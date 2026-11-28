American-Express-Aktie ist Dow Jones Gewinner der Woche Nr. 16: Kartenanbieter legt 4,87 Prozent zu

aktiencheck.de Redaktion 28.11.2026, 08:47 2 Min.

Die American-Express-Aktie legt in der Woche zum 27. November um 4,87 % zu und ist sechzehntbester Dow Jones Gewinner der Woche. Auf Fünfjahressicht steht sie bei plus 101,76 %.

Bild: Eigene Grafik aktiencheck.de (programmatisch erstellt, keine Fremdbilder)

Die American-Express-Aktie (ISIN US0258161092, WKN 850226, US-Symbol AXP) ist mit einem Wochenplus von 4,87 % der sechzehntbeste Dow Jones Gewinner der Woche. Laut Wochenübersicht der Dow-Werte (Stand 28.11.2026, 8:37 Uhr) steht die Aktie auf Monatssicht bei plus 1,12 %, auf Jahressicht bei minus 13,07 % und auf Fünfjahressicht bei plus 101,76 %. American-Express-Aktie, Gewinner der Woche Nr. 16 +4,87 % Bilanz auf Monatssicht +1,12 % Bilanz auf Jahressicht -13,07 % Kurs am Freitag, 27.11. 316,40 USD Quelle : Wochenübersicht Dow-Werte, 28.11.2026, 8:37 Uhr; Dow-Analyse aktiencheck.de Dow Jones Gewinner der Woche Nr. 16 Warum die American-Express-Aktie in der Woche zulegt Eine neue Unternehmensmeldung haben wir für die Woche nicht gefunden. Die American-Express-Aktie folgt der Erholung der Finanzwerte. 01 Breite Erholung Der Dow Jones stieg um rund 5 %, 27 von 30 Werten schlossen am Freitag im Plus. American Express gewann am Freitag 1,28 % auf 316,40 US-Dollar. 02 Einkaufssaison Black Friday und Weihnachtsgeschäft stützen Kartenumsätze und Konsumwerte. 03 Jahresbilanz im Minus Auf Jahressicht steht die Aktie bei minus 13,07 %: Das Wochenplus ist eine Erholung. Wichtig für die Einordnung: Die Woche war durch Thanksgiving verkürzt, am Freitag endete der US-Handel schon um 19 Uhr MEZ. Einordnung Erholung ohne eigene Meldung Der Kurs bewegt sich mit dem Markt. Eigene Impulse fehlen in dieser Woche. Was für die American-Express-Aktie spricht Verdoppelung auf Fünfjahressicht.

Saisonaler Rückenwind.

Breite Marktstimmung. Was gegen die American-Express-Aktie spricht Kein eigener Auslöser erkennbar.

Minus von 13 % auf Jahressicht.

Abhängigkeit vom Konsumklima. FAQ Häufige Fragen zur American-Express-Aktie Warum ist die American-Express-Aktie Dow Jones Gewinner der Woche? Die Aktie profitiert von der Marktstimmung. Eine neue Nachricht gibt es nicht.

Wie stark ist die American-Express-Aktie in der Woche gestiegen? Laut Wochenübersicht um 4,87 %.

Welche ISIN und WKN hat die American-Express-Aktie? ISIN US0258161092, WKN 850226. US-Symbol AXP (NYSE). Steckbrief Unternehmen American Express Company ISIN US0258161092 WKN 850226 US-Handelssymbol AXP (NYSE) Kurs 316,40 Dollar (27.11.) Rang im Dow Jones Gewinner der Woche Nr. 16 (KW 48/2026) Stand: 28.11.2026, Wochenübersicht, Stand 28.11.2026, 8:37 Uhr Fazit: American-Express-Aktie als Dow Jones Gewinner der Woche Die American-Express-Aktie steigt mit dem Markt. Ein eigener Impuls fehlt.

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