibt es nicht. Die American-Express-Aktie folgt der breiten Erholung. 01 Konsumnahe Finanzwerte gefragt 25 von 30 Dow-Werten liegen im Plus. Auch JPMorgan (ISIN US46625H1005, WKN 850628, Symbol CMC, US-Symbol JPM) steigt um 1,91 %. Zum Black Friday und zum Weihnachtsgeschäft rückt das Kartengeschäft in den Blick. 02 Gute Zahlen, trotzdem Abschlag Im dritten Quartal übertraf American Express laut Zacks die Erwartungen und hob die Prognose für den Gewinn je Aktie 2026 auf 17,60 bis 17,90 US-Dollar an. Am Berichtstag fiel die Aktie dennoch um rund 3,7 %. 03 Moderate Bewertung Das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt laut Zacks bei etwa 16 bis 17. Der nächste Quartalsbericht folgt Ende Januar. Wichtig für die Einordnung: Am Black Friday endet der Handel in den USA bereits um 19 Uhr MEZ, das Volumen ist dünn. Einordnung Solide Zahlen, Sorge um den Konsum Mit rund 317 US-Dollar liegt die American-Express-Aktie gut 18 % unter ihrem Zwölfmonatshoch von 387,49 US-Dollar. Der Konzern lebt von zahlungskräftigen Kunden. Anleger fragen sich, wie robust deren Ausgaben bleiben, wenn Zinsen und Preise hoch sind. Was für die American-Express-Aktie spricht Angehobene Gewinnprognose für 2026.

Zahlungskräftige Kundschaft.

Gut 18 % unter dem Zwölfmonatshoch. Was gegen die American-Express-Aktie spricht Abhängigkeit von der Konsumlaune.

Kreditausfälle könnten bei schwacher Konjunktur steigen.

Kursreaktion auf gute Zahlen war negativ. FAQ Häufige Fragen zur American-Express-Aktie Warum ist die American-Express-Aktie Dow Jones Gewinner? Die breite Marktstimmung stützt Finanzwerte. Eine neue Nachricht von American Express gibt es nicht.

Wie hoch steht die American-Express-Aktie? Laut Indikation bei 316,81 US-Dollar, 1,41 % über dem Vortagesschluss.

Welche ISIN und WKN hat die American-Express-Aktie? ISIN US0258161092, WKN 850226. Handelssymbol in Deutschland AEC1, in den USA AXP (NYSE). Steckbrief Unternehmen American Express Company ISIN US0258161092 WKN 850226 Handelssymbol AEC1 US-Handelssymbol AXP (NYSE) Kurs 316,81 US-Dollar (+1,41 %) Rang im Dow Jones Gewinner Nr. 10 am 27.11.2026 (15:32 Uhr) Stand: 27.11.2026, Indikation Société Générale, Stand 15:32 Uhr Fazit: American-Express-Aktie als Dow Jones Gewinner mit Abschlag Die American-Express-Aktie profitiert von der Marktstimmung. Operativ läuft es, doch der Kurs bleibt vom Konsumausblick abhängig.

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